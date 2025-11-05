Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với 03 bị can gồm:

Đinh Văn Liên (sinh năm 1981) ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai,

Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1982) ngụ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978) ngụ phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ hành vi: Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai". Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Dẫn giải bị can Nguyễn Quốc Vũ. Ảnh: CA Đồng Nai

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) phát hiện:

Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, địa chỉ: đường số 6, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, do Đinh Văn Liên là Phó Tổng giám đốc nhưng thực tế là Chủ sở hữu, có hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group có trụ sở tại Cao ốc Đại Thanh Bình, số 911-913-915-917, Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, do Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là Chủ sở hữu.

Vào khoảng tháng 01/2025, tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, Đinh Văn Liên đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả (căn cứ Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ số chống nắng SPF là 25,82, chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50).

Nguyễn Thị Tuyến là Phó Tổng giám đốc, đã có hành vi sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group, đã có hành vi buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Hành vi của Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả", quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015.

Qua đấu tranh, bước đầu các bị can đã khai nhận quá trình phạm tội. Kết quả khám xét, Cơ quan công an đã tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan quá trình sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả của các bị can.

Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khám xét nhà bị can Nguyễn Quốc Vũ. Ảnh: CA Đồng Nai