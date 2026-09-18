Việt Nam nghiên cứu giống bò cao cấp theo cách Nhật làm với Wagyu, có phần thịt giá hơn 1,2 triệu đồng/kg

Từ giống bò nổi tiếng toàn cầu với những đường vân mỡ "đẹp như vẽ", Việt Nam đang đặt kỳ vọng vào một giống bò bản địa vốn đã quen thuộc với người dân vùng cao: bò H’Mông. Không chỉ có khả năng thích nghi với điều kiện khắc nghiệt, giống bò này còn được đánh giá có tiềm năng về tầm vóc, di truyền và chất lượng thịt.

Nhắc đến những loại thịt bò đắt đỏ, Wagyu gần như là cái tên không thể bỏ qua. Đây là tên gọi chung cho các giống bò Nhật Bản, nổi bật với phần thịt mềm, béo và đặc biệt là những đường vân mỡ cẩm thạch đan xen dày trong thớ thịt. Chính lượng mỡ phân bố trong cơ bắp này tạo nên kết cấu mềm như bơ, béo thơm và cảm giác gần như tan trong miệng khi thưởng thức.

Thịt bò Wagyu Nhật Bản cao cấp, có giá trị dinh dưỡng vượt trội.

Nhưng điều làm nên giá trị của Wagyu không chỉ nằm ở bản thân con bò.

Tại Nhật Bản, bò được kiểm soát chặt chẽ từ giống, quá trình sinh trưởng, chăn nuôi cho đến truy xuất nguồn gốc. Thịt sau khi giết mổ còn được đánh giá, phân loại theo những tiêu chí cụ thể về tỷ lệ thịt thu được và chất lượng thịt, trong đó có mức độ vân mỡ. Những loại đạt chất lượng cao có thể được xếp hạng A4, A5. Nhật Bản hiện cũng có hơn 200 thương hiệu Wagyu khác nhau, mỗi thương hiệu gắn với một vùng sản xuất, dòng giống và quy trình chăn nuôi riêng.

Nói cách khác, để một giống bò trở thành một cái tên có giá trị trên bàn ăn, giống tốt mới chỉ là điểm bắt đầu.

Và đây cũng là lý do Việt Nam đang bắt đầu nhìn tới một "ứng viên" rất khác: bò H’Mông.

Giống bò vùng cao đang được chú ý

Bò H’Mông, còn được gọi là bò vàng Hà Giang, là giống bò bản địa được nuôi phổ biến tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Qua nhiều thế hệ, giống bò này thích nghi với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, có sức khỏe tốt và gắn bó với đời sống, sản xuất của đồng bào dân tộc Mông.

Điều đáng chú ý là H’Mông không chỉ có lợi thế về sức vóc hay khả năng thích nghi. Thịt của giống bò này đang bắt đầu được thị trường định giá ở phân khúc khá cao.

Một số phần thịt có vân mỡ đẹp, được gọi là thịt Thượng Vân, hiện được HTX Cát Lý bán với giá hơn 1,2 triệu đồng/kg. Trong khi đó, các phần như đùi, thăn nội hay thăn ngoại bò H’Mông cũng có mức giá khoảng 600.000-700.000 đồng/kg.

Bò H’Mông tại Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang

Tuy nhiên, phần thịt có những đường vân mỡ đẹp lại không phải thứ con bò H’Mông nào cũng có. Mỗi con bò khi giết mổ chỉ thu được khoảng 2-8 kg loại thịt này, phổ biến khoảng 5-6 kg. Trong khi đó, một con bò H’Mông thịt khi xuất chuồng có thể đạt trọng lượng khoảng 350-500 kg.

Khả năng hình thành những thớ thịt giắt mỡ phụ thuộc đáng kể vào nguồn gene cũng như quy trình chăn nuôi, từ dinh dưỡng, chăm sóc đến giai đoạn vỗ béo. Vì vậy, không thể đơn giản cứ nuôi bò H’Mông là sẽ tạo ra phần thịt có vân mỡ đẹp.

Chính điểm này khiến câu chuyện về bò H’Mông trở nên đáng chú ý hơn: Việt Nam không chỉ muốn bán một giống bò bản địa, mà đang tính đến việc chọn tạo và xây dựng một dòng bò thịt chất lượng cao.

"Điểm xuất phát" được đánh giá cao

Trong chuyến khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển bò vàng H’Mông hồi tháng 3, GS Kim So-Ki, Trường Đại học Konkuk (Hàn Quốc), đánh giá giống bò này có nhiều điểm tương đồng với Hanwoo - giống bò thịt nổi tiếng của Hàn Quốc.

Đàn bò H’Mông hiện có chiều dài thân và chiều cao thân tương đối phát triển, tạo cơ sở để phát triển theo hướng nuôi vỗ béo lấy thịt.

Đáng chú ý, theo ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), các chuyên gia quốc tế đánh giá bò H’Mông có tiềm năng lớn về đặc điểm di truyền, tầm vóc và thể trạng, thậm chí "điểm xuất phát" được đánh giá cao hơn Hanwoo ở một số phương diện.

