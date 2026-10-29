Hai con gái của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo là Lọ Lem (Mai Thảo Linh) và Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc) từ lâu đã nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, chiều cao nổi bật, cả hai còn ngày càng khẳng định gu thẩm mỹ riêng qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Mới đây, Lọ Lem khiến người theo dõi thích thú khi đăng tải loạt ảnh đón mùa thu tại Hàn Quốc với dòng trạng thái ngắn gọn: "Thu Hàn Quốc". Những khoảnh khắc giản dị giữa khung cảnh lá vàng, nắng chiều và phố xá xứ kim chi tiếp tục cho thấy phong cách nữ tính, nhẹ nhàng đã trở thành dấu ấn quen thuộc của con gái lớn nhà Quyền Linh.

Đáng chú ý, trước đó, cô em Hạt Dẻ cũng chia sẻ những hình ảnh dạo phố Hàn Quốc. Dù cùng lựa chọn khung cảnh mùa thu làm nền cho những bức ảnh, hai chị em lại thể hiện hai cá tính thời trang khá khác biệt.

Lọ Lem kín đáo, nữ tính như nàng thơ mùa thu

Trong bộ ảnh mới, Lọ Lem lựa chọn áo khoác cardigan màu đỏ trầm phối cùng áo trắng, quần jeans và điểm nhấn là chiếc khăn ren thắt nơ ở cổ. Trang phục không quá cầu kỳ nhưng có sự hài hòa về màu sắc và kiểu dáng. Sắc đỏ của áo nổi bật trên nền những hàng cây chuyển màu vàng, cam, trong khi chi tiết ren trắng mang đến vẻ mềm mại, cổ điển.

Nguồn: Mai Thảo Linh

Đặc biệt, Lọ Lem vẫn trung thành với mái tóc dài uốn nhẹ, lối trang điểm trong trẻo và những phụ kiện nhỏ xinh. Cô không cần lựa chọn trang phục táo bạo hay tạo dáng phức tạp để thu hút ánh nhìn.

Trong một số bức ảnh, con gái lớn của MC Quyền Linh đứng giữa khung cảnh thiên nhiên ngập nắng, nhẹ nhàng tạo dáng trước ống kính. Ở những khoảnh khắc khác, cô xuất hiện bên bờ sông khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống, tạo nên khung hình mang đậm không khí mùa thu Hàn Quốc.

Điều khiến phong cách của Lọ Lem được yêu thích chính là sự nhất quán. Dù xuất hiện tại sự kiện, tham gia hoạt động thường ngày hay đi du lịch, cô thường ưu tiên các thiết kế kín đáo, nữ tính và phù hợp với vóc dáng.

Nguồn: Mai Thảo Linh

Ở tuổi 20, Lọ Lem ngày càng cho thấy sự trưởng thành trong cách lựa chọn trang phục. Thay vì chạy theo những xu hướng nổi bật nhất, cô biết cách tạo dấu ấn bằng các món đồ cơ bản, cách phối màu hợp lý và thần thái tự nhiên.

Bộ trang phục đón thu tại Hàn Quốc lần này cũng là gợi ý dễ áp dụng cho những cô gái yêu thích phong cách nhẹ nhàng. Chỉ cần một chiếc cardigan có màu sắc nổi bật, áo trắng và quần jeans, tổng thể đã đủ cuốn hút mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Hạt Dẻ gợi cảm, năng động, ngày càng có cá tính riêng

Nếu Lọ Lem thường gắn với hình ảnh dịu dàng, kín đáo thì cô em Hạt Dẻ lại có xu hướng lựa chọn trang phục trẻ trung, hiện đại và phóng khoáng hơn.

Trong những hình ảnh mới tại Hàn Quốc, Hạt Dẻ gây chú ý với phong cách dạo phố năng động, khéo léo tôn lên vóc dáng cao ráo và đôi chân dài. Những lựa chọn thời trang có phần gợi cảm giúp cô gái sinh năm 2008 thể hiện rõ cá tính ở tuổi 18.

Khác với chị gái, Hạt Dẻ thường thử nghiệm nhiều kiểu trang phục và cách phối đồ mang tinh thần Gen Z. Cô không ngại lựa chọn những thiết kế tôn dáng, tạo điểm nhấn bằng phụ kiện hoặc thay đổi phong cách để phù hợp với từng hoàn cảnh.

Bên cạnh trang phục, thần thái cũng là yếu tố khiến Hạt Dẻ nổi bật. Gương mặt sắc sảo, biểu cảm linh hoạt cùng cách tạo dáng tự nhiên giúp các bức ảnh mang đến cảm giác tươi mới, đúng tinh thần của một cô gái trẻ đang tận hưởng chuyến du lịch.

Thời gian gần đây, Hạt Dẻ liên tục nhận được sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh đời thường, những chuyến đi và phong cách thời trang ngày càng trưởng thành. Nếu trước kia cô thường xuất hiện bên cạnh chị gái và bố mẹ trong các sự kiện gia đình, hiện tại Hạt Dẻ đang dần xây dựng hình ảnh độc lập hơn. Sự khác biệt giữa Lọ Lem và Hạt Dẻ cũng là điều khiến hai chị em nhà MC Quyền Linh trở nên thú vị trong mắt công chúng.

Cùng sở hữu nhan sắc nổi bật, nhưng trong khi cô chị thiên về vẻ đẹp nữ tính, nhẹ nhàng thì cô em lại thích sự năng động, cá tính và có phần táo bạo. Mỗi người lựa chọn một phong cách phù hợp với sở thích, độ tuổi và cách thể hiện bản thân. Điểm chung của hai ái nữ nhà Quyền Linh là sự tự tin trước ống kính và khả năng tạo dấu ấn riêng mà không cần phải giống nhau.

Những bức ảnh đón thu tại Hàn Quốc lần này một lần nữa cho thấy hai chị em đang trưởng thành theo những cách khác nhau. Và chính sự đối lập thú vị ấy khiến Lọ Lem, Hạt Dẻ luôn nhận được sự quan tâm mỗi khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.