ViruSs xuất hiện bên "gái lạ" trên livestream, "Thảo trợ lý" bị thất sủng?

Mới đây, nam streamer ViruSs lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong một buổi phát sóng trực tiếp bên cạnh một cô gái xinh đẹp. Ngay lập tức, "Thảo trợ lý" người vốn gắn liền với ViruSs trong hàng loạt video gây sốt thời gian qua liên tục bị cư dân mạng "réo tên". Cộng đồng mạng bóc trần những chiêu trò đằng sau.

Từ buổi livestream bất ngờ đến nghi vấn "ra chuồng gà"

Sự việc bắt nguồn từ một phiên livestream của ViruSs khi anh xuất hiện bên cạnh một cô gái có ngoại hình khả ái, sống mũi cao và gương mặt thanh tú. Cả hai có những màn tương tác khá vui vẻ, cười nói tự nhiên trước ống kính. Buổi phát sóng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn người xem cùng lúc, kéo theo đó là hàng loạt bài đăng thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Tại một bài đăng nhận được nhiều sự quan tâm, chủ tài khoản đã đặt câu hỏi mang tính kích động drama: "Thế là chị T (Thảo) bị anh V (ViruSs) cho ra chuồng gà rồi à mọi người, bỏ công bỏ sức ra làm mũi làm ngực luôn ý".

Dòng trạng thái này ngầm ám chỉ rằng TikToker Thảo Đây sau một thời gian dài gắn bó, chấp nhận thay đổi ngoại hình nhờ phẫu thuật thẩm mỹ (nâng mũi, làm ngực) để phù hợp hơn với công việc và hình ảnh bên cạnh ViruSs, nay đã bị "thất sủng" và thay thế bằng một bóng hồng mới. Câu nói nhanh chóng thu hút dư luận.

Cư dân mạng "bóc mẽ"

Trái ngược với dự đoán của chủ bài đăng về việc cộng đồng sẽ quay sang chỉ trích ViruSs "bạc tình" hay thương hại cho Thảo, khu vực bình luận lại tràn ngập những ý kiến phân tích vô cùng sắc sảo và thực tế từ người xem. Phần lớn người dùng mạng đều khẳng định đây chỉ là một chiến lược xây dựng nội dung (content) được tính toán kỹ lưỡng từ trước.

Nhiều khán giả theo dõi cặp đôi lâu năm chỉ ra rằng, việc ViruSs xuất hiện với người khác thực chất lại là một bước đi nhằm tạo đòn bẩy truyền thông cho chính trợ lý. Một bình luận nhận được rất nhiều lượt tương tác khẳng định: "Có chủ tus mới ngớ ngẩn thôi chứ content mà không nhận ra hả. Má Thảo giờ video lên xu hướng ầm ầm, job liên tục, tim video với follow tăng. Tất cả là content đẩy Thảo lên thôi".

Thực tế chứng minh, trong ngành công nghiệp livestream, một nhân vật muốn duy trì độ hot lâu dài cần phải có những "biến cố" hoặc những nhân vật mang tính chất thử thách lòng trung thành của người xem. Việc tạo ra một chút gia vị "ghen tuông" hay nghi vấn rạn nứt là cách nhanh nhất để giữ chân khán giả và tăng tương tác cho cả hai bên.

Mối quan hệ cộng sinh về mặt công việc

Nhiều người dùng mạng nhắc nhở chủ bài đăng về bản chất mối quan hệ giữa ViruSs và Thảo. Thảo không đơn thuần là một bạn diễn, cô là nhân sự thuộc công ty quản lý của ViruSs. "Tôi là anh V tôi đẩy content cho lên kiếm job, chứ vẫn thuộc công ty của ổng mà".

Ở góc độ kinh tế và vận hành doanh nghiệp, việc Thảo nổi tiếng, nhận được nhiều hợp đồng tài trợ (job) và quảng cáo đồng nghĩa với việc công ty của ViruSs có doanh thu. Do đó, không có lý do gì một người làm kinh doanh nhạy bén như ViruSs lại tự tay phá hủy "gà đẻ trứng vàng" của mình.

Phẫu thuật thẩm mỹ: Nâng cấp bản thân trước khi làm đẹp lòng người khác

Một điểm đáng chú ý khác trong vụ ồn ào này là việc chủ bài đăng cho rằng Thảo "bỏ công bỏ sức làm mũi làm ngực" là vì ViruSs và việc bị thay thế là một sự bất công. Ngay lập tức, quan điểm này đã bị hội chị em trên mạng xã hội phản pháo mạnh mẽ. Cộng đồng mạng cho rằng việc Thảo quyết định can thiệp dao kéo, nâng cấp ngoại hình là một quyết định hoàn toàn sáng suốt và có lợi cho chính bản thân cô trước tiên.

Khi ngoại hình lên hương, Thảo tự tin hơn, các video của cô lên xu hướng dễ dàng hơn, từ đó thu hút các nhãn hàng tài trợ. "Không thích Thảo thiệt, nhưng job được tài trợ mà, tội gì không làm nâng cấp bản thân" hay "Nó làm cho đẹp nó". Cư dân mạng cũng tinh ý nhận ra các ca phẫu thuật của Thảo có thể nằm trong các hợp đồng tài trợ thương mại (job nhận đều, có tiền sửa cho đẹp). Đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi: bệnh viện thẩm mỹ có hình ảnh marketing, Thảo có diện mạo mới mà không tốn chi phí và công ty có một KOLs chất lượng hơn. Do đó, việc quy chụp cô làm đẹp "vì một người đàn ông" rồi chịu chịu thiệt thòi là một cái nhìn quá thiển cận và mang tính áp đặt lỗi thời lên phụ nữ hiện đại.

Bài học về sự tỉnh táo của người xem trong thời đại "ma trận Content"

Vụ việc ViruSs, cô gái lạ và Thảo trợ lý là một minh chứng rõ ràng cho thấy trình độ "thẩm thấu" nội dung của cư dân mạng Việt Nam đã được nâng lên một tầm cao mới. Khán giả không còn là những người xem thụ động, dễ dàng bị dắt mũi bởi những tiêu đề giật gân hay những biểu cảm trên sóng trực tiếp. Họ đã hiểu rất rõ về cách thức vận hành.

Sau tất cả ồn ào và những lời réo tên trên mạng xã hội, mối quan hệ công việc và chiến lược truyền thông giữa ViruSs và Thảo trợ lý vẫn đang vận hành một cách vô cùng hiệu quả. Những con số về lượt xem, lượt theo dõi và các hợp đồng quảng cáo tăng trưởng đều đặn chính là câu trả lời cho những nghi vấn "ra chuồng gà".

Đối với người hâm mộ, thay vì tốn thời gian lo lắng hay tranh cãi về những drama tình cảm ảo trên mạng, việc nhìn nhận mọi thứ dưới góc độ giải trí sẽ giúp có một trải nghiệm xem livestream vui vẻ và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.