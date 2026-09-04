Viral mỹ nhân chỉ cao 1m45 giữa triển lãm nghệ thuật: Visual sang xịn vạn vật đều thua, đây mới là bức tranh đẹp nhất

Weibo của Cúc Tịnh Y mới đây đã đăng tải loạt hình ảnh mới nhằm quảng bá cho bộ phim Thế Giới Vạn Hoa, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Cúc Tịnh Y xuất hiện giữa một không gian mang đậm hơi thở nghệ thuật. Nữ diễn viên trông chẳng khác nào một nàng thiên kim tiểu thư đang dạo bước giữa triển lãm, vừa sang trọng, thanh lịch lại vừa có nét kiêu kỳ rất riêng.

Nhan sắc phong thần của Cúc Tịnh Y trong loạt ảnh mới nhằm quảng bá cho phim Thế Giới Vạn Hoa (ảnh: Weibo)

(ảnh: Weibo)

Về tạo hình, Cúc Tịnh Y diện những bộ trang phục mang phong cách hiện đại, tinh tế, nữ tính và thời thượng. Kiểu tóc, lớp trang điểm cũng cực kỳ phù hợp với không gian cũng như những đường nét gương mặt của cô nàng, qua đó giúp nữ diễn viên càng thêm thăng hạng visual

Có một điều thú vị là Cúc Tịnh Y thực tế sở hữu chiều cao khá khiêm tốn. Thế nhưng nhờ tỷ lệ cơ thể đẹp, vóc dáng mảnh mai, cô thường tạo cảm giác cao ráo hơn đáng kể trong những bức ảnh. Đặc biệt, gương mặt nổi bật cùng thần thái đúng chuẩn "sang, xịn, mịn" càng giúp mỹ nhân sinh năm 1994 dễ dàng trở thành tâm điểm.

(ảnh: Weibo)

(ảnh: Weibo)

(ảnh: Weibo)

Chính vì vậy, loạt ảnh hậu trường mới của Cúc Tịnh Y khiến không ít netizen phải "đổ gục". Trên mạng xã hội, nhiều lời có cánh được dành cho cô như "visual này vạn vật đều thua" hay thậm chí "đây chính là kiệt tác đẹp nhất trên đời".

Thực tế, đây cũng chẳng phải lần đầu Cúc Tịnh Y gây sốt nhờ ngoại hình. Trong nhiều năm qua, nữ diễn viên không ít lần trở thành chủ đề bàn luận nhờ những tạo hình ấn tượng trong phim, tại các sự kiện giải trí hay tuần lễ thời trang. Dù phong cách đôi lúc tạo ra những ý kiến trái chiều, khó phủ nhận Cúc Tịnh Y vẫn là một trong những mỹ nhân sở hữu ngoại hình nổi bật trong dàn diễn viên trẻ Trung Quốc hiện tại.

(ảnh: Weibo)

(ảnh: Weibo)

(ảnh: Weibo)

Cho những ai chưa biết, Thế Giới Vạn Hoa là dự án phim do Cúc Tịnh Y đóng chính, kể về hành trình của Tô Lục Hạ ở nhiều thế giới khác nhau, với nhiệm vụ thay đổi kết cục của nữ phụ đáng thương và trừng phạt những kẻ phản diện độc ác.

Bộ phim có nhiều "map" khác nhau, trải dài qua các bối cảnh từ cổ trang đến hiện đại. Cũng chính vì thế, Cúc Tịnh Y có cơ hội phô diễn khả năng cân đồ cực đỉnh của mình. Còn với người hâm mộ, ngay trong quá trình bộ phim ghi hình, họ đã có cơ hội được thưởng thức những bữa tiệc thị giác thịnh soạn, và mọi thứ hứa hẹn sẽ còn tuyệt vời hơn khi phim chính thức ra mắt.

Thu Phong

nguồn: Weibo