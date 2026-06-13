Vinpalace tổ chức triển lãm The Vietnam Grand Weddx 2026, kiến tạo biểu tượng mới cho ngành cưới Việt Nam

Với diện tích hơn 9.000m², cùng sự tham gia của hơn 60 thương hiệu cưới hàng đầu và chuỗi hoạt động trình diễn, kết nối, tương tác được đầu tư bài bản, The Vietnam Grand WeddX 2026 còn mang đến những xu hướng, ý tưởng đột phá mới của thị trường cưới, mở ra một không gian trải nghiệm độc đáo, nơi nghệ thuật, công nghệ và cảm xúc cùng thăng hoa.

Được phát triển theo mô hình triển lãm ngành cưới thế hệ mới, The Vietnam Grand WeddX 2026 không chỉ là nơi hội tụ các thương hiệu và dịch vụ hàng đầu tạo nền tảng kết nối dành cho toàn bộ hệ sinh thái ngành cưới mà còn là không gian để các cặp đôi tìm kiếm nguồn cảm hứng cho ngày trọng đại của mình. Từ xu hướng cưới, thời trang, trang trí đến những giải pháp tổ chức hôn lễ toàn diện... tất cả cùng hiện diện trong một sự kiện quy mô lớn, mở ra cơ hội kết nối, trải nghiệm và khám phá những ý tưởng mới cho hành trình hạnh phúc.

Với chủ đề "Love Beyond The Universe", toàn bộ không gian sự kiện được thiết kế như một vũ trụ tình yêu rộng mở, nơi công nghệ, nghệ thuật, ánh sáng và cảm xúc cùng hòa quyện để kể những câu chuyện về hạnh phúc lứa đôi. Đây cũng là lần đầu tiên một sự kiện ngành cưới tại Việt Nam được đầu tư theo hướng kết hợp giữa trình diễn nghệ thuật, công nghệ immersive và hệ sinh thái cưới toàn diện trong cùng một hành trình trải nghiệm liền mạch.

Một trong những điểm nhấn khác biệt của sự kiện là hệ thống Immersive LED hơn 240m² kết hợp công nghệ 3D Mapping, kiến tạo một không gian trình diễn giàu tính tương tác, nơi ánh sáng, âm nhạc và công nghệ cùng trở thành ngôn ngữ kể chuyện. Trên nền cảm hứng "Love Beyond The Universe", khách tham quan sẽ được dẫn dắt qua immersive show, wedding showcase, bridal show, fashion show cùng hàng chục không gian được thiết kế riêng, mở ra những góc nhìn mới về phong cách sống, hạnh phúc và tương lai của ngành cưới hiện đại. Từ tư vấn hôn lễ cá nhân hóa đến gặp gỡ trực tiếp các thương hiệu và chuyên gia hàng đầu, mỗi điểm chạm đều được thiết kế để mang lại nguồn cảm hứng và những lựa chọn phù hợp cho ngày trọng đại của các cặp đôi.

Đặc biệt, sân khấu thời trang của The Vietnam Grand WeddX 2026 được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh bản đồ Việt Nam như biểu tượng cho sự kết nối và hội tụ của ngành cưới ba miền. Tại đây, các thương hiệu và nhà thiết kế đến từ nhiều vùng miền sẽ cùng giới thiệu những bộ sưu tập mới nhất, tạo nên hành trình tôn vinh vẻ đẹp đa dạng, sức sáng tạo và bản sắc riêng của ngành cưới Việt Nam.

Song song với đó là hơn 15 workshop và talkshow chuyên đề với sự tham gia của wedding planner, nhà thiết kế, chuyên gia truyền thông và các thương hiệu hàng đầu. Những nội dung chia sẻ không chỉ cập nhật các xu hướng mới nhất mà còn mang đến góc nhìn đa chiều về sự thay đổi của ngành cưới trong bối cảnh mới. Khách tham quan cũng có cơ hội tham gia các hoạt động tương tác như chế tác nhẫn cưới, làm voan cô dâu, cài áo chú rể, làm hoa cưới cùng nhiều hoạt động trải nghiệm đặc biệt khác.

Không chỉ hướng tới các cặp đôi chuẩn bị kết hôn, The Vietnam Grand WeddX còn được kỳ vọng trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng ngành cưới Việt Nam. Đây sẽ là nơi các wedding planner, agency, thương hiệu thời trang, trang sức, làm đẹp, sân khấu, đơn vị sản xuất sự kiện, đối tác du lịch – nghỉ dưỡng và các nhà cung cấp dịch vụ cưới gặp gỡ, kết nối, mở rộng hợp tác và tìm kiếm những cơ hội phát triển mới.

The Vietnam Grand WeddX 2026 được đồng tổ chức bởi VinPalace – thương hiệu MICE & Wedding hàng đầu Việt Nam thuộc hệ sinh thái Vinpearl và Phong Design – thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, tổ chức sự kiện và trang trí không gian tiệc cưới cao cấp. Sự kết hợp này mang đến sự cộng hưởng giữa năng lực tổ chức sự kiện quy mô lớn và kinh nghiệm kiến tạo những không gian cưới giàu cảm xúc.

Bà Ngô Thị Hương Tổng Giám đốc Vinpearl cho biết: "The Vietnam Grand WeddX không chỉ là một triển lãm cưới đơn thuần mà là một chiến lược dài hạn được phát triển với mục tiêu trở thành sự kiện tiêu biểu của ngành cưới Việt Nam. Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn xây dựng một nền tảng kết nối bền vững cho cộng đồng ngành cưới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ và góp phần định hình tương lai của ngành cưới Việt Nam."

Sự ra đời của The Vietnam Grand WeddX phản ánh tầm nhìn dài hạn của VinPalace trong việc góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái ngành cưới Việt Nam. Thông qua việc kết nối các đối tác, thương hiệu, chuyên gia và khách hàng trong cùng một nền tảng, VinPalace kỳ vọng tạo thêm động lực cho đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ và từng bước nâng tầm vị thế ngành cưới Việt Nam trên bản đồ khu vực.

The Vietnam Grand WeddX 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 4 – 5/7/2026 tại VinPalace Cổ Loa, với chủ đề "Love Beyond The Universe". Bên cạnh những hoạt động trải nghiệm, The Vietnam Grand WeddX 2026 còn mang đến ưu đãi với gần 4.000 voucher dành cho khách tham dự từ các thương hiệu đồng hành. Cập nhật thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại Fanpage: https://www.facebook.com/VinPalace.Official | Hotline: 094 989 82 22



