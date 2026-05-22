Sau tuổi 35, tôi đặt mục tiêu không sống bằng duy nhất 1 mức lương: “Có thêm một nguồn thu, tôi ngủ ngon hơn hẳn”

“Chị có bao giờ thấy sợ mất việc không?”.

Câu hỏi ấy khiến chị Hương (38 tuổi, Hà Nội) im lặng vài giây. Chị đang làm nhân sự cho một công ty truyền thông, mức lương khoảng 22 triệu đồng/tháng – từng được xem là “ổn định” trong mắt nhiều người.

Nhưng vài năm gần đây, cảm giác ổn định ấy bắt đầu lung lay.

“Có tháng công ty cắt thưởng, có đợt tinh giản nhân sự. Tôi nhận ra nếu chỉ sống bằng đúng một nguồn tiền, mình rất bị động”, chị kể.

Đó cũng là lý do sau tuổi 35, chị đặt cho mình một mục tiêu khác: Không để cả cuộc sống phụ thuộc vào duy nhất một mức lương.

Nhiều phụ nữ tuổi 35+ bắt đầu thay đổi tư duy tiền bạc

Nếu trước đây, không ít người xem công việc văn phòng ổn định là “đích đến”, thì hiện tại, khái niệm an toàn tài chính đã khác.

Lương vẫn quan trọng. Nhưng một mức lương – dù 15 triệu hay 30 triệu đồng – cũng có thể trở nên mong manh nếu chi phí sống tăng lên, con cái lớn hơn, cha mẹ già đi hoặc thị trường lao động biến động.

Đặc biệt với phụ nữ sau tuổi 35, áp lực tài chính thường không chỉ nằm ở bản thân.

Tiền học cho con. Tiền chăm sóc bố mẹ. Tiền nhà. Các khoản phát sinh y tế. Những lần “đột xuất” mà ví tiền luôn phải sẵn sàng.

Chị Mai (41 tuổi, TP.HCM) kể rằng chị từng nghĩ thu nhập hai vợ chồng gần 40 triệu đồng/tháng là đủ thoải mái. Nhưng chỉ sau một đợt chồng giảm lương, mọi kế hoạch tài chính lập tức bị đảo lộn.

“Tôi bắt đầu nhận việc viết nội dung online vào buổi tối. Ban đầu chỉ kiếm thêm vài triệu, nhưng cảm giác rất khác. Mình không còn thấy sợ nếu có chuyện xảy ra nữa”, chị nói.

Không cần bỏ việc chính để kiếm thêm tiền

Một hiểu lầm khá phổ biến là: Muốn có thêm thu nhập thì phải kinh doanh lớn hoặc nghỉ việc để làm riêng.

Trên thực tế, nhiều phụ nữ hiện nay chọn cách tạo “nguồn thu mềm” – tức là tận dụng kỹ năng sẵn có để kiếm thêm từng khoản nhỏ nhưng đều đặn.

Có người bán đồ ăn sáng online. Có người nhận làm slide, viết content, chỉnh ảnh, livestream bán hàng hoặc dạy kỹ năng qua Zoom.

Thu nhập thêm không nhất thiết phải quá lớn ngay từ đầu.

Quan trọng hơn là tạo ra cảm giác chủ động.

Chị Linh, 45 tuổi, sống tại Đà Nẵng, từng chia sẻ rằng chị bắt đầu bán các món đồ gia dụng cũ trên mạng chỉ vì… tiếc tiền bỏ phí. Sau gần một năm, chị chuyển sang nhận order đồ nội thất tối giản và có thêm khoảng 15–20 triệu đồng/tháng.

“Tôi không còn cảm giác mọi thứ phụ thuộc vào công ty nữa. Nếu một nguồn giảm, tôi vẫn còn nguồn khác”, chị nói.

Sau tuổi 35, điều nhiều người cần không phải giàu nhanh mà là “đỡ hoảng”

Khác với tuổi 25 – khi nhiều người sẵn sàng thử nghiệm và chấp nhận rủi ro, phụ nữ sau tuổi 35 thường thực tế hơn trong chuyện tiền bạc.

Họ không nhất thiết muốn nghỉ hưu sớm hay làm giàu thật nhanh.

Điều họ cần đôi khi chỉ là:

- Cuối tháng không phải căng thẳng vì thiếu tiền

- Có khoản dự phòng nếu con ốm hoặc thất nghiệp

- Dám nghỉ việc độc hại mà không quá hoảng loạn

- Có cảm giác mình vẫn còn khả năng kiếm tiền ở tuổi trung niên

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều phụ nữ bắt đầu học thêm kỹ năng mới ở tuổi 35–45.

Người học làm bánh. Người học dựng video. Người học bán hàng online. Người học quản lý tài chính cá nhân.

Không ít người từng nghĩ mình “quá muộn” để bắt đầu, nhưng rồi nhận ra: Tuổi trung niên không phải giai đoạn kết thúc khả năng kiếm tiền, mà là lúc cần kiếm tiền thông minh hơn.

Một nguồn thu phụ có thể không làm bạn giàu ngay, nhưng giúp tâm lý nhẹ đi rất nhiều

Chị Lan (39 tuổi, Đà Nẵng) từng có thời gian mất ngủ vì áp lực tài chính. Chồng làm tự do, thu nhập thất thường; còn lương của chị khoảng 14 triệu đồng/tháng phải gánh gần như toàn bộ chi phí gia đình.

Sau đó, chị bắt đầu bán đồ ăn healthy cho dân văn phòng quanh khu chung cư.

Mỗi ngày chỉ khoảng 15–20 suất nhưng đều đặn.

“Thu nhập thêm khoảng 6–7 triệu/tháng thôi, nhưng cảm giác khác hẳn. Tôi thấy mình có đường lui”, chị kể.

Có lẽ đó là thay đổi lớn nhất trong tư duy tài chính của nhiều phụ nữ sau tuổi 35.

Không còn đặt mục tiêu “phải thật giàu”.

Mà là: Có nhiều hơn một cánh cửa tài chính để nếu một cánh cửa khép lại, cuộc sống vẫn không rơi vào bế tắc.

5 nguồn thu phụ được nhiều phụ nữ 35+ lựa chọn hiện nay

1. Bán hàng online quy mô nhỏ

Mỹ phẩm, đồ ăn nhà làm, quần áo basic, đồ gia dụng… đều có thể bắt đầu với số vốn vừa phải.

2. Nhận việc freelance tại nhà

Viết content, thiết kế Canva, dựng clip ngắn, quản lý fanpage, nhập liệu…

3. Kiếm tiền từ kỹ năng cá nhân

Dạy nấu ăn, dạy tiếng Anh, dạy yoga, tư vấn phong cách sống, coaching online.

4. Cho thuê tài sản sẵn có

Phòng trống, máy ảnh, xe ô tô, váy cưới, đồ decor sự kiện…

5. Làm nội dung mạng xã hội

Nhiều phụ nữ trung niên hiện nay kiếm thêm từ TikTok, Facebook Reels hoặc affiliate nhờ chia sẻ chính cuộc sống thường ngày.

Sau tuổi 35, nhiều người bắt đầu hiểu rằng: Một công việc ổn định là tốt, nhưng chỉ dựa hoàn toàn vào một nguồn thu lại là điều khá rủi ro.

Và đôi khi, thay đổi lớn nhất không nằm ở việc kiếm thêm bao nhiêu tiền.

Mà là cảm giác yên tâm hơn khi biết rằng: Nếu ngày mai có biến động, mình vẫn còn khả năng tự xoay xở cho cuộc sống của chính mình.