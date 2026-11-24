Mới đây, câu chuyện về cô giáo Nguyễn Hương Giang, giáo viên Toán, chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Lý Nam Đế (phường Vạn Xuân, Thái Nguyên), cùng một học trò của mình nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Điều khiến câu chuyện chạm đến trái tim không chỉ là số tiền được quyên góp lên tới 170 triệu đồng sau 3 ngày kêu gọi mà còn là cách cô trò trao đi và đón nhận yêu thương.

Cô giáo xin đổi quà 20/11 thành sự sẻ chia cho học trò mồ côi

Trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam, cô Giang đăng tải một bài viết trên trang cá nhân, bày tỏ mong muốn phụ huynh và học sinh năm nay không cần tặng quà cho mình như mọi năm. Cô chia sẻ rằng bản thân rất trân trọng tình cảm của mọi người, nhưng hoa quả đôi khi gia đình ăn không hết, mỹ phẩm hay quần áo cũng đã có đủ. Nếu nhận tiền mặt, cô thậm chí còn lo mình sẽ tiêu vào những món đồ thích thì mua chứ không thực sự cần thiết.

Thay vì dành những món quà ấy cho cô, nữ giáo viên mong phụ huynh và học sinh cùng chung tay giúp đỡ một trường hợp đặc biệt trong lớp chủ nhiệm: một nam sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang phải tự mình bước tiếp trên hành trình trưởng thành với nhiều thiếu thốn.

Cô không đặt ra mức đóng góp, cũng không đưa ra bất kỳ chỉ tiêu nào. Mỗi người tùy điều kiện, hoàn toàn tự nguyện, góp một chút để em có thêm điều kiện học tập và vững vàng hơn trong cuộc sống.

Lời đề nghị giản dị ấy nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng ngoài mong đợi. Không chỉ phụ huynh, học sinh trong lớp, nhiều học trò cũ, đồng nghiệp, bạn bè và cả những người chưa từng quen biết cô Giang cũng gửi lời động viên, chung tay giúp đỡ.

Có người nhắn xin góp một chút, có học sinh đề nghị bớt tiền ăn sáng để gửi tặng bạn. Những lời nhắn nhỏ bé ấy khiến cô giáo nhiều lần xúc động.

Tính đến thời điểm cô thông báo dừng tiếp nhận ủng hộ, tổng số tiền được công bố là hơn 170 triệu đồng. (Ảnh NVCC)

Chỉ sau một thời gian ngắn, số tiền quyên góp đã vượt xa mong đợi ban đầu. Tính đến thời điểm cô thông báo dừng tiếp nhận ủng hộ, tổng số tiền được công bố là hơn 170 triệu đồng. Sau đó, cô Giang tiếp tục cập nhật thông tin sao kê và việc gửi tiết kiệm đồng sở hữu cho hai chị em học trò để mọi người cùng theo dõi.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Bởi khi biết mình nhận được một khoản tiền lớn đến vậy, chính cậu học trò được giúp đỡ lại có một đề nghị khiến cô giáo bất ngờ.

Nhận hơn 170 triệu đồng, cậu học trò xin nhường một phần cho hai người bạn

Tối 20/11, nam sinh tên Ng. nhắn tin hẹn cô Giang sáng hôm sau đến gặp để nói chuyện. Không biết học trò có điều gì muốn chia sẻ, cô chỉ thấy trong lòng thoáng chút lo lắng.

Sáng hôm sau, vừa đến trường, cô tìm gặp em. Đứng trước cô giáo, Ng. rụt rè, hai tay liên tục vần vò nơi gấu áo. Em nói số tiền mọi người quyên góp quá lớn đối với hai chị em mình.

Theo lời kể của cô Giang, mẹ em đã qua đời nhưng vẫn để lại cho các con một ngôi nhà và một quán tạp hóa nhỏ. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, hai chị em vẫn có chỗ ở và một nguồn sinh kế để mưu sinh. Bản thân Ng. còn sức khỏe, vẫn có thể lao động.

Điều khiến em băn khoăn chính là không biết phải làm sao để trả ơn cô giáo và tất cả những người đã giúp đỡ mình. Ng. cũng nhắc lại lời mẹ từng dạy khi còn sống: phải biết sống biết ơn, biết trân trọng những người đã giúp đỡ mình. Có những điều em nhớ, có những điều đã quên, nhưng lời dặn ấy thì em chưa bao giờ quên.

Nghe học trò tâm sự, cô Giang xúc động nhưng cũng nhẹ nhàng giải thích rằng em không mắc nợ bất kỳ ai. Cô làm việc này chỉ với mong muốn san sẻ bớt khó khăn, còn những người gửi tiền cũng đơn giản là muốn trao đi tình yêu thương, không mong nhận lại điều gì.

Cô mong em hãy đón nhận sự giúp đỡ một cách bình yên, không tự tạo áp lực phải trả ơn. Nếu sau này cuộc sống đủ đầy hơn, em có thể tiếp tục giúp đỡ một người khác đang gặp khó khăn. Khi ấy, lòng tốt sẽ không dừng lại ở một người mà tiếp tục được trao đi.

Thế nhưng, điều Ng. nói tiếp theo mới thực sự khiến cô giáo lặng người.

"Cô ạ, số tiền đấy là quá lớn đối với chị em em. Em vẫn còn sức khỏe, vẫn có thể lao động được. Em xin phép chỉ nhận một phần thôi ạ. Còn lại, em xin nhường cho một bạn ở lớp 12A6. Bạn ấy cũng đang bị bệnh suy thận giai đoạn cuối, cũng cần rất nhiều tiền để chữa trị và một bạn ở lớp 12A4 cũng mồ côi như em ạ".

Cô Giang và học sinh (Ảnh NVCC)

Cậu học trò vốn là người đang cần được nâng đỡ, khi nhận được sự giúp đỡ lớn lao lại nghĩ đến những người bạn cũng đang chật vật trong cuộc sống.

Cô Giang cho biết mình thực sự hạnh phúc trong khoảnh khắc ấy. Không phải vì số tiền quyên góp được nhiều, cũng không phải vì câu chuyện của cô trò nhận được sự quan tâm rộng rãi, mà bởi cô nhận ra tình yêu thương đã được trao đúng nơi.

Một học trò đang ở trong hoàn cảnh khó khăn vẫn giữ được sự tử tế, lòng biết ơn và khả năng nghĩ cho người khác. Những điều mