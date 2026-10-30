Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank đồng loạt phát thông báo quan trọng, người dùng chú ý để tránh mất tiền

Bốn ngân hàng lớn cảnh báo liên tiếp về mã độc nhắm đến người dùng iPhone

Ngày 24/10, VietinBank đăng thông báo trên ứng dụng ngân hàng, nêu đích danh mã độc P7 DarkSword. Ngân hàng cho biết mã độc này có thể khai thác lỗ hổng trên iPhone để đánh cắp mật khẩu, thông tin xác thực và dữ liệu cá nhân, rồi khuyến nghị khách hàng cập nhật iOS ngay trong ngày.

Ngày 25/10, Agribank, BIDV và VietinBank cùng đăng khuyến cáo trên fanpage, đề nghị khách hàng dùng iPhone sớm cập nhật hệ điều hành. Theo BIDV, DarkSword có thể xâm nhập iPhone khi người dùng truy cập website hoặc quảng cáo chứa mã độc. Agribank đề nghị khách hàng không mở đường link đáng ngờ gửi qua tin nhắn, email, mạng xã hội. Khách hàng cũng không nên tải tệp, ứng dụng không rõ nguồn gốc hay nhập thông tin ngân hàng trên các đường dẫn thiếu tin cậy.

Đến 26/10, Vietcombank cũng đăng tải cảnh báo nóng về hai mã độc Coruna và DarkSword trên website chính thức. Ngân hàng cho biết chúng có thể khai thác lỗ hổng trên thiết bị iOS để đánh cắp mật khẩu, OTP và dữ liệu cá nhân.

Người dùng iPhone chú ý thông báo quan trọng từ Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank (Ảnh: Khả Văn)

Mã độc này nguy hiểm thế nào?

Coruna và DarkSword là hai bộ công cụ khai thác lỗ hổng iPhone, được Nhóm Tình báo Mối đe dọa của Google (GTIG) cùng các công ty bảo mật iVerify và Lookout công bố vào tháng 3/2026. Coruna gồm 23 lỗ hổng, nhắm vào iPhone chạy iOS 13 đến iOS 17.2.1. DarkSword dùng 6 lỗ hổng, nhắm vào iOS 18.4 đến iOS 18.7. Cả hai có thể xâm nhập thiết bị khi người dùng chỉ truy cập một trang web đã bị cài mã độc. Một phần mã nguồn DarkSword sau đó bị đưa công khai lên GitHub, khiến nhiều nhóm tội phạm mạng có thể sử dụng.

Tháng 10/2026 có thêm hai diễn biến mới. Ngày 09/10, iVerify công bố phát hiện P7 DarkSword, một biến thể chưa từng được ghi nhận. Biến thể này được tìm thấy khi công ty điều tra chiếc iPhone bị nhiễm mã độc của một nhân viên tổ chức tài chính vào tháng 8/2026. P7 để lại ít dấu vết hơn, nên nhiều dấu hiệu từng dùng để nhận diện các biến thể trước không còn đáng tin cậy. Ngày 21/10, iVerify và Report URI tiếp tục công bố báo cáo cho thấy các nhóm tấn công đang phát tán Coruna, DarkSword qua quảng cáo độc hại và các thành phần quảng cáo, phân tích dữ liệu được nhúng trên website.

Tin tốt là P7 không khai thác lỗ hổng iOS mới. Đây là mã độc được cài vào máy sau khi cuộc tấn công DarkSword thành công, nên iPhone đã được vá vẫn được bảo vệ. Apple đã phát hành bản vá, kể cả cho những mẫu iPhone không lên được iOS 26. Các thiết bị chạy iOS 26 không bị ảnh hưởng bởi hai bộ công cụ này.

Ảnh: Vietcombank

Kiểm tra ngay iPhone theo 4 bước sau:

Bước 1, kiểm tra phiên bản iOS. Vào Cài đặt, chọn Cài đặt chung, chọn Giới thiệu và xem dòng Phiên bản iOS. Máy đang chạy iOS 13 đến 17.2.1 hoặc iOS 18.4 đến 18.7 mà chưa cài bản vá thuộc nhóm có nguy cơ cao.

Bước 2, cập nhật phần mềm. Vào Cài đặt, chọn Cài đặt chung, chọn Cập nhật phần mềm, cài phiên bản mới nhất mà máy hỗ trợ và bật chế độ tự động cập nhật.

Bước 3, kiểm tra hồ sơ cấu hình. Vào Cài đặt, chọn Cài đặt chung, chọn VPN & Quản lý thiết bị. Nếu thấy hồ sơ lạ mà bạn không tự cài và không rõ mục đích, hãy gỡ bỏ. Vietcombank khuyến cáo không cấp quyền truy cập màn hình, trợ năng, quản lý thiết bị hoặc cài hồ sơ cấu hình khi chưa rõ mục đích.

Bước 4, dọn ứng dụng. Gỡ các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc không còn dùng, đồng thời rà soát quyền mà từng ứng dụng đang được cấp.

Người dùng có nhu cầu bảo mật cao có thể bật thêm Chế độ Phong tỏa (Lockdown Mode). Theo các nhà nghiên cứu, iPhone bật chế độ này an toàn trước cả Coruna và DarkSword. Dù vậy, cần lưu ý rằng P7 rất khó nhận diện, nên các bước trên giúp giảm rủi ro chứ không thể khẳng định chắc chắn máy chưa từng bị nhiễm. Tuyệt đối không cung cấp OTP, mã PIN, mật khẩu hay thông tin thẻ cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

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Nghi ngờ bị nhiễm mã độc, cần làm gì

Vietcombank khuyến nghị khôi phục cài đặt gốc khi nghi ngờ thiết bị nhiễm mã độc. Sau đó, gọi ngay tổng đài ngân hàng để khóa dịch vụ ngân hàng số và khóa thẻ. Với Vietcombank, số tổng đài là 1900 54 54 13, hoạt động 24/7. Khách hàng các ngân hàng khác nên gọi số tổng đài chính thức in trên thẻ hoặc trong ứng dụng. Nếu đã phát sinh tổn thất, khách hàng cần đến điểm giao dịch gần nhất và trình báo cơ quan công an.