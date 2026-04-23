“Đôi giày 2 triệu đồng đã hủy hoại một cô bé hiểu chuyện” - Đáng sợ nhất là kiểu cha mẹ "giả yêu thương" này

Bạn có sẵn sàng mua cho con mình một đôi giày giá gần 600 tệ (khoảng 2 triệu đồng) không? Câu trả lời chắc chắn sẽ khác nhau ở mỗi gia đình. Với những gia đình có thu nhập ổn định, hai vợ chồng cùng đi làm, thì khoản tiền này có thể không quá lớn. Nhưng với những gia đình khó khăn, nơi con cái phải mặc lại quần áo, giày dép cũ của người khác, thì câu hỏi ấy trở nên không hề dễ trả lời.

Trên mạng xã hội, một câu chuyện đã khiến nhiều người tranh luận. Một người mẹ ở Trung Quốc dẫn hai con gái đi khám răng, trên đường về, cô con gái lớn nhìn thấy một đôi giày giá 599 tệ trong cửa hàng và không rời mắt. Người mẹ hiểu con thích, nhưng túi tiền lại không cho phép. Cô im lặng, đứa con cũng không nói gì. Cả ba mẹ con lặng lẽ rời khỏi cửa hàng.

Thế nhưng, người mẹ không đi hẳn. Cô ngồi xuống bên đường cùng con, nói là nghỉ chân, nhưng thực chất là đang đấu tranh trong lòng. Nhìn đôi giày cũ đã bong keo của con gái, nhớ lại sự “hiểu chuyện” của con từ trước đến nay, cô tự hỏi: là một người mẹ, sao có thể cứ để con thất vọng mãi? Sau nửa tiếng đắn đo, cô quyết định cắn răng mua đôi giày ấy.

Khi thấy nụ cười rạng rỡ của con, người mẹ vừa cảm thấy thỏa mãn, vừa chạnh lòng. Với một gia đình vốn không dư dả, 599 tệ là khoản chi không nhỏ. Dù đã mua cho con, cô vẫn không giấu được việc nhiều lần nhắc lại giá tiền của đôi giày.

Ban đầu, nhiều người xúc động trước tình thương của người mẹ. Nhưng càng về sau, câu chuyện lại gây ra những suy nghĩ trái chiều. Một cô con gái “hiểu chuyện” và một người mẹ “cắn răng” mua giày, liệu đó có thực sự là yêu thương, hay lại là một dạng gánh nặng vô hình?

Sự “hiểu chuyện” ấy đến từ đâu? Khi đôi giày đã hỏng đến mức bong keo, cô bé vẫn không hề chủ động đòi mua mới. Người mẹ nhìn thấy điều đó, nhưng trước đó lại không hành động. Ngay cả việc sửa tạm hay mua một đôi giày rẻ hơn cũng không được thực hiện.

Cái gọi là “hiểu chuyện” thực chất là sự kìm nén nhu cầu cơ bản của đứa trẻ. Là việc đứa trẻ học cách im lặng trước thiếu thốn, vì biết hoàn cảnh gia đình. Và cũng là việc người lớn nhìn thấy nhưng chọn cách phớt lờ.

Đôi giày cuối cùng cũng được mua, nhưng cái giá không chỉ nằm ở con số 599 tệ. Khi người mẹ liên tục nhắc đến số tiền ấy, món quà vô tình trở thành một “món nợ cảm xúc” trong lòng đứa trẻ. Từ đó, cô bé có thể sẽ càng “hiểu chuyện” hơn, không dám đòi hỏi, không dám than phiền, thậm chí khi ốm đau cũng có thể chọn im lặng.

Một đôi giày, tưởng là niềm vui, lại có thể trở thành điểm khởi đầu của một áp lực vô hình. Những đứa trẻ “hiểu chuyện” thường lớn lên sớm hơn tuổi, nhưng cũng dễ đánh mất quyền được bộc lộ nhu cầu và cảm xúc của chính mình.

Không ai phủ nhận tình yêu của cha mẹ. Nhưng điều đáng suy ngẫm là: trong tình yêu ấy, có bao nhiêu phần là sự thấu hiểu thực sự, và bao nhiêu phần là sự tự an ủi của người lớn?

Hành động “cắn răng mua giày” có thể xuất phát từ cảm giác áy náy và muốn bù đắp. Nhưng một tình yêu luôn đi kèm với sự hy sinh đầy nặng nề lại dễ khiến con trẻ cảm thấy mình đang “mắc nợ”. Khi đó, tình yêu không còn là điểm tựa, mà trở thành một sợi dây vô hình trói buộc.

Thay vì chờ đến khi phải “cắn răng” mới cho con điều tốt nhất, có lẽ điều quan trọng hơn là quan sát và đáp ứng nhu cầu của con từ sớm, trong khả năng phù hợp. Một đôi giày vừa phải, được mua đúng lúc, có thể không đắt đỏ, nhưng lại giúp đứa trẻ bước đi nhẹ nhàng hơn, cả trên sân trường lẫn trong lòng mình.

Tình yêu của cha mẹ, suy cho cùng, không nên là sự đánh đổi đầy áp lực. Bởi khi tình yêu trở thành gánh nặng, điều bị tổn thương nhiều nhất, lại chính là những đứa trẻ vốn luôn cố gắng “hiểu chuyện”.