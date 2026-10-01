Vịnh biển giữa núi, đầm phá và đèo Hải Vân

Lăng Cô nằm ở phía Nam thành phố Huế, trên tuyến kết nối Huế - Đà Nẵng. Vịnh dài khoảng 42,5 km, nằm dưới chân đèo Hải Vân, với bãi biển thoải, nước trong và hệ sinh thái đa dạng. Đây là một trong những thắng cảnh, địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên - Huế, được xem là chốn "bồng lai tiên cảnh".

Vịnh Lăng Cô là thành viên thứ 30 của Câu lạc bộ Các vịnh đẹp nhất thế giới - Ảnh: MICHELIN Guide

Năm 2009, Lăng Cô trở thành thành viên thứ 30 của Câu lạc bộ Các vịnh đẹp nhất thế giới (Worldbays Club).

Điểm khiến Lăng Cô khác biệt là cảnh quan không chỉ có biển. Từ khu vực vịnh, du khách có thể nhìn thấy những dãy núi bao quanh, trong khi phía bên kia là đầm Lập An. Cổng thông tin du lịch Chân Mây - Lăng Cô gọi đầm An Cư, tên gọi khác gắn với khu vực đầm Lập An, là một không gian thơ mộng dưới chân đèo Hải Vân.

Vịnh Lăng Cô nhìn từ trên cao - Ảnh: Nhật Long

Thời điểm được người dân địa phương khuyến nghị để khám phá Lăng Cô là khoảng tháng 4-7, khi thời tiết thuận lợi cho các hoạt động biển. Mùa mưa thường kéo dài từ khoảng tháng 8 đến tháng 11, vì vậy du khách nên kiểm tra dự báo thời tiết trước chuyến đi nếu muốn tắm biển hoặc di chuyển trên các cung đường đèo.

Một trong những trải nghiệm đáng thử là dành thời gian ở đầm Lập An, đặc biệt vào sáng sớm hoặc cuối ngày. Mặt nước phẳng, núi phía xa và những khu vực nuôi trồng thủy sản tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng đầm phá.

Chơi đâu, ăn gì ở Lăng Cô?

Bãi biển Lăng Cô và Cảnh Dương là lựa chọn phù hợp cho những du khách muốn dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi bên biển. Ngoài tắm biển, khu vực Cảnh Dương có các hàng quán hải sản và dịch vụ phục vụ du khách.

Ảnh: MICHELIN Guide

Đèo Hải Vân là điểm không nên bỏ qua nếu di chuyển từ Đà Nẵng hoặc muốn kết hợp Lăng Cô với một hành trình khám phá miền Trung. Từ những điểm cao trên đèo, du khách có thể quan sát toàn cảnh vịnh Lăng Cô, biển và núi. Hải Vân Quan, nằm trên núi Hải Vân, hiện là một điểm tham quan gắn với lịch sử và có tầm nhìn xuống vịnh.

Nếu thích trải nghiệm thiên nhiên, có thể kết hợp chuyến đi với Vườn quốc gia Bạch Mã, nơi có hệ sinh thái rừng và nhiều tuyến tham quan, thác nước. Tuy nhiên, đây là điểm nên dành riêng nhiều thời gian hơn thay vì chỉ ghé nhanh trong một buổi.

Vọng Hải đài trên đỉnh Bạch Mã - Ảnh: Nguyễn Đông

Lăng Cô nằm dọc quốc lộ 1A, ngay chân đèo Hải Vân, nên thuận tiện di chuyển bằng đường bộ như ôtô riêng hay xe khách

Lăng Cô cũng phù hợp với những chuyến đi bằng đường sắt. Tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua khu vực này, trong đó ga Lăng Cô nằm trên tuyến đường sắt ven biển miền Trung. Với những người thích ngắm cảnh, hành trình tàu qua khu vực Hải Vân - Lăng Cô có thể mang đến góc nhìn khác về vịnh và núi rừng.

Nếu đi tàu hỏa hay máy bay, du khách nên chọn điểm đến là Đà Nẵng. Thời gian di chuyển từ sân bay/ga tàu về Lăng Cô khoảng 1 tiếng 15 phút. Nếu đến Huế, thời gian di chuyển sẽ gấp đôi.

Không gian mênh mông ở đầm Lập An - Ảnh: Nguyễn Phong

Ăn gì và ở đâu?

Đến Lăng Cô, hải sản là lựa chọn nổi bật. Hải sản được đánh bắt, nuôi trồng ngay tại khu vực vịnh và đầm phá, trong đó có hàu, tôm, mực, bào ngư. Các nhà hàng và bè nổi quanh đầm Lập An là những địa điểm được các cẩm nang du lịch gợi ý để thưởng thức hải sản địa phương.

Du khách có thể chọn các quán hải sản ven đường hoặc khu vực Cảnh Dương nếu muốn ăn uống với mức chi phí vừa phải. Với những người muốn trải nghiệm ẩm thực trong khu nghỉ dưỡng, các resort lớn tại Lăng Cô cũng có nhà hàng phục vụ món Việt và ẩm thực quốc tế.

Banyan Tree Lăng Cô được vinh danh 2 MICHELIN Keys năm 2026 - Ảnh: MICHELIN Guide

Ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, Banyan Tree Lăng Cô là một trong những cái tên đáng chú ý. Khu nghỉ dưỡng nằm giữa dãy Trường Sơn, biển Đông và hệ đầm phá Lăng Cô, có 89 biệt thự hồ bơi riêng.

Đáng chú ý, trong danh sách MICHELIN Key Hotels 2026 tại Việt Nam, MICHELIN Guide trao 2 MICHELIN Keys cho Banyan Tree Lăng Cô, thuộc nhóm “An exceptional stay”. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp khu nghỉ dưỡng đạt 2 Keys, sau lần đầu được vinh danh năm 2025.

MICHELIN Guide mô tả Banyan Tree Lăng Cô là khu nghỉ dưỡng biệt thự hồ bơi riêng nằm giữa Huế, Đà Nẵng và Hội An. Kiến trúc nơi đây lấy cảm hứng từ những ngôi nhà vườn Huế, kết hợp các chi tiết như sơn mài, thêu lụa, thư pháp và gốm thủ công.

Du khách chèo thuyền khám phá Lăng Cô - Ảnh: MICHELIN Guide

Một điểm đáng chú ý khác là vị trí của Banyan Tree Lăng Cô cho phép du khách kết hợp kỳ nghỉ biển với hành trình khám phá ba Di sản thế giới UNESCO ở miền Trung gồm Quần thể Di tích Cố đô Huế, Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn.

Với lợi thế nằm giữa biển, núi và đầm phá, Lăng Cô phù hợp cho cả chuyến đi ngắn cuối tuần từ Đà Nẵng hoặc Huế lẫn kỳ nghỉ dài ngày. Nếu muốn cảm nhận rõ nhất vẻ đẹp của nơi này, một lịch trình hợp lý có thể bắt đầu từ biển vào buổi sáng, ghé đầm Lập An vào cuối ngày và dành thời gian trên đèo Hải Vân để nhìn toàn cảnh vịnh từ trên cao.