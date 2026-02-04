Viết tiếp series tư thế làm bài tập của học sinh tiểu học: May mà chụp ảnh lại chứ kể miệng thì không ai tin!
Chỉ có tư thế phụ huynh không nghĩ ra chứ không có tư thế nào là học sinh tiểu học không làm được.
Mỗi khi con bước vào bàn học, các bậc phụ huynh thường mơ về một viễn cảnh yên bình khi con ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, tay cầm bút nắn nót từng chữ. Thế nhưng, đời không như là mơ và thực tế đôi khi còn "chấn động" hơn cả phim hành động.
Thay vì ngồi yên một chỗ, các "siêu quậy" lại biến giờ làm bài tập thành một màn trình diễn xiếc đầy ngẫu hứng. Có lẽ chỉ có những tư thế mà ba mẹ không bao giờ tưởng tượng nổi, chứ không có dáng ngồi khó nhằn nào là các "thiên thần nhỏ" không thể thực hiện được.
Từ xoạc chân trên ghế, nằm bò ra sàn cho đến những dáng ngồi "uốn lượn" đầy nghệ thuật, loạt khoảnh khắc dưới đây sẽ khiến bạn vừa buồn cười vừa bất lực, thầm cảm ơn vì mình đã kịp cầm máy ảnh lên ghi lại, bởi nếu chỉ kể bằng lời thì chắc chắn chẳng ai có thể tin nổi tụi học sinh tiểu có thể như "siêu nhân" tới vậy!
Tổng hợp