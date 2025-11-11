Sáng 11/11, tờ Koreaboo đưa tin, nữ ca sĩ 24 tuổi Hirabayashi Sana đã bị bạn tình sát hại dã man trong 1 khách sạn ở Kotobukicho, thành phố Fuchu (Nhật Bản). Vào lúc 1h30 sáng hôm xảy ra vụ việc thương tâm, nhân viên lễ tân khách sạn báo cảnh sát vì không thể liên lạc được với nữ ca sĩ và người đàn ông cùng cô thuê phòng từ hôm trước. Khi cảnh sát có mặt, họ đã kiểm tra căn phòng và phát hiện thi thể nữ ca sĩ 24 tuổi trên giường. Hirabayashi Sana tử vong do bị đâm nhiều nhát vào cổ.

Sau 4 tiếng điều tra, cảnh sát đã bắt giữ được kẻ thủ ác Akira Ishikawa, là người đàn ông cùng thuê phòng khách sạn với Hirabayashi Sana. Tên này lẩn trốn ở nhà riêng cách hiện trường 1,5 km. Tại đây, cảnh sát thu giữ tang vật gồm 2 con dao nhỏ và giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Được biết, hung thủ gây án là nhân tình của Hirabayashi Sana và hơn nữ ca sĩ tận 30 tuổi.

Hirabayashi Sana qua đời khi mới 24 tuổi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ

Hình ảnh về hung thủ đã được công bố trên các phương tiện truyền thông tại Nhật Bản

Trong quá trình thẩm vấn, Akira Ishikawa thừa nhận đã lên kế hoạch giết hại nữ ca sĩ trẻ. Tên này khai nhận giữa 2 người xảy ra tranh chấp tiền bạc từ năm 2022. Akira Ishikawa cho biết thêm hắn bắt đầu qua lại với nạn nhân xấu số thông qua 1 ứng dụng hẹn hò. Vào hôm xảy ra vụ án mạng, Akira Ishikawa có đưa cho Hirabayashi Sana 60 ngàn yên (10, 2 triệu đồng). Sau đó, hắn đã đâm vào cổ nữ thần tượng nhiều nhát dao và tước đi mạng sống của cô gái trẻ. Trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường, hung thủ đã lấy lại 60 ngàn yên (10,2 triệu đồng) từng đưa cho nạn nhân.

Trong phiên tòa kéo dài 5 ngày, các công tố viên xác định, Akira Ishikawa ra tay sát hại Hirabayashi Sana xuất phát từ "cảm giác muốn chiếm hữu 1 cách bệnh hoạn và lòng kiêu hãnh bị tổn thương". Trong khi đó, luật sư phía Ishikawa đã bào chữa rằng, tên này phải vật lộn với chứng mất ngủ, khó khăn tài chính, chứng rối loạn lưỡng cực và sự bất ổn tâm lý trong thời gian dài. Sau cùng, Akira Ishikawa bị kết án 16 năm tù giam vì hành vi giết người và trộm cắp tài sản.

Kẻ ra tay sát hại Hirabayashi Sana dã man vừa lĩnh án 16 năm tù

Hirabayashi Sana còn được biết đến với nghệ danh Rika Hoshitani. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô gia nhập nhóm nhạc Aoharu since 2015. Người quản lý cũ cho biết nữ ca sĩ đã không ngừng trau dồi kỹ năng ca hát, nhảy múa để thực hiện ước mơ trở thành thành viên Nogizaka 46.