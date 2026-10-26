Có 500 triệu gửi BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank, SHB, BAC A Bank: Lãi tối đa bao nhiêu?

Với khoản tiền nhàn rỗi 500 triệu đồng, gửi tiết kiệm ngân hàng là một trong những lựa chọn được nhiều người cân nhắc. Tuy nhiên, số tiền lãi nhận được sẽ phụ thuộc vào lãi suất của từng ngân hàng cũng như kỳ hạn gửi.

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng: Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất năm x Số tháng gửi/12

Khảo sát mặt bằng lãi suất tại BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank, SHB, BAC A Bank vào cuối tháng 10 cho thấy có sự chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng trong cùng 1 kỳ hạn.

Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng tại BIDV, VietinBank, Vietcombank: Lãi tối đa 27 triệu đồng

BIDV, VietinBank và Vietcombank hiện cùng niêm yết mức lãi suất 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 3%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 5,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất tiết kiệm tại BIDV

Lãi suất tiết kiệm tại VietinBank

Lãi suất tiết kiệm tại Vietcombank

Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng trong 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn được tính như sau:

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng: Tiền lãi = 500 triệu x 2,4% x 3/12 = 3 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng: Tiền lãi = 500 triệu x 3% x 9/12 = 11,25 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng: Tiền lãi = 500 triệu x 5,4% x 12/12 = 27 triệu đồng.

Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng tại Agribank: Lãi tối đa 34 triệu đồng

Agribank hiện niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất tiết kiệm tại Agribank

Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng trong 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn được tính như sau:

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng: Tiền lãi = 500 triệu x 4,75% x 3/12 = 5,9375 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng: Tiền lãi = 500 triệu x 6,6% x 9/12 = 24,75 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng: Tiền lãi = 500 triệu x 6,8% x 12/12 = 34 triệu đồng.

Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng tại SHB: Lãi tối đa 24,5 triệu đồng

SHB hiện niêm yết lãi suất 3%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 4,2%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 4,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất tiết kiệm tại SHB

Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng trong 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn được tính như sau:

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng: Tiền lãi = 500 triệu x 3% x 3/12 = 3,75 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng: Tiền lãi = 500 triệu x 4,2% x 9/12 = 15,75 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng: Tiền lãi = 500 triệu x 4,9% x 12/12 = 24,5 triệu đồng.

Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng tại BAC A Bank: Lãi tối đa 33 triệu đồng

Với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, BAC A Bank hiện niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,55%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất tiết kiệm tại BAC A Bank

Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng trong 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn được tính như sau:

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng: Tiền lãi = 500 triệu x 4,75% x 3/12 = 5,9375 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng: Tiền lãi = 500 triệu x 6,55% x 9/12 = 24,5625 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng: Tiền lãi = 500 triệu x 6,6% x 12/12 = 33 triệu đồng.

Như vậy ở kỳ hạn 12 tháng, Agribank mang lại khoản lãi cao nhất là 34 triệu đồng, cao hơn so với các ngân hàng còn lại ở cùng kỳ hạn.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được tổng hợp theo thông tin khảo sát vào 24/10. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức gửi và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.*



