Việt Nam có thí sinh đứng thứ 2 thế giới Olympic Hóa học 'khó nhất hành tinh'

Đoàn học sinh Việt Nam giành thành tích ấn tượng tại Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev lần thứ 60 – International Mendeleev Chemistry Olympiad (IMChO) năm 2026 khi cả 4/4 thí sinh tham dự đều đoạt huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc. Đặc biệt, một học sinh Việt Nam xuất sắc xếp thứ 2 toàn kỳ thi.

Theo thông tin ngày 23/4 từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay diễn ra từ ngày 15 đến 23/4 tại Moscow (Liên bang Nga), quy tụ thí sinh đến từ 37 quốc gia.

Đáng chú ý, Ngô Hoàng Minh, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) giành Huy chương Vàng và xuất sắc xếp thứ 2 toàn kỳ thi.

Huy chương Vàng còn lại thuộc về em Nguyễn Thái Minh, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, xếp thứ 11.

100% học sinh Việt Nam (4/4 em) đoạt huy chương tại Olympic Hóa học Mendeleev 2026. (Ảnh: Moet)

Hai học sinh đoạt Huy chương Bạc gồm: Nguyễn Hữu Tuệ, lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên – xếp thứ 24 và Nguyễn Công Thành, lớp 12, Trường THPT chuyên Chu Văn An - xếp thứ 29.

Đặc biệt, ngoài thí sinh xếp thứ 2 chung cuộc, ba học sinh còn lại của Việt Nam đều nằm trong top 30 thí sinh xuất sắc nhất của kỳ thi.

Đây mới là năm thứ hai Việt Nam chính thức tham dự IMChO, song kết quả đạt được tiếp tục khẳng định năng lực học sinh Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành tích này cũng cho thấy hiệu quả của chủ trương mở rộng cơ hội cho học sinh giỏi tham gia các kỳ thi học thuật quốc tế thông qua quá trình tuyển chọn chính thức và tập huấn bài bản.

Kỳ thi năm nay quy tụ thí sinh đến từ 37 quốc gia, được tổ chức dưới sự bảo trợ của “Thập kỷ Khoa học và Công nghệ tại Nga” do Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin công bố; đồng thời do Khoa Hóa học, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov và Quỹ Melnichenko phối hợp tổ chức.

IMChO, cùng với Olympic Hoá học quốc tế (IChO), là những kỳ thi học thuật danh giá và có độ khó cao nhất thế giới trong lĩnh vực hóa học dành cho học sinh phổ thông.

Các thí sinh phải trải qua 3 vòng thi trong ba ngày, gồm hai bài thi lý thuyết và một bài thi thực hành, mỗi vòng kéo dài 5 giờ với độ khó và tính phân hóa cao. Ban tổ chức chỉ trao giải cho khoảng 60% tổng số thí sinh, với tỉ lệ huy chương Vàng - Bạc - Đồng lần lượt là 1 : 2 : 3.

Đội tuyển Việt Nam tham dự IMChO 2026 được tuyển chọn từ kỳ thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Công tác tập huấn và tổ chức đoàn do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội đảm nhiệm, với sự hỗ trợ từ các nhà trường và các quỹ hợp tác giáo dục.

Thành tích 4/4 huy chương tại IMChO tiếp tục nối dài chuỗi kết quả nổi bật của học sinh Việt Nam tại các kỳ thi khoa học quốc tế, đồng thời cho thấy năng lực hội nhập nhanh chóng của thế hệ học sinh giỏi trong những sân chơi học thuật có độ khó hàng đầu thế giới.