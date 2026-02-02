Bộ sưu tập tư thế làm bài tập của học sinh tiểu học: Nhìn thôi đã thấy "tức cái lồng ngực"!
"Ngắm" bộ sưu tập này là hiểu vì sao các bậc phụ huynh có học tiểu học dễ nổi nóng như thế.
Người ta nói làm bài tập rồi ôn bài là lúc cần tập trung nhất, tuy nhiên, điều này có lẽ không đúng lắm đối với đối tượng học sinh tiểu học. Bởi lẽ, khoảng thời gian làm bài tập với học sinh tiểu học còn là thời điểm các em "thử thách" sự kiên nhẫn của cha mẹ mình với đủ các tật xấu, đủ các tư thế ngồi làm bài không giống ai, miễn sao vẫn làm được bài. Bàn học thì ngay ngắn, sách vở mở sẵn thật đấy nhưng người thì nghiêng ngả, gác chân, cúi rạp hay thậm chí nằm bò ra ghế.
Những hình ảnh dưới đây ghi lại trọn vẹn bộ sưu tập dáng làm bài tập quen thuộc đến mức phụ huynh nhìn vào là thấy bóng dáng con mình ở đâu đó. Mỗi tấm ảnh đều vừa buồn cười, vừa khiến người lớn chỉ biết thở dài hóa ra đây chính là lý do nhà có con học cấp 1 không thể nào "yên bình" cho nổi!
Tổng hợp