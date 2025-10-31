Vợ chồng Hà Nội tiêu 64 triệu/tháng

Nhà càng đông người, chi tiêu càng nhiều là điều dễ hiểu. Chưa kể, mức thu nhập cũng như quan điểm sống của từng gia đình là khác nhau, nên con số tổng chi chẳng ai giống ai cũng là chuyện thường tình.

Dẫu vậy, nhiều người vẫn khó lòng đồng tình với bảng chi tiêu của cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây. Mặc dù thu nhập tốt nhưng muốn tiết kiệm mà vung tiền cỡ này, thì rõ là không ổn.

Trung bình chi tiêu: 63,8 triệu đồng/tháng

Trong bài tâm sự của mình, cô vợ viết: "Nhà mình 4 người, 2 vợ chồng, 1 con 14 tuổi và 1 con 11 tuổi ở ngoại thành Hà Nội. Bọn mình đã có nhà, có xe, thêm 1 vài bất động sản và tài sản tích lũy khác nữa... Đang có nợ nhưng vẫn trả được.

Hiện chồng mình có công ty riêng, mình không đi làm, chủ yếu hỗ trợ chồng, gọi là chồng nuôi cả gia đình cũng đúng. Nhìn lại chi tiêu của năm nay cũng thấy khá băn khoăn, không biết nên giảm khoản nào. Đây là chi tiêu trung bình, không tính tiền đóng bảo hiểm hay mua vàng mọi người ạ" .

Bảng tổng chi tiêu theo từng tháng, từ tháng 1/2025 đến tháng 10/2025 do cô đăng tải. Trung bình mỗi tháng, gia đình chi tiêu khoảng 63,8 triệu đồng

Tổng chi tiêu từng hạng mục trong vòng 10 tháng qua

Nhìn những bức ảnh do cô đăng tải, nhiều người đồng tình thốt lên: "Không biết đâu mà lần". Bởi muốn cắt giảm chi tiêu, phải nhìn vào từng khoản chi cụ thể hàng tháng. Đồng thời động lực cắt giảm cũng là điều rất quan trọng. Không ít người phỏng đoán thu nhập hiện tại của gia đình đang tốt, dù có nợ nhưng tổng nợ chỉ chiếm khoảng 7,45% thu nhập. Thế nên nếu không có động lực cụ thể, rõ ràng thì khó mà cắt giảm chi tiêu được vì như vậy đồng nghĩa với việc phải chấp nhận giảm mức sống của gia đình xuống.

"Hoa cả mắt... mom không nói rõ thu nhập thì khó lắm, với tổng chi tiêu thế này thì thấy từng khoản cũng không chiếm nhiều phần trăm so với tổng thu. Mình thấy có khoản hiếu hỷ hơi cao thôi, chứ còn lại khá bình thường. Nói chung muốn cắt giảm thì phải có động lực, vì đang quen mức sống như vậy rồi không phải cứ nói cắt là cắt được đâu" - Một người bày tỏ.

"Mình lại thấy nhà bác này chi tiêu thế là hợp lý đấy chứ. Nghe con số thì nhiều nhưng nhìn tỷ lệ % từng khoản thì đâu có nhiều lắm. Nhà mình có 2 vợ chồng với 1 con nhỏ mới sinh thôi, đang phải đi thuê nhà nên tháng nào cũng tiêu 40-50 triệu đây, chẳng giảm nổi ấy chứ" - Một người chia sẻ.

"Mạnh dạn đoán thu nhập nhà bác ít nhất cũng phải 150-200 triệu/tháng mới vừa trả nợ, vừa chi tiêu vừa cho vay thế này được. Chưa kể còn đóng bảo hiểm với mua vàng, rồi đầu tư nữa. Nền tảng thu nhập tốt, lại có tài sản thì nên tìm cách tối ưu dòng tiền thụ động, chứ tập trung cắt giảm chi tiêu làm gì. Sống phải thoải mái, hưởng thụ thì mới có sức mà làm lụng kiếm tiền. Tầm thu nhập với chi tiêu như này chắc chẳng ai dám khuyên, người lương 15-20 triệu/tháng sẽ tiêu kiểu khác với người thu nhập cả trăm triệu mà" - Một người phân tích.

