Vietcombank, VietinBank, BIDV đồng loạt phát thông báo khẩn đến người dùng có iPhone

Ngày 26/10, Vietcombank phát đi cảnh báo về các mã độc Coruna và DarkSword có khả năng khai thác lỗ hổng bảo mật trên thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, qua đó đánh cắp mật khẩu, mã OTP và dữ liệu cá nhân của người dùng.

Theo Vietcombank, các mã độc này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin, ảnh hưởng đến tài khoản ngân hàng và tài sản của khách hàng. Để phòng tránh rủi ro, ngân hàng khuyến nghị người dùng cập nhật hệ điều hành lên phiên bản mới nhất được Apple hỗ trợ, đồng thời bật chế độ tự động cập nhật.

Khách hàng cũng cần thận trọng khi cài đặt ứng dụng, chỉ sử dụng phần mềm từ nhà phát triển uy tín và thường xuyên rà soát quyền truy cập. Ngân hàng lưu ý người dùng không cấp quyền truy cập màn hình, trợ năng, quản lý thiết bị hoặc cài đặt hồ sơ cấu hình khi chưa xác định rõ mục đích; đồng thời gỡ bỏ các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc không còn sử dụng.

Vietcombank nhấn mạnh khách hàng tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mã PIN, mật khẩu, thông tin thẻ và thông tin đăng nhập VCB Digibank cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Trường hợp nghi ngờ thiết bị nhiễm mã độc, khách hàng được khuyến nghị khôi phục cài đặt gốc. Đồng thời, cần liên hệ tổng đài Vietcombank qua số 1900 54 54 13, hoạt động 24/7, để được hỗ trợ khóa dịch vụ ngân hàng số và khóa thẻ. Nếu phát sinh tổn thất, khách hàng cần đến điểm giao dịch Vietcombank gần nhất và trình báo cơ quan công an.

Trước đó, ngày 25/10, Agribank, BIDV và VietinBank cũng đồng loạt khuyến cáo khách hàng cập nhật hệ điều hành iOS lên phiên bản mới nhất tương thích với thiết bị nhằm hạn chế nguy cơ bị tấn công thông qua các lỗ hổng bảo mật trên iPhone.

Theo BIDV, mã độc DarkSword có thể khai thác lỗ hổng bảo mật trên iOS để xâm nhập iPhone khi người dùng truy cập website hoặc quảng cáo chứa mã độc. Sau khi xâm nhập, mã độc có thể đánh cắp mật khẩu, thông tin xác thực và dữ liệu cá nhân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tài khoản ngân hàng.

Trong khi đó, VietinBank đề cập cụ thể đến P7 DarkSword, được mô tả là bộ công cụ khai thác lỗ hổng trên iPhone, đồng thời khuyến nghị khách hàng cập nhật iOS ngay để tăng cường bảo mật thiết bị.

Theo báo cáo công bố ngày 9/10 của công ty an ninh mạng iVerify, P7 DarkSword là một biến thể mới được phát hiện của phần mềm độc hại liên quan đến chuỗi khai thác lỗ hổng DarkSword trên iPhone. Phát hiện này xuất phát từ cuộc điều tra một thiết bị iPhone bị nhiễm mã độc của nhân viên tại một tổ chức tài chính vào tháng 8/2026.

Trước đó, Google và iVerify từng công bố thông tin về hai công cụ tấn công iPhone tinh vi mang tên Coruna và DarkSword. Các công cụ này kết hợp nhiều lỗ hổng trong hệ điều hành iOS để xâm nhập những thiết bị đang sử dụng phiên bản phần mềm chưa được cập nhật bản vá tương ứng.

Đáng chú ý, theo thông tin được cung cấp về P7 DarkSword, biến thể này để lại ít dấu vết hơn trên thiết bị, khiến một số dấu hiệu nhận diện từng được sử dụng với các biến thể trước không còn đáng tin cậy. Tuy nhiên, P7 không khai thác lỗ hổng iOS mới mà là phiên bản mã độc được cài đặt sau khi cuộc tấn công DarkSword thành công. Do đó, thiết bị đã được vá các lỗ hổng liên quan vẫn được bảo vệ trước biến thể này.