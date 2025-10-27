Bảng chi tiêu của người lương 16 triệu, 1 mình nuôi con nhỏ

16 triệu/tháng là mức ngân sách mà nếu không lưu tâm việc chi tiêu, người độc thân còn khó lòng lo đủ cho chính mình. Thế nên với một người mẹ đang một thân một mình nuôi con nhỏ, xoay sở sao cho vừa vặn với 16 triệu/tháng là chuyện không dễ dàng. Dẫu vậy, nhiều người vẫn “lắc đầu”, không thể đồng tình với cách chi tiêu của người mẹ trong câu chuyện dưới đây.

Với mức lương 16 triệu/tháng mà tổng chi tới hơn 21 triệu, quả thực là không ổn.

Bảng chi tiêu trong tháng 10 do cô chia sẻ

“Em là mẹ đơn thân, bé nhà em được hơn 2 tuổi. Hàng tháng lương cứng của em là 16 triệu. Trước đây em cũng có vài khoản tiết kiệm nhưng tháng 9 vừa rồi mới bị lừa mất 150 triệu, không lấy lại được nên em cho vào mục “phát triển bản thân”, coi như bài học cho nhớ.

Còn lại thì những tháng gần đây, tổng chi tiêu của 2 mẹ con em toàn 25-30 triệu. Cứ tình hình này thì chẳng mấy hết sạch tiền tiết kiệm. Mong mọi người góp ý cho mẹ con em với” - Cô viết.

Nhìn vào bảng chi tiêu phía trên, có người thở dài, tiếc thay cho khoản tiền 150 triệu mà cô đã đánh mất. Nhưng đồng thời, cũng có người thẳng thắn: Kể cả có bỏ khoản “phát triển bản thân” (là khoản tiền bị lừa không lấy lại được), thì chi tiêu hiện tại cũng có nhiều thứ không ổn, khoản nào cũng cao và chưa thực sự tối ưu.

“Lương 16 triệu mà thuê nhà hết 5,5 triệu rồi thêm dịch vụ sinh hoạt hơn 1,5 triệu thì tổng tận 7 triệu. Riêng tiền ở đã hết gần nửa tháng lương rồi, quá cao. Thuê chỗ khác cả điện nước, dịch vụ tầm 4,5 - 5 triệu là tối đa. Mua quần áo cũng không cần thiết phải mua hàng tháng, cắt hẳn khoản đó đi cũng được. Chỉ mua khi con không mặc vừa đồ cũ nữa thôi, chứ thu nhập còn thấp mà tiêu thế này không âm vào tiết kiệm mới lạ” - Một người phân tích.

“Hiếu hỷ gì tận 3,3 triệu vậy mom? Nếu 1 tháng như thế thì còn tạm chấp nhận được chứ tháng nào cũng vậy thì quá không ổn ấy” - Một người bày tỏ.

“Tiền thuê nhà với phí dịch, tiền mua quần áo quá cao. Còn cái khoản “các mục khác” chiếm hơn 16% chi tiêu kia là gì, nên xem lại chỗ đó nữa. Nếu không thực sự cần thì cắt hẳn” - Một người cho hay.

Làm sao để cắt giảm chi tiêu và tiết kiệm được tiền?

Trong bối cảnh giá cả leo thang và thu nhập nhiều khi không tăng kịp tốc độ chi tiêu, việc học cách tiết kiệm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, tiết kiệm không chỉ là “bớt xài” mà còn là nghệ thuật quản lý tài chính để mỗi đồng tiền chi ra đều mang lại giá trị thiết thực.

Ảnh minh họa

Dưới đây là 3 gợi ý để cắt giảm chi tiêu, tiết kiệm hiệu quả mà không khiến cuộc sống trở nên ngột ngạt.

1. Theo dõi chi tiêu và đặt giới hạn cho từng khoản

Bước đầu tiên để tiết kiệm là phải nắm rõ dòng tiền ra vào. Hãy ghi lại mọi khoản chi, dù nhỏ như ly cà phê sáng hay vé xe buýt. Sau vài tuần, bạn sẽ nhận ra thói quen “rò rỉ” tài chính của mình nằm ở đâu. Khi đã có cái nhìn tổng quan, hãy đặt giới hạn chi tiêu cho từng nhóm nhu cầu: Ăn uống, mua sắm, giải trí,... và tuân thủ nghiêm ngặt.

Khi chi tiêu được “đặt khung giới hạn”, bạn không còn bị cuốn theo cảm xúc hay quảng cáo, từ đó quá trình tiết kiệm cũng dễ vào guồng hơn.

2. Ưu tiên nhu cầu thật sự thay vì mong muốn nhất thời

Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều người khó tiết kiệm là nhầm lẫn giữa “cần” và “muốn”.

Nhu cầu thật sự là những thứ bạn không thể thiếu để duy trì cuộc sống cơ bản, còn mong muốn chỉ là cảm xúc nhất thời khi nhìn thấy một món đồ đẹp, một quảng cáo hấp dẫn hay lời rủ rê từ bạn bè. Để kiểm soát điều này, hãy áp dụng nguyên tắc “chờ 48 giờ”: Nếu sau 2 ngày bạn vẫn thấy cần món đồ đó, hãy mua; còn nếu quên mất thì rõ ràng, đó chỉ là một ham muốn thoáng qua.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, cũng đừng chi tiêu chỉ để “chạy theo người khác”, vì như vậy sẽ chỉ khiến mình cạn túi nhanh hơn. Khi biết rõ điều gì thực sự quan trọng với mình, bạn sẽ chi tiêu ít hơn mà vẫn thấy đủ đầy.

3. Tự động hóa việc tiết kiệm ngay khi có thu nhập

Một sai lầm phổ biến là chờ “dư tiền” mới bắt đầu tiết kiệm. Nhưng thực tế, tiền hiếm khi “dư” nếu bạn không chủ động tách nó ra từ đầu.

Hãy thiết lập việc chuyển tự động một phần thu nhập sang tài khoản tiết kiệm ngay khi nhận lương, dù chỉ 10-20% cũng được. Số tiền đó nên được xem như “chi phí bắt buộc”, tương tự tiền điện hay tiền nhà, và không được phép đụng vào nếu không có lý do chính đáng. Khi phần tiết kiệm được tự động hóa, bạn buộc bản thân phải sống trong giới hạn còn lại. Điều này giúp hình thành kỷ luật tài chính và tránh tiêu xài vượt mức. Theo thời gian, khoản tích lũy nhỏ sẽ trở thành nền tảng cho các mục tiêu lớn hơn sau này.