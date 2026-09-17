Việt Nam có 1 trường ĐH công lập đào tạo bằng tiếng Anh: Nhiều ngành học hiếm, học phí lên tới 520 triệu/khóa, sắp có cơ sở mới 4.650 tỷ đồng

Ngôi trường có thế mạnh đào tạo khoa học - công nghệ

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH, Trường Đại học Việt - Pháp) là trường đại học công lập được thành lập năm 2009 trong khuôn khổ Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Pháp, với định hướng đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ theo chuẩn quốc tế.

Trường trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), đồng thời nhận được sự hỗ trợ của Liên minh các trường đại học và tổ chức nghiên cứu của Pháp trong đào tạo và nghiên cứu.

Theo Bảng xếp hạng Đại học Việt Nam 2026 (VNUR), USTH đứng thứ 6 trong số các cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng, tăng một bậc so với năm 2025 và tiếp tục nằm trong Top 10 trong 2 năm liên tiếp.

Mô hình đào tạo của USTH được xây dựng theo tiến trình Bologna của châu Âu. Các chương trình đại học chuẩn có thời gian đào tạo 3 năm, tương đương 180 tín chỉ, với ngôn ngữ giảng dạy 100% bằng tiếng Anh.

Riêng ngành Kỹ thuật Hàng không định hướng Kỹ thuật bảo dưỡng và B1/B2 có thời gian đào tạo 4 năm, trong đó 10 tháng học và thực hành tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VAECO). Ngành Dược học đào tạo trong 5 năm, với 70% thời lượng giảng dạy bằng tiếng Anh và 30% bằng tiếng Việt.

Năm 2026, USTH tuyển 1.192 chỉ tiêu cho 20 chương trình đào tạo bậc đại học.

Trong đó, trường triển khai 3 chương trình đào tạo song bằng với các trường đại học đối tác tại Pháp, gồm Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc, Hóa học và Công nghệ thông tin - Truyền thông. Sinh viên học 2 năm đầu tại USTH và năm cuối tại trường đối tác ở Pháp. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên được cấp 2 bằng cử nhân, gồm một bằng của USTH và một bằng của trường đại học đối tác Pháp.

Hệ thống phòng lab tại USTH

Ở bậc sau đại học, USTH hiện đào tạo 7 ngành trình độ Thạc sĩ và 6 ngành trình độ Tiến sĩ, tập trung vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ và nghiên cứu liên ngành.

Song song với đào tạo, USTH đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học. Trường đã đầu tư hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và phòng học thông minh với tổng kinh phí hơn 30 triệu USD (gần 780 tỷ đồng). Tính đến tháng 10/2025, USTH có 816 công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống SCI, SCI-E, tính từ năm 2011 đến 2025.

Đào tạo nhiều ngành hiếm tại Việt Nam

Bên cạnh những ngành phổ biến như Công nghệ thông tin - Truyền thông, Khoa học dữ liệu, An toàn thông tin, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội còn có nhiều chương trình mang tính đặc thù, ít đại học trong nước đào tạo.

Một trong số đó là Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh. Chương trình đào tạo các kiến thức liên quan đến quan sát Trái đất, vật lý thiên văn, công nghệ vệ tinh, viễn thám, mô hình hóa và các ứng dụng dữ liệu không gian.

Hiện nay, chỉ có một số trường tại Việt Nam đào tạo về lĩnh vực này như trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM với ngành Kỹ thuật không gian, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội có ngành Công nghệ hàng không vũ trụ…

USTH đào tạo lĩnh vực Hàng không, Vũ trụ

Kỹ thuật Hàng không là ngành đào tạo khá đặc thù tại Việt Nam. USTH là một trong số ít trường đại học đào tạo ngành này, bên cạnh Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Hàng không Việt Nam. Chương trình tại USTH tập trung vào các lĩnh vực như bảo trì tàu bay và hệ thống, kiểm tra và hỗ trợ kỹ thuật, quản lý chất lượng và tình trạng máy bay, cùng các hoạt động kỹ thuật trong lĩnh vực hàng không.

Năm học 2026-2027, học phí chương trình một bằng thông thường của USTH dành cho sinh viên Việt Nam là 59 triệu đồng/năm. Chương trình song bằng là 79 triệu đồng/năm, Dược học 77 triệu đồng/năm. Riêng Kỹ thuật Hàng không có mức học phí cao hơn, ở mức 105 triệu đồng/năm đối với các định hướng Kỹ thuật vận hành/bảo dưỡng.

Mức học phí cao nhất tại USTH là 130 triệu đồng/năm đối với định hướng Kỹ thuật Bảo dưỡng và B1/B2, tương đương khoảng 520 triệu đồng cho 4 năm đào tạo.

Cơ sở mới 36 ha với vốn đầu tư hơn 178 triệu USD tại Hòa Lạc

Cơ sở hiện tại của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đang có tổng diện tích sử dụng hơn 19.000m2 trong đó khoảng 5.100m2 cho 70 phòng học cùng 7 hội trường lớn, khoảng 2.667 m2 cho các phòng thí nghiệm và phòng thực hành.

Trường được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao quyền sử dụng toàn bộ tòa nhà A21 nằm trong khuôn viên Viện, với tổng diện tích sàn 8.500 m2. Đây là trụ sở chính và là nơi làm việc cho khối hành chính, các khoa chuyên môn.

Hiện USTH đang triển khai dự án xây dựng cơ sở tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Dự án được khởi công tháng 9/2021 trên khu đất 36 ha, với tổng vốn đầu tư 178,87 triệu USD (tương đương 4.650 tỷ đồng), đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2027.

Phối cảnh dự án xây cơ sở mới của USTH tại Hoà Lạc

Khi hoàn thiện, cơ sở mới được quy hoạch với hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm thực hành, phòng thí nghiệm nghiên cứu, thư viện, khu thể chất và ký túc xá. Mục tiêu là hình thành một cơ sở đào tạo - nghiên cứu khoa học và công nghệ đồng bộ theo chuẩn quốc tế.