Visual gây sửng sốt của nhóc tỳ 1 tuổi kiếm được 9 tỷ trong 3 tháng

Cậu bé Haru - con trai đầu lòng của nam tài tử nổi tiếng Shim Hyung Tak và “bản sao Jungkook” Hirai Saya hiện đang nhận được sự quan tâm lớn tại Hàn Quốc. Bên cạnh tình cảm yêu mến nồng nhiệt từ công chúng, Haru còn được các nhãn hàng săn đón rầm rộ. Dù chỉ mới 1 tuổi nhưng cậu bé đã làm người đại diện cho tận 6 thương hiệu đồ dùng, thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và nhận được khoản thù lao lên tới 500 triệu won (9 tỷ đồng) chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi. Truyền thông xứ kim chi còn ưu ái gọi Haru là “em bé quốc dân thế hệ mới”.

Tới tối 15/1, tờ Starnews đưa tin, Haru vừa cùng bố xuất hiện trên chương trình The Return of Superman. Tại đây, khách mời của show là nam ca sĩ đình đám Jaejoong (JYJ) đã phát cuồng trước sự dễ thương của thiên thần nhí 1 tuổi, đồng thời không tiếc lời khen ngợi visual cậu bé: “Haru là 1 đứa trẻ vô cùng quý giá. Cảm ơn anh chị (Shim Hyung Tak - Hirai Saya) đã cho Haru xuất hiện trên chương trình The Return of Superman như thế này. Nếu không cho mọi người chiêm ngưỡng diện mạo Haru, đó thật sự sẽ là 1 tổn thất lớn cho nhân loại. Haru có ngoại hình vô cùng tuyệt vời. Sao bé lại có thể tuyệt vời như vậy được nhỉ? Đôi mắt Haru trông sống động vô cùng, và nét nào của bé cũng đẹp hết luôn. Chẳng phải chị Hirai Saya trông rất giống Jungkook (BTS) đúng không ạ? Gương mặt của Haru đúng là sự kết hợp hoàn hảo của cả bố lẫn mẹ”.

Jaejoong không giấu nổi vẻ trầm trồ khi tận mắt chứng kiến visual của nhóc tỳ 1 tuổi hot nhất Kbiz hiện tại - Haru. Ảnh: Naver

Quả thực thiên thần nhí Haru mang đến nguồn năng lượng tích cực cho khán giả, khiến ai nấy khi ngắm nhìn cậu bé cũng bất giác mỉm cười theo. Ảnh: Naver

Bé Haru là con trai đầu lòng của nam diễn viên Shim Hyung Tak và “bản sao Jungkook” Hirai Saya. Ảnh: Nate

Đáng chú ý, Shim Hyung Tak đã bày tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ khi quý tử đầu lòng sở hữu diện mạo giống hệt nam thần đẹp trai nhất Kpop Cha Eun Woo hồi nhỏ: “Vì tò mò nên tôi đã tìm xem thử ảnh hồi nhỏ của Cha Eun Woo, quả thực Eun Woo khi ấy trông rất giống Haru. Tôi đã cực kỳ ngỡ ngàng vì 2 người họ lại giống nhau đến như vậy”.

Chương trình The Return of Superman cũng công bố hình ảnh so sánh Haru với Cha Eun Woo hồi nhỏ (hình trái), khiến khán giả gật gù công nhận sự tương đồng giữa 2 người họ. Ảnh: Sports Chosun

Cách đây không lâu, Haru được chọn làm người mẫu chính thức cho 1 thương hiệu tã lót toàn cầu. Việc 1 em bé 1 tuổi trở thành đại sứ cho thương hiệu toàn cầu là điều hiếm thấy không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn châu Á. Tại buổi công bố, đại diện thương hiệu đã dành cho Haru nhiều lời khen “có cánh”: “Thiên thần nhí Haru không chỉ là 1 người mẫu đâu, cậu bé còn được xem là biểu tượng đại diện cho triết lý của thương hiệu chúng tôi”.

1 chuyên gia trong ngành quảng cáo giải mã về cơn sốt mang tên Haru: “Haru hot như vậy không phải vì là con của diễn viên nổi tiếng, mà vì cậu bé có 1 khí chất vô cùng độc đáo của 1 người mẫu. Nụ cười đáng yêu khó cưỡng cùng ánh mắt lấp lánh cho thấy cậu bé sớm có tố chất của 1 ngôi sao lớn”.

Tính tới thời điểm hiện tại, Haru đã được chọn làm người mẫu cho 6 thương hiệu. Trong tương lai, con số này chắc chắn sẽ tăng lên chóng mặt do còn rất nhiều nhãn hàng đang muốn mời thiên thần nhí này làm người đại diện.