Từ 1/11, loạt iPhone sau sẽ không thể thực hiện giao dịch chuyển khoản, nạp tiền trên 10 triệu đồng

Từ ngày 1/11/2026, một số người dùng iPhone có thể gặp gián đoạn khi thực hiện một số giao dịch ngân hàng tại TPBank. Đáng chú ý, các giao dịch chuyển tiền, nạp ví điện tử trên 10 triệu đồng/lần hoặc vượt 20 triệu đồng/ngày thuộc nhóm có thể bị ảnh hưởng do thay đổi yêu cầu xác thực khuôn mặt.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã thông báo điều chỉnh yêu cầu về hệ điều hành đối với các thiết bị sử dụng ứng dụng TPBank và TPBank Biz. Theo đó, từ 0h ngày 1/11/2026, ngân hàng sẽ ngừng hỗ trợ xác thực khuôn mặt trên các thiết bị iPhone, iPad chạy phiên bản iOS thấp hơn 16.7.

Từ ngày 1/11, một số iPhone chạy hệ điều hành cũ có thể bị gián đoạn giao dịch chuyển tiền, nạp ví điện tử giá trị lớn. (Ảnh: Thế Duyệt)

Thay đổi này có thể ảnh hưởng đến khách hàng sử dụng thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt khi thực hiện các giao dịch tài chính cần xác thực khuôn mặt.

Cụ thể, những giao dịch có thể bị ảnh hưởng gồm chuyển tiền hoặc nạp ví điện tử trên 10 triệu đồng/lần, hoặc có tổng giá trị vượt 20 triệu đồng/ngày. Ngoài ra, khách hàng có thể gặp khó khăn khi thanh toán hóa đơn trên 100 triệu đồng/lần hoặc trong ngày, cùng các giao dịch tài chính khác thuộc diện phải xác thực khuôn mặt theo quy định.

Không chỉ ảnh hưởng đến giao dịch chuyển tiền, việc ngừng hỗ trợ xác thực khuôn mặt còn có thể khiến người dùng không thực hiện được một số thao tác trên ứng dụng ngân hàng. Trong đó có đăng nhập lần đầu, đăng nhập trên thiết bị khác hoặc qua website, cấp lại hoặc đổi mật khẩu, thay đổi thông tin cá nhân như số điện thoại và email nếu các thao tác này yêu cầu xác thực khuôn mặt.

Cách khắc phục khi sử dụng iPhone, iPad chạy iOS cũ

Để hạn chế nguy cơ gián đoạn giao dịch, TPBank khuyến nghị khách hàng kiểm tra phiên bản hệ điều hành đang sử dụng và cập nhật lên iOS 16.7 trở lên trước thời điểm quy định mới có hiệu lực.

Người dùng có thể kiểm tra bằng cách truy cập Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Cập nhật phần mềm (Software Update) trên iPhone hoặc iPad. Tại đây, thiết bị sẽ hiển thị phiên bản hệ điều hành hiện tại và thông tin về các bản cập nhật khả dụng.

Trong trường hợp thiết bị không hỗ trợ nâng cấp lên iOS 16.7 hoặc phiên bản cao hơn, khách hàng nên chuyển sang sử dụng thiết bị khác đáp ứng yêu cầu của ngân hàng để tiếp tục thực hiện các thao tác cần xác thực khuôn mặt.

TPBank đề nghị khách hàng hoàn tất việc cập nhật trước 0h ngày 1/11/2026 nhằm hạn chế nguy cơ gián đoạn khi sử dụng dịch vụ ngân hàng số.

Người dùng cần lưu ý, việc ngừng hỗ trợ xác thực khuôn mặt trên các thiết bị chạy iOS cũ không đồng nghĩa với việc mọi giao dịch ngân hàng trên những thiết bị này đều bị khóa. Ảnh hưởng chủ yếu nằm ở các thao tác yêu cầu xác thực khuôn mặt theo quy định của ngân hàng.