Làm sao để giảm chi tiêu mà không làm giảm chất lượng cuộc sống?

Không ít người sẽ nghĩ rằng đây là chuyện bất khả thi. Ngân sách giảm đi kiểu gì cũng tác động đến nhu cầu, mong muốn chi tiêu, thế mà bảo không làm giảm chất lượng cuộc sống thì sao mà được? Tuy nhiên, đó vẫn là điều hoàn toàn có thể nếu làm được những việc dưới đây.

1 - Phân biệt rõ "nhu cầu" và "mong muốn"

Bước đầu tiên và quan trọng nhất để cắt giảm chi tiêu mà không ảnh hưởng đến chất lượng sống là phân biệt rạch ròi giữa "nhu cầu" và "mong muốn".

Nhu cầu là những thứ cơ bản bạn cần để đảm bảo cuộc sống, ví dụ như thuê nhà, chi phí ăn uống, đi lại,... Trong khi đó, mong muốn là những thứ làm cuộc sống của bạn thoải mái hơn, vui vẻ hơn, nhưng không phải là bắt buộc để duy trì sự sống, ví dụ như ăn hàng, du lịch xa xỉ, mua sắm đồ hiệu,...

Ảnh minh họa

Khi lập ngân sách, hãy phân bổ ưu tiên cho các khoản chi trong phần "nhu cầu" trước. Sau đó, với phần còn lại, bạn mới phân bổ cho các mong muốn. Việc này giúp bạn không bao giờ phải lo lắng về những khoản chi thiết yếu, đồng thời có thể kiểm soát các khoản chi "tùy chọn" một cách có ý thức.

2 - Tối ưu hóa chi tiêu cho niềm vui chứ không phải cắt bỏ

Nhiều người nghĩ rằng cắt giảm chi tiêu có nghĩa là phải từ bỏ tất cả các hoạt động giải trí hay sở thích. Điều này là sai lầm và dễ khiến bạn nản lòng. Thay vì cắt bỏ hoàn toàn, hãy tối ưu hóa chi tiêu cho các hoạt động mang lại niềm vui và nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn.

Hãy liệt kê 3-5 hoạt động giải trí hoặc sở thích mà bạn cảm thấy thực sự cần để tái tạo năng lượng và duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Sau đó, tìm cách thực hiện chúng một cách tiết kiệm hơn. Mục tiêu là tìm ra những giải pháp thay thế thông minh, giúp bạn vẫn tận hưởng được những điều mình thích mà không làm thâm hụt ngân sách.

Khi bạn vẫn được làm những điều bạn thích, bạn sẽ không cảm thấy mình đang thiếu thốn, mà thay vào đó là cảm giác chủ động và thông minh trong việc quản lý tài chính.

3 - Luôn nhớ quy tắc tối đa hóa giá trị

Thay vì chỉ nhìn vào giá cả, hãy xem xét giá trị mà món đồ hoặc dịch vụ đó mang lại so với số tiền bạn bỏ ra. Một món đồ đắt tiền nhưng bền, sử dụng được lâu dài và mang lại nhiều lợi ích có thể rẻ hơn một món đồ rẻ tiền nhưng nhanh hỏng, ít dùng đến.

Ví dụ thế này cho dễ hiểu: Một đôi giày thể thao chất lượng cao có thể đắt hơn, nhưng nó bảo vệ sức khỏe đôi chân của bạn và dùng được nhiều năm, trong khi một đôi giày rẻ tiền có thể nhanh hỏng và gây khó chịu. Hãy đầu tư vào chất lượng khi cần thiết, và tiết kiệm cho những món đồ không mang lại giá trị sử dụng lâu dài hoặc không có ý nghĩa quan trọng với bạn.