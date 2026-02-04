Chuyện gì xảy ra với ViruSs khi trợ lý Thảo Đây xác nhận: "Mình và anh Hoàng đang hẹn hò"

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước hình ảnh “team qua đường” bắt gặp ViruSs cùng một cô gái có hành động thân mật, tình tứ tại Quy Nhơn. Đáng chú ý hơn, không ít người nhận ra, cô gái bên cạnh ViruSs là Thảo Đây (Lê Thảo, SN 2002) - nữ nhân viên, trợ lý của nam streamer.

Trước những bàn tán từ cộng đồng mạng, ViruSs cũng đã chính thức lên tiếng về hình ảnh cũng như mối quan hệ tình cảm của mình.

Bức ảnh đang viral của ViruSs và nữ trợ lý

Nam streamer cho biết bức ảnh được chụp trong chuyến đi hôm nay. Anh cũng thẳng thắn bày tỏ cả 2 người đều độc thân và mới gặp lại, nói chuyện 1 thời gian. ViruSs cũng cho rằng bản thân có quyền được tìm hiểu, đi chơi, hẹn hò với những người khác giới và sau này là lập gia đình riêng.

"Chào mọi người, mình là ViruSs, vốn dĩ nhiều lần quá rồi nên có lẽ đây là post liên quan tới chuyện đời sống cá nhân cuối cùng của mình. Mình chưa có vợ, càng không công khai chính thức có người yêu. Mình không đang trong một mối quan hệ yêu thương chính thức nào.

Sự việc lên trong hôm nay là vì chuyến đi của mình, thật sự là mình muốn đi đỡ stress để viết thêm nhạc vì vừa xong 2 dự án vừa rồi. Hình ảnh mọi người lan truyền tag mình là hình ảnh 2 cá thể độc thân, bọn mình mới gặp lại nói chuyện 1 thời gian và thật lòng là đi chơi đúng nghĩa trong ngày đầu tiên ở Quy Nhơn", ViruSs viết.

ViruSs chia sẻ trên trang cá nhân về hình ảnh đang lan truyền

Song về phía Thảo Đây, cô nàng cũng lên tiếng trên TikTok cá nhân của mình. Thảo Đây công khai đăng ảnh của cô cùng ViruSs, xác nhận cả hai đang trong thời gian tìm hiểu, hẹn hò.

“Mình xác nhận mình và anh Hoàng đang trong giai đoạn tìm hiểu, hẹn hò. Chúng mình tìm hiểu nhau thời điểm cả 2 đều độc thân, mình không có ý định giấu diếm chuyện mình hẹn hò. Còn về việc mọi người đang nhắc đến việc mình từng chia sẻ về chuyện cũ của anh. Mình xin khẳng định lần nữa mình không liên quan tới các mối quan hệ cũ của anh”, Thảo Đây viết trên trang cá nhân.

Trong khi đó Thảo Đây xác nhận cả hai đang hẹn hò, tìm hiểu

Thảo Đây xác nhận đang hẹn hò, tìm hiểu ViruSs

ViruSs (tên thật là Đặng Tiến Hoàng, SN 1988) là một trong Tứ hoàng streamer đình đám ở Việt Nam, bao gồm Độ Mixi, Xemesis và PewPew. Đây là nhóm bốn streamer có ảnh hưởng lớn nhất trong làng game Việt. Ngoài việc livestream, streamer đa nền tảng, nhà sản xuất xuất âm nhạc, ViruSs cũng tham gia vào việc kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, làm chủ nhiều doanh nghiệp có vốn điều lệ hàng tỷ đồng.

Còn Thảo Đây (Lê Thảo, SN 2002) được biết đến là trợ lý thân cận của streamer ViruSs, độ phủ sóng rộng hơn qua những lần quay clip cùng nhau. Ngoài công việc trợ lý, Thảo Đây cũng lấn sân sang lĩnh vực sáng tạo nội, KOC quảng bá sản phẩm và gắn link affiliate. Đến hiện tại, kênh TikTok của Thảo Đây sở hữu hơn 156k người theo dõi.

