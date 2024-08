Vinschool khai trương 2 cụm trường mới tại Hưng Yên và Phú Quốc

Ngôi trường lớn và hiện đại nhất của Hệ thống Giáo dục Vinschool



Vinschool Ocean Park 2 là cụm trường lớn và hiện đại nhất Hệ thống Giáo dục Vinschool.

Sở hữu diện tích đến hơn 40.000m², Vinschool Ocean Park 2 là ngôi trường có quy mô lớn nhất trong hệ thống Vinschool. Để tạo không gian học tập thoải mái và hài hòa, Vinschool Ocean Park 2 được thiết kế ưu tiên không gian xanh mát, tràn ngập ánh sáng tự nhiên, thân thiện với môi trường. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, trường đã triển khai công nghệ nhận diện khuôn mặt tại tất cả các lối ra vào.

Các Vinsers check-in công nghệ nhận diện khuôn mặt hiện đại lần đầu tiên được triển khai.

Ngay ngày đầu chính thức đi vào hoạt động, Vinschool Ocean Park 2 đã chào đón gần 700 Vinsers từ 18 tháng đến 15 tuổi.



Các Vinsers trong Lễ tựu trường đầu tiên tại Vinschool Ocean Park 2.

Phát biểu về định hướng năm học mới, cô Trần Mai Phương - Hiệu trưởng trường Tiểu học -Trung học Vinschool Ocean Park 2 chia sẻ: "Vinschool Ocean Park 2 không chỉ là nơi các em học sinh được học tập mà còn là nơi để các em khám phá và phát triển tiềm năng của mình. Với chủ đề "Unlock Your Potential", chúng tôi mong muốn cùng các em khám phá những điều kỳ diệu, biến mỗi ngày đến trường thành một hành trình thú vị, giúp các em trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình."



Với mục tiêu lấy thực hành, sáng tạo làm nền tảng, Vinsers Ocean Park 2 được khai phá tiềm năng của bản thân thông qua các xưởng trải nghiệm trong ngày đầu tiên của năm học mới.

Các Vinsers hào hứng tham gia trải nghiệm Toán học và khám phá tiềm năng tại xưởng sáng tạo

Trường "view biển" đầu tiên của Vinschool tại Đảo Ngọc Phú Quốc



Vinschool Grand World có vị trí đắc địa ngay bên bờ biển.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trong siêu quần thể Phú Quốc United Center, Vinschool Grand World là ngôi trường sở hữu "view biển" có 1-0-2. Vinschool Grand World không chỉ được yêu thích bởi không gian mở, không khí trong lành, mà còn bởi môi trường học tập toàn diện, đảm bảo phát triển từ tư duy đến thể chất. Trường có 80 phòng học hiện đại và trang bị đầy đủ thiết bị tiên tiến, cùng các sân thể thao chuẩn thi đấu chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Năm học 2024-2025, Vinschool Grand World chào đón gần 400 học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông.

Tại lễ khai trương, thầy Nguyễn Phạm Duy Phong - Hiệu phó Trường Tiểu học - Trung học Vinschool Grand World chia sẻ: "Với chủ đề "Shaping Minds, Building Leaders" của năm học mới, Vinschool Grand World Phú Quốc hướng đến mục tiêu nuôi dưỡng trí tuệ và kiến tạo nhân tài. Chúng tôi cam kết mang đến môi trường học tập đẳng cấp quốc tế, nơi các em không chỉ phát triển về học thuật mà còn được trang bị kĩ năng lãnh đạo và tư duy sáng tạo, chuẩn bị hành trang vững chắc để trở thành những nhà lãnh đạo tương lai."



Vinsers Phú Quốc được rèn luyện về kĩ năng và tư duy thông qua đa dạng các hoạt động trải nghiệm trong ngày tựu trường..

Vinsers thể hiện khả năng lãnh đạo khi tự lập nhóm chế tạo xe phản lực bằng các vật dụng tái chế

Vinsers lập mục tiêu năm học mới trong ngày đầu tới lớp.

Chú trọng mở rộng giáo dục đẳng cấp trên toàn quốc



Với mục tiêu tiên phong lan tỏa giáo dục chất lượng quốc tế tới khắp mọi miền đất nước và khẳng định vị thế của hệ thống giáo dục lớn bậc nhất Việt Nam, cũng trong tháng 8/2024, Vinschool tiếp tục mở rộng mạng lưới với cơ sở Tiểu học mới tại Vinschool Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Qua đó, hệ thống Vinschool sẽ có 55 cơ sở, phục vụ gần 52.000 học sinh cả nước, với chương trình giáo dục chuẩn đầu ra (hay còn gọi là dạy học phát triển năng lực), giúp trang bị cho học sinh những năng lực tương đương các nền giáo dục tiên tiến bậc nhất trên thế giới.

Vinschool khai trương cơ sở Tiểu học mới tại Vinschool Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Trong năm học 2023 - 2024, Vinschool đạt được hai giải thưởng uy tín là: "Hệ thống hàng đầu trong lĩnh vực Nhận thức về Sức khỏe Tâm lý" và "Hệ thống giáo dục hàng đầu Việt Nam về Giáo dục chống Biến đổi Khí hậu" tại Lễ trao giải ESG Business Awards 2023 Châu Á.



Đồng thời, Vinschool cũng khẳng định vị thế trong chuyển đổi số giáo dục tại Việt Nam khi giành hai giải thưởng Công nghệ giáo dục tại Lễ trao giải Asian Technology Awards 2023. Với những thành tựu này, Vinschool vinh dự được xếp vào Top 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam do Brand Finance bình chọn.

Với cơ sở vật chất hiện đại, vận hành theo những tiêu chuẩn khắt khe của Hội đồng các trường Quốc tế CIS và chương trình giáo dục toàn diện chuẩn quốc tế, Vinschool được đánh giá đã và đang mang nền giáo dục đẳng cấp quốc tế đến với học sinh trên toàn quốc, từ Mầm non đến Trung học Phổ thông, giúp ươm mầm tinh hoa và kiến tạo những nhà lãnh đạo tương lai.