Viết tiếp series tư thế làm bài tập của học sinh tiểu học: May mà chụp ảnh lại chứ kể miệng thì không ai tin!

Mỗi khi con bước vào bàn học, các bậc phụ huynh thường mơ về một viễn cảnh yên bình khi con ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, tay cầm bút nắn nót từng chữ. Thế nhưng, đời không như là mơ và thực tế đôi khi còn "chấn động" hơn cả phim hành động.

Thay vì ngồi yên một chỗ, các "siêu quậy" lại biến giờ làm bài tập thành một màn trình diễn xiếc đầy ngẫu hứng. Có lẽ chỉ có những tư thế mà ba mẹ không bao giờ tưởng tượng nổi, chứ không có dáng ngồi khó nhằn nào là các "thiên thần nhỏ" không thể thực hiện được.

Từ xoạc chân trên ghế, nằm bò ra sàn cho đến những dáng ngồi "uốn lượn" đầy nghệ thuật, loạt khoảnh khắc dưới đây sẽ khiến bạn vừa buồn cười vừa bất lực, thầm cảm ơn vì mình đã kịp cầm máy ảnh lên ghi lại, bởi nếu chỉ kể bằng lời thì chắc chắn chẳng ai có thể tin nổi tụi học sinh tiểu có thể như "siêu nhân" tới vậy!

Nhìn đã thấy "nhức nhức cái đầu" (Ảnh: Ngọc Hân)

Học thì không biết có được chữ nào vào đầu chưa nhưng độ ngầu thì cứ phải gọi là trọn điểm (Ảnh: Nguyễn ThuHằng)

Thực sự thắc mắc là ngồi bình thường thì tụi nhỏ không thể làm được bài à? (Ảnh: Nguyễn Hợp)

"Như này viết chữ mới đẹp", một người mẹ bất lực cho hay (Ảnh: Kiều Phượng)

Như copy - paste luôn nè (Ảnh: Hạt Tiêu)

Nhiều lúc không thể trách được vì sao phụ huynh có con học tiểu học hay "nóng máu" luôn ấy (Ảnh: Vân Nga)

Ai? Là ai chỉ con học bài trong tư thế thế này? (Ảnh: Linh Tran)

Toàn các siêu nhân "nhí" thôi! (Ảnh: Giang Nguyen)

Có bàn có ghế hẳn hoi nhưng tui chỉ thích đứng như vậy đó... (Ảnh: trần thị xuân dung)

Bộ sưu tập dáng làm bài kỳ lạ của mấy nhóc mà thiếu "thí sinh" này thì thật thiếu sót (Ảnh: Giang Thu)

Tổng hợp