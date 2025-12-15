Tờ New York Post dẫn nguồn tin thực thi pháp luật cho biết ông Rob Reiner và vợ, bà Michele Singer Reiner, bị đâm chết tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ) vào ngày 14/12.

Theo People , Sở Cứu hỏa Los Angeles (LAFD) nhận được cuộc gọi cầu cứu vào khoảng 15h30 ngày 14/12. Khoảng 10 phút sau, đội cứu hộ phát hiện một đàn ông 78 tuổi và một phụ nữ 68 tuổi tử vong bên trong ngôi nhà.

Rob và Michele Reiner bị sát hại tại nhà riêng. Ảnh: Fox News.

Hai nạn nhân sau đó được xác định là Rob và Michele. Con gái họ, Romy, là người phát hiện ra thi thể.

Đại diện gia đình chia sẻ với Variety : “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo về sự ra đi đột ngột của Michele và Rob Reiner. Chúng tôi tan vỡ trước mất mát này và mong được giữ sự riêng tư trong thời gian khó khăn”.

Người phát ngôn của Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) thông tin với The Post thám tử thuộc Đơn vị Điều tra Cướp - Giết người của LAPD cũng có mặt tại hiện trường. Đây là đơn vị chịu trách nhiệm xử lý các vụ án nghiêm trọng, có tính chất nổi bật trên toàn thành phố.

Con đường phía trước ngôi nhà của ông bà Reiner bị phong tỏa. Truyền thông Mỹ ghi nhận cảnh sát ra vào hiện trường liên tục.

Thi thể hai nạn nhân được tìm thấy trong biệt thự thuộc khu nhà giàu Brentwood của Los Angeles. Ảnh: NBCLA

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là vụ giết người rõ ràng. Con trai nạn nhân, biên kịch Nick Reiner (32 tuổi) nằm trong diện bị nghi vấn trong vụ đâm chết người.

People cho biết Nick từng nghiện ma túy và lâm vào cảnh vô gia cư trong quá khứ. Nam biên kịch 9X chia sẻ với tạp chí Mỹ vào năm 2016: “Tôi từng vô gia cư ở bang Maine. Tôi từng vô gia cư ở New Jersey. Tôi từng vô gia cư ở Texas. Tôi ngủ nhiều đêm ngoài đường. Tôi sống hàng tuần liền trên đường phố. Điều đó không hề dễ chịu”.

Rob Reiner, tên đầy đủ là Robert Norman Reiner, sinh năm 1947 ở New York, Mỹ. Ông là con trai của cố danh hài, diễn viên kiêm biên kịch huyền thoại Mỹ Carl Reiner (1922-2020).

Bản thân ông cũng là nhân vật lớn của điện ảnh và truyền hình Mỹ. Ông được biết đến với nhiều vai trò, gồm diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, đồng thời là nhà hoạt động xã hội có ảnh hưởng lâu dài.

Ông Rob Reiner bắt đầu nổi tiếng với vai Michael “Meathead” Stivic trong series truyền hình kinh điển All in the Family (1971-1979). Vai diễn này giúp ông thắng 2 giải Emmy danh giá.

Từ thập niên 1980, Rob Reiner chuyển sang làm đạo diễn và tạo dấu ấn bền vững. Ông được xem là một trong số hiếm đạo diễn không bị đóng khung thể loại, làm tốt nhiều dòng phim khác nhau.

Một số tác phẩm tiêu biểu của ông gồm This Is Spinal Tap (1984), Stand By Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally (1989), Misery (1990), A Few Good Men (1992)...

Vợ ông, Michele Singer Reiner (SN 1957), cũng làm trong ngành nghệ thuật, là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Hai người gặp nhau lần đầu khi ông Reiner đang làm bộ phim When Harry Met Sally . Họ kết hôn năm 1989, có ba người con chung là Jake, Nick và Romy. Reiner cũng có con gái nuôi với vợ cũ quá cố, nữ diễn viên Penny Marshall (kết hôn 1971-1981).