Ngày 20/11 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, PGS.TS Bùi Long Biên, nguyên giảng viên cao cấp Bộ môn Hóa phân tích, Khoa Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội, tiếp tục trở lại trường để trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

PGS.TS Bùi Long Biên, nguyên giảng viên cao cấp Bộ môn Hóa phân tích, Khoa Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội trao tặng từng suất học bổng cho sinh viên. Ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội

Trong đợt này, 10 sinh viên được nhận học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng. Đây là lần trao học bổng thứ 4 trong khuôn khổ quỹ học bổng mang tên nhà giáo Bùi Long Biên, được thành lập từ khoản tiền 1 tỷ đồng do ông và gia đình trao tặng nhà trường vào tháng 3/2025.

Theo thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội, quỹ học bổng được triển khai trong 5 năm, dự kiến trao 100 suất, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng. Đối tượng được hỗ trợ là những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Đáng chú ý, khi quyết định trao tặng khoản tiền này vào năm 2025, thầy Biên đã 88 tuổi và nghỉ hưu hơn hai thập kỷ.

Chia sẻ về quyết định của mình, PGS.TS Bùi Long Biên cho biết đã tích lũy đủ để bảo đảm cuộc sống tuổi già nên muốn dành phần tiền còn lại giúp đỡ những người cần hỗ trợ. Với ông, được tiếp sức cho những sinh viên nghèo tiếp tục con đường học tập là một niềm vui.

Xuất thân trong gia đình khó khăn, tự nghiên cứu luận án không có người hướng dẫn

Ít ai biết rằng, phía sau nghĩa cử cao đẹp của PGS.TS Bùi Long Biên là câu chuyện về một người thầy từng trải qua tuổi thơ thiếu thốn.

PGS. Bùi Long Biên - cựu giảng viên cao cấp của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Duy Thành/Đại học Bách khoa Hà Nội

Theo thông tin từ Trường Hóa và Khoa học Sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS.TS Bùi Long Biên sinh trưởng trong một gia đình làm nghề sản xuất bún, cuộc sống nhiều khó khăn. Ngay từ nhỏ, ông đã phải vừa học vừa tham gia lao động phụ giúp gia đình.

Trong một lần gặp gỡ các sinh viên nhận học bổng, ông kể rằng trước kỳ thi đại học, mình chỉ được nghỉ làm một tuần để tập trung ôn tập.

Dù điều kiện học tập hạn chế, ông vẫn thi đỗ vào khóa 2 Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, một trong những cơ sở đào tạo đại học đầu tiên của miền Bắc sau năm 1954.

Năm 1960, ông bắt đầu công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội, gắn bó với Bộ môn Hóa phân tích, Khoa Hóa học. Đây cũng là nơi ông dành phần lớn cuộc đời cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của thầy Biên là hành trình tự nghiên cứu để bảo vệ luận án Tiến sĩ.

Theo thông tin từ website Đại học Bách khoa Hà Nội, trong điều kiện nghiên cứu khoa học còn nhiều thiếu thốn, ông đã tự tìm tòi, thực hiện công trình nghiên cứu mà không có Giáo sư hướng dẫn chính thức.

Qua nhiều ngày đi khảo sát, tìm hiểu tại cơ quan của một người quen, thầy Biên đã nghĩ ra một đề tài mình có thể làm được. Thầy tự mày mò, suy ngẫm làm sao để áp dụng góc nhìn Hoá học vào những thí nghiệm mang thuần tính Vật lý của cơ quan đó. Trải qua nhiều ngày tháng cố gắng, cuối cùng, thầy Biên đã hoàn thành một luận án công phu.

“Giữa cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tôi bảo vệ luận án tiến sĩ trước hội trường chật kín 250 người tham dự. Và kết quả của tôi được công nhận.” - thầy Biên từng chia sẻ.

Không chỉ vượt qua những khó khăn về điều kiện học tập và nghiên cứu, thầy Biên còn phải đối mặt với vấn đề sức khỏe từ nhỏ. Ông từng mắc bệnh sởi, để lại di chứng ảnh hưởng đến thị lực. Vì lý do này, ông không thể trực tiếp ra chiến trường trong thời kỳ chiến tranh mà tiếp tục đóng góp thông qua công tác giáo dục và nghiên cứu.

Năm 1992, ông được phong học hàm Phó Giáo sư. Đến năm 2001, ông được công nhận là giảng viên cao cấp.

Năm 2002, thầy Biên nghỉ hưu, khép lại 42 năm công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Tuy nhiên, mối gắn bó giữa ông với nhà trường và các thế hệ sinh viên vẫn tiếp tục được duy trì.

Nghỉ hưu hơn 20 năm, vẫn đau đáu với những sinh viên nghèo

Theo website Đại học Bách khoa Hà Nội, ý tưởng thành lập quỹ học bổng của thầy Bùi Long Biên bắt nguồn từ câu chuyện về một sinh viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Khoảng ba năm trước thời điểm nhà trường đăng tải bài viết vào tháng 5/2025, ông đọc được thông tin về một sinh viên phải ngồi xe lăn do khuyết tật ở chân nhưng vẫn đạt thành tích học tập tốt.

Xúc động trước nghị lực của nam sinh, ông đã tìm đến trường để gặp gỡ và trao một khoản tiền hỗ trợ.

Cuộc gặp ấy khiến người thầy đã nghỉ hưu nhiều năm suy nghĩ về việc xây dựng một chương trình giúp đỡ sinh viên khó khăn lâu dài hơn, thay vì chỉ hỗ trợ từng trường hợp riêng lẻ.

Sau khi bàn bạc và nhận được sự đồng thuận của gia đình, ông quyết định dành 1 tỷ đồng để thành lập quỹ học bổng mang tên mình.

Ngày 22/3/2025, thầy Biên cùng vợ, các con và những học trò cũ đến Đại học Bách khoa Hà Nội để trao tặng khoản tiền này.

Quỹ học bổng hướng đến những sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về kết quả học tập và rèn luyện. Ngày 23/4/2025, 10 sinh viên đầu tiên được nhận học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng. Chương trình tiếp tục được duy trì qua các học kỳ tiếp theo.

Thầy Biên luôn mong muốn những suất học bổng trở thành nguồn động viên để sinh viên vượt qua khó khăn, tiếp tục theo đuổi việc học. Ảnh Duy Thành/Đại học Bách khoa Hà Nội

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, ông còn mong muốn những suất học bổng trở thành nguồn động viên để sinh viên vượt qua khó khăn, tiếp tục theo đuổi việc học.

Trong suốt những năm đứng lớp, thầy Biên luôn đề cao tinh thần học tập nghiêm túc. Một trong những lời khuyên mà nhiều thế hệ học trò còn nhớ khi nhắc về thầy Biên là: "Các em nên hoãn chơi lại thì sau này các em được chơi nhiều hơn".

Đối với người thầy từng lớn lên trong gia đình nghèo, phải tranh thủ từng ngày để học tập, giáo dục không chỉ là con đường thay đổi cuộc đời mỗi cá nhân mà còn là cơ hội để tạo ra những giá trị cho xã hội.

Sau hơn 20 năm nghỉ hưu, thầy Bùi Long Biên vẫn tiếp tục gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội theo một cách khác. Nếu trước đây ông trực tiếp truyền đạt kiến thức trên giảng đường, thì nay, những suất học bổng mang tên ông đang góp phần giúp các sinh viên khó khăn có thêm điều kiện hoàn thành việc học.