Bò Hanwoo được nuôi tại Hàn Quốc. Phải đến năm 2015 quốc gia này mới bắt đầu xuất khẩu thịt bò Hanwoo

Hanwoo là ví dụ khá rõ cho cách một quốc gia có thể biến một giống bò thành sản phẩm cao cấp. Hàn Quốc đã đầu tư mạnh vào chọn giống, dinh dưỡng và công nghệ chăn nuôi để đưa Hanwoo trở thành một trong những dòng bò thịt cao cấp của nước này.

Nhật Bản cũng đi theo con đường tương tự với Wagyu: không chỉ dựa vào nguồn gene mà xây dựng cả một hệ thống kiểm soát từ con giống, chăn nuôi, truy xuất nguồn gốc cho tới phân loại chất lượng thịt.

Với H’Mông, Việt Nam đang muốn bắt đầu xây dựng một hệ thống tương tự.

Không chỉ nói "ngon", mà phải đo được "ngon đến đâu"

Chia sẻ tại họp báo về Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á - Úc lần thứ 21 (AAAP 2026), ông Phạm Kim Đăng cho biết Việt Nam đã thử nghiệm một số công nghệ chăn nuôi trên bò H’Mông và nhận thấy nhiều tiềm năng.

Cục Chăn nuôi và Thú y cũng đưa nhiệm vụ chọn tạo giống bò thịt chất lượng cao vào nhóm công nghệ chiến lượ. "Mục tiêu là phải chọn và tạo được giống bò theo chất lượng thịt, hướng đến chất lượng cao", ông Đăng nói.

Một trong những phần quan trọng của kế hoạch là xây dựng hệ thống đánh giá và xếp hạng chất lượng thịt bò dựa trên những tiêu chí cụ thể, tham khảo cách làm của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bởi lâu nay, khi nói về một sản phẩm thịt bò ngon, Việt Nam thường dừng ở những nhận xét khá cảm tính như "thịt ngon", "thịt mềm", "thịt thơm". Nhưng nếu muốn biến nó thành một sản phẩm cao cấp và có thương hiệu, câu hỏi sẽ phải cụ thể hơn: ngon ở mức nào, độ mềm ra sao, tỷ lệ mỡ thế nào, vân mỡ bao nhiêu, chất lượng thịt được xếp hạng ở đâu?

Khi có hệ thống tiêu chí, việc chọn giống, nghiên cứu, chăn nuôi và chế biến cũng có mục tiêu rõ ràng hơn, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào kinh nghiệm.

Cùng với đó là kiểm soát nguồn giống, dinh dưỡng, quá trình nuôi và truy xuất nguồn gốc. Một trong những hướng được ngành chăn nuôi đặt ra là "quản lý bằng chip, quản lý bằng giống", nhằm kiểm soát tốt hơn quá trình sản xuất và tạo ra chất lượng ổn định.

Cục Chăn nuôi và Thú y đã đưa việc nghiên cứu, chọn tạo giống bò H’Mông chất lượng cao vào kế hoạch, với sự phối hợp của các cơ sở nghiên cứu, trong đó có Học viện Nông nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp. Trước đó, dự án nghiên cứu phát triển giống bò H’Mông và xây dựng thương hiệu quốc gia cũng đã được triển khai với sự tham gia của các đơn vị trong nước cùng Đại học Konkuk của Hàn Quốc.

Từ bò vùng cao đến sản phẩm triệu đồng/kg?

Câu chuyện về bò H’Mông thực tế đã bắt đầu đi xa hơn phạm vi các vùng chăn nuôi miền núi.

Trên thị trường hiện đã có những sản phẩm thịt bò H’Mông được bán với giá khoảng 1,2 triệu đồng/kg, đồng thời bắt đầu xuất hiện tại một số nhà hàng, cửa hàng ở Hà Nội. Đây có thể xem là bước đầu để một giống bò vốn gắn với đời sống của đồng bào vùng cao trở thành một sản phẩm hàng hóa có giá trị cao.

Nhưng để đi đến một thương hiệu đủ sức đứng cạnh những cái tên như Wagyu hay Hanwoo, câu chuyện chắc chắn không chỉ là làm cho miếng thịt ngon hơn. Đó còn là bài toán về nguồn gene, chọn giống, dinh dưỡng, công nghệ chăn nuôi, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và cách xây dựng thương hiệu.

Thịt bò Wagyu

Wagyu mất nhiều năm để từ một giống bò trở thành biểu tượng của thịt bò cao cấp Nhật Bản. Hanwoo cũng là kết quả của quá trình đầu tư bài bản vào giống và công nghệ chăn nuôi.

Còn với bò H’Mông, Việt Nam đang ở những bước đầu tiên của hành trình ấy. Nhưng nếu những lợi thế về gene, tầm vóc và chất lượng thịt được khai thác đúng hướng, giống bò vàng của vùng cao hoàn toàn có cơ hội bước ra khỏi câu chuyện "đặc sản địa phương", để trở thành một sản phẩm thịt bò mang thương hiệu Việt.