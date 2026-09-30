Vợ chồng Hoa hậu Khánh Vân tình tứ đổ bộ VNGF Era 2, em gái thủ môn Đặng Văn Lâm bất ngờ nhận "vé vàng"

Điểm khiến vòng casting Vietnam NextGen Fashion (VNGF) Era 2 được chú ý nằm ở một thể lệ khá lạ: hơn 300 người mẫu phải đeo kính bản to che gần như toàn bộ khuôn mặt khi trình diễn. Theo ban tổ chức, cách làm này nhằm hạn chế yếu tố nhan sắc, buộc ban giám khảo nhìn vào hình thể, kỹ năng catwalk và dấu ấn trình diễn của từng người. Trước khi lên sàn, các model còn có một khu backdrop riêng để tạo dáng, thể hiện cá tính.

Ngồi ghế nóng là Nhà sáng lập, Đạo diễn Long Kan, Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, Á hậu Mook Karnruethai Tassabut, Đạo diễn catwalk Hưng Phúc và MC, Hoa hậu Thanh Thanh Huyền. Mùa này, 10 nhà thiết kế trẻ của chương trình lần đầu được ngồi vào ghế casting, trực tiếp chọn người mặc bộ sưu tập của mình. Mỗi model được chấm độc lập trên cùng một thang điểm với ba tiêu chí gồm kỹ năng catwalk, ngoại hình và hình thể, dấu ấn trình diễn.

Không khí casting không hề nhẹ nhàng. Khánh Vân nhiều lần trực tiếp hướng dẫn những gương mặt còn rụt rè cách giữ nhịp, tạo dáng và phối hợp khi catwalk đôi. Á hậu Mook liên tục nhắc đến sự tự tin và khả năng kiểm soát cơ thể, Đạo diễn Hưng Phúc đòi hỏi thí sinh bung thêm năng lượng trong từng bước đi, còn Thanh Thanh Huyền lưu ý cách giữ nhịp thở ổn định khi trình diễn.

Theo thể lệ, mỗi giám khảo có một lần giơ bảng VNGF để trao "vé vàng", đưa thí sinh vào thẳng Grand Fashion Show. Năm cái tên được gọi gồm Trương Khánh Kiều Anh (Top 15 Miss Grand Vietnam 2026), Đặng Thanh Giang (em gái thủ môn Đặng Văn Lâm), Nguyễn Đình Tuấn Kiệt, Trần Thị Thanh Thuý và Nguyễn Thị Diệu Linh. Trong đó Kiều Anh và Thanh Giang là hai gương mặt được nhiều giám khảo đánh giá cao.

Ngoài ra, người mẫu nào nhận được bảng giơ từ 8 trên 10 nhà thiết kế trẻ cũng có "vé vàng". Nhờ cơ chế này, Khloé Phương Nguyễn (Top 10 Vietnam's Next Top Model 2016), Trần Thùy Trâm (từng thi Vietnam's Next Top Model 2016 và 2017) và Phạm Thành Trung, thí sinh cao gần 2m của The Face Vietnam 2026, cũng góp mặt trong danh sách.

Sau vòng tuyển chọn, 70 người mẫu sẽ trình diễn tại Grand Fashion Show ngày 9/10 ở Thủ Thiêm Riverstage, mặc thiết kế của các NTK trẻ và NTK khách mời.

Tại phần công bố trước đó, VNGF Era 2 tung cơ cấu giải thưởng với tổng tiền mặt 200 triệu đồng. Giải cao nhất The Next Icon trị giá 50 triệu đồng, The Visionary và The Breakthrough mỗi giải 30 triệu, The Changemaker và The People's Choice mỗi giải 20 triệu, cùng năm giải The Rising Star trị giá 10 triệu đồng mỗi giải. Ba giải đầu còn đi kèm đặc quyền thiết kế trang phục cho Miss Cosmo Vietnam 2026, trải nghiệm triển lãm thời trang quốc tế, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân và cơ hội trình diễn tại các show khác. Đáng chú ý nhất, Top 3 sẽ có cơ hội phát triển quốc tế cùng siêu mẫu Thanh Hằng.

Hiện 34 NTK trẻ đã chắc suất tại Grand Fashion Show, gồm 10 thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang từ các trường đại học trên cả nước và 24 NTK vượt qua hai vòng tuyển chọn, mang đến tổng cộng 35 bộ sưu tập và thiết kế.

Chia sẻ tại sự kiện, Đạo diễn Long Kan cho biết anh muốn VNGF là một sân khấu thực tế, nơi NTK trẻ được công nhận, làm việc cùng người trong nghề và có thêm đường ra thị trường quốc tế. Từ tháng 4 đến tháng 10, ê-kíp đã đi tìm tài năng ở nhiều trường đại học để không bỏ sót ai. CEO Trần Việt Bảo Hoàng cũng bày tỏ kỳ vọng những sáng tạo của thế hệ mới có thể xuất hiện trên sân khấu quốc tế.

Thanh Hằng cho rằng mở cơ hội cho người mẫu mới là một phần quan trọng trong hành trình phát triển thời trang Việt, trong khi Khánh Vân nói cô để ý nhất đến những gương mặt có cá tính và cách catwalk riêng. Stylist Hoàng Ku, NTK Nguyễn Tiến Truyền và NTK Hà Duy cùng nhắn nhủ các bạn trẻ rằng muốn đi đường dài với thời trang thì cần kiên trì, có tâm với nghề và không ngừng học hỏi.

Sự kiện còn có sự tham dự của Hoa hậu Khánh Vân cùng ông xã CEO Nguyễn Long, Catwalk Director Nguyễn Hưng Phúc và MC Trung Hậu.