Vợ bị tố lắp camera quay lén, "cuỗm sạch" 6.000 tỷ đồng của chồng

Theo Vietnamnet, vụ ly hôn giữa doanh nhân Ping Fai Yuen (44 tuổi) và vợ là Fun Yung Li đang trở thành tâm điểm chú ý tại Tòa án tối cao Anh, The Sun đưa tin ngày 16/3.

Theo cáo buộc, cô Li cùng em gái thực hiện kế hoạch đánh cắp tiền điện tử tinh vi ngay trong căn biệt thự của gia đình tại Brighton (Anh).

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 7/2023, khi con gái của cặp đôi bất ngờ tiết lộ với anh Yuen rằng, mẹ đang tìm cách chiếm đoạt số tiền điện tử của bố. Nghi ngờ vợ, anh Yuen đã bí mật lắp đặt thiết bị theo dõi.

Những bằng chứng thu được sau đó khiến người chồng bàng hoàng. Các đoạn ghi âm cho thấy cô Li đã thuê người lắp đặt hệ thống camera bí mật tại những góc khuất trong nhà để quay lén cảnh chồng nhập mật khẩu vào ví tiền điện tử.

Tiền điện tử của anh Yuen được lưu trữ tại một địa chỉ an toàn, bảo vệ bởi nhiều lớp bảo mật nghiêm ngặt, gồm mật khẩu và mã PIN.

Ping Fai Yuen kiện vợ chiếm đoạt tiền điện tử giá trị cao. Ảnh: MSN.

Đến tháng 8/2023, anh Yuen phát hiện toàn bộ số tiền bitcoin trị giá từ 160 - 180 triệu bảng Anh (hơn 5.500 - 6.293 tỷ đồng) đã "bốc hơi". Một cuộc đối chất nảy lửa đã xảy ra giữa 2 vợ chồng khiến anh Yuen đánh vợ trong cơn nóng giận. Cuối năm 2023, anh Yuen tố cáo những hành vi của vợ.

Hiện tại, bà Li đã rời khỏi nước Anh và đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc). Trước những cáo buộc nặng nề từ chồng, bà hoàn toàn phủ nhận và khẳng định bản thân không hề liên quan đến sự biến mất của số tiền. Tuy nhiên, lợi thế trong vụ kiện này dường như đang nghiêng hẳn về phía ông Yuen.

Thẩm phán Cotter của Tòa án tối cao nhận định các bản ghi âm thu được là bằng chứng vô cùng đanh thép. Đặc biệt, quá trình khám xét tài sản của bà Li đã giúp cơ quan chức năng tìm thấy các thiết bị kỹ thuật chuyên dụng phục vụ cho việc đánh cắp Bitcoin.

Theo Người đưa tin, trước những chứng cứ này, ông Yuen đang yêu cầu tòa án ra lệnh phong tỏa toàn bộ tài sản của vợ và em gái vợ, đồng thời buộc họ phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt hoặc bồi thường giá trị tương đương.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra. Thẩm phán Cotter cũng nhấn mạnh tính cấp bách của vụ việc và cho rằng cần tiến hành xét xử sớm, bởi giá trị của tiền điện tử luôn biến động mạnh mẽ, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các bên liên quan.