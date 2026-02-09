Vợ chồng nhập viện trong đêm vì ngộ độc, bác sĩ cảnh báo: Sai lầm nhiều gia đình đang mắc khi đuổi muỗi

Ai cũng nghĩ nhang muỗi (hương muỗi) chỉ là vật dụng quen thuộc mỗi tối, bất kể mùa nào trong năm. Thế nhưng mới đây, câu chuyện một cặp vợ chồng phải nhập viện trong đêm tại Trung Quốc vì nghi ngờ ngộ độc khói nhang muỗi khiến nhiều người giật mình.

Sản phẩm dùng hằng ngày để xua muỗi, vì sao lại có thể trở thành “sát thủ thầm lặng”? Trước khi vội vàng bỏ hết nhang muỗi trong nhà, điều quan trọng là hiểu rõ những nguy cơ tiềm ẩn và cách sử dụng an toàn.

Khói nhang muỗi vì sao có thể gây hại?

Nhang muỗi truyền thống dạng vòng hoạt động theo cơ chế đốt cháy chậm để giải phóng hoạt chất xua muỗi. Tuy nhiên, quá trình cháy không hoàn toàn này cũng sinh ra khí carbon monoxide và các hạt bụi mịn lơ lửng trong không khí. Một số nghiên cứu môi trường cho thấy, trong phòng kín khoảng 15m2, việc đốt một khoanh nhang muỗi có thể khiến nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao gấp nhiều lần ngưỡng an toàn, tương đương mức ô nhiễm nặng.

Thành phần chính trong nhiều loại nhang muỗi là nhóm hợp chất pyrethroid, tức các chất diệt côn trùng tổng hợp mô phỏng hoạt chất từ hoa cúc. Dù được đánh giá có độc tính thấp với người khi dùng đúng liều lượng, nhưng ở người nhạy cảm vẫn có thể gây chóng mặt, buồn nôn, kích ứng đường hô hấp. Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người có bệnh nền hô hấp như hen phế quản càng cần thận trọng hơn.

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng

Không ít người cho rằng đốt càng nhiều nhang muỗi thì hiệu quả càng cao. Thực tế, vượt quá liều khuyến cáo không làm tăng khả năng xua muỗi mà chỉ khiến nồng độ khói và hóa chất trong phòng tăng lên, kéo theo nguy cơ kích ứng và ngộ độc. Với phòng ngủ tiêu chuẩn, lượng sử dụng vừa phải đã đủ hiệu quả, không cần đốt liên tục suốt đêm.

Sai lầm phổ biến khác là đóng kín cửa để “giữ thuốc”. Trong không gian thiếu thông gió, các chất sinh ra từ quá trình cháy sẽ tích tụ nhanh chóng. Chỉ cần mở hé cửa sổ hoặc bật quạt thông gió cũng có thể cải thiện đáng kể chất lượng không khí trong phòng. Việc đốt nhang trước khi ngủ và đảm bảo có luồng khí lưu thông sẽ an toàn hơn nhiều so với để cháy âm ỉ suốt đêm trong phòng kín.

Có lựa chọn nào an toàn hơn?

Biện pháp vật lý như mắc màn vẫn là cách phòng muỗi gần như không có rủi ro hít phải hóa chất. Kết hợp lưới chống muỗi và vợt muỗi điện cũng giúp hạn chế đáng kể côn trùng bay vào nhà.

Các sản phẩm nhang muỗi dạng dung dịch dùng điện, hoạt động bằng cơ chế làm nóng thay vì đốt cháy trực tiếp, thường không tạo khói và bụi mịn như nhang vòng truyền thống. Tuy vậy, người dùng vẫn nên chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, đặt xa đầu giường và đảm bảo phòng có thông gió.

Ngoài ra, một số loại tinh dầu tự nhiên như sả chanh, bạc hà có tác dụng xua muỗi nhất định. Dù hiệu quả và thời gian tác dụng ngắn hơn, đây có thể là lựa chọn phù hợp với người nhạy cảm với hóa chất tổng hợp.

Nhang muỗi không phải “thủ phạm” trong mọi trường hợp, nhưng cách sử dụng thiếu hiểu biết có thể biến vật dụng quen thuộc thành nguy cơ tiềm ẩn. Giữ không gian thông thoáng, dùng đúng liều lượng và lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng gia đình mới là chìa khóa để vừa tránh muỗi, vừa bảo vệ sức khỏe.

