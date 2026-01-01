Virus RSV có lây không? Từ ho hắt hơi đến nhập viện chỉ trong 48 giờ
Virus RSV có lây không? Làm thế nào để phòng tránh?
Mùa lạnh là thời điểm các bệnh lý hô hấp ở trẻ gia tăng, trong đó có virus RSV khiến ba mẹ rất lo lắng. Từ những cơn ho, sổ mũi tưởng chừng vô hại, RSV có thể nhanh chóng tiến triển thành viêm tiểu phế quản, viêm phổi, suy hô hấp và phải nhập viện khẩn cấp. Virus RSV có lây không? Làm thế nào để phòng tránh?
Virus RSV: Tốc độ lây truyền đáng báo động và những ca bệnh nhập viện gia tăng
Virus RSV là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh đường hô hấp dưới ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Virus có khả năng tấn công sâu vào tiểu phế quản, làm sưng nề đường thở, ứ dịch, gây khó thở và suy hô hấp. Đặc biệt, nhóm trẻ sinh non, nhẹ cân, tim bẩm sinh hoặc suy giảm miễn dịch có nguy cơ chuyển nặng rất nhanh.
RSV có lây không? BSCKII. BSNT Dương Thùy Nga - Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) cho biết: "Virus RSV có khả năng lây lan mạnh. Virus phát tán qua giọt bắn khi ho, hắt hơi, bám trên đồ chơi, bàn ghế, tay nắm cửa và tồn tại nhiều giờ trên bề mặt. Trẻ chỉ cần chạm vào vật dụng nhiễm mầm bệnh, đưa tay lên mắt – mũi – miệng là có thể mắc bệnh. Người lớn nhiễm RSV gần như không triệu chứng vẫn có thể lây cho trẻ mà không hay biết".
Theo bác sĩ Dương Thùy Nga, virus RSV ban đầu chỉ gây các triệu chứng tương tự như cảm cúm thông thường. Nhiều trẻ ban đầu chỉ ho nhẹ, quấy khóc, bú kém, nhưng có thể chuyển sang thở nhanh, co kéo lồng ngực, tím tái trong 24-48 giờ. Do vậy, ba mẹ cần đặc biệt chú ý khi phát hiện trẻ bú kém, bỏ bú, thở nhanh, ngủ li bì, ho kéo dài, môi tím tái,… cần lập tức đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời để ngăn ngừa nguy cơ suy hô hấp.
Khoa Nhi PhenikaaMec: Mô hình toàn diện từ chẩn đoán, điều trị đến chăm sóc hồi phục theo tiêu chuẩn quốc tế
Khoa Nhi là một trong những chuyên khoa mũi nhọn của Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec). Sở hữu đội ngũ bác sĩ dày kinh nghiệm, chuyên môn sâu, kết hợp cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, Khoa Nhi đang trở thành "điểm đến tin cậy" của hàng nghìn phụ huynh mỗi năm. Không chỉ điều trị bệnh, nơi đây mang đến mô hình chăm sóc toàn diện, đề cao an toàn, tâm lý và sự phục hồi bền vững cho trẻ em.
Riêng với trẻ mắc virus RSV, bác sĩ chuyên khoa sẽ đánh giá suy hô hấp bằng thang điểm chuẩn hóa, can thiệp thở dự phòng, theo dõi SpO₂ liên tục, đảm bảo bình ổn trước nguy cơ chuyển nặng. Nhiều ca viêm tiểu phế quản nặng đã được can thiệp sớm, giảm nguy cơ đặt nội khí quản và rút ngắn thời gian nằm viện. Bên cạnh đó, hệ thống phòng bệnh an toàn – tách luồng – kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt giúp hạn chế tối đa lây chéo trong bệnh viện, một yếu tố đặc biệt quan trọng trong điều trị RSV vốn có nguy cơ lây lan cao. Ngoài việc xây dựng phác đồ cá thể hóa, bác sĩ chuyên khoa sẽ trực tiếp tư vấn dinh dưỡng, cách chăm sóc trẻ tại nhà giúp trẻ nhanh phục hồi, ngăn ngừa nguy cơ tái nhiễm.
Khoa Nhi PhenikaaMec còn thăm khám và điều trị các bệnh lý ở trẻ em từ những bệnh lý đa khoa hay gặp như: bệnh nhiễm trùng,,viêm phổi, viêm tiểu phế quản, viêm tai giữa cấp đến bệnh lý chuyên khoa như tim mạch, hô hấp – dị ứng, tiêu hóa, da liễu… đvới quy trình thăm khám rõ ràng - khoa học, điều trị đúng phác đồ chuẩn Bộ Y tế, không lạm dụng kháng sinh.
Hiện nay, Khoa Nhi PhenikaaMec đã có khu vực nội trú 78 giường, khả năng tiếp nhận ca bệnh lớn. Hệ thống hạng phòng có phòng tiêu chuẩn 2 giường, phòng tiêu chuẩn 1 giường và phòng VIP, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo. Mỗi phòng đều đảm bảo tiêu chuẩn tiện nghi y khoa cao cấp: tủ lạnh, tủ đầu giường, giường gấp cho người nhà, khăn tắm – khăn mặt, điều hòa, wifi, nhà vệ sinh riêng biệt, cùng các thiết bị hỗ trợ chăm trẻ nhỏ như máy tiệt trùng bình sữa, máy đun nước,… Đặc biệt, tất cả các phòng đều có chuông nhấn khẩn cấp kết nối trực tiếp với bác sĩ - điều dưỡng, đảm bảo mọi thay đổi của trẻ được tiếp nhận và xử trí kịp thời.
Với cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế cùng với đội ngũ chuyên gia và điều dưỡng chu đáo, Khoa Nhi PhenikaaMec đang từng bước xây dựng mô hình khép kín, kết hợp liên chuyên khoa sẵn sàng tiếp nhận các ca bệnh khó đúng theo phương châm "nơi mỗi đứa trẻ được chăm sóc bằng khoa học, tình thương và sự an tâm tuyệt đối":
Khoa Nhi PhenikaaMec
Địa chỉ: Tầng 2 Tòa B – Bệnh viện Đại học Phenikaa – Tổ 5, Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội Hotline: 1900 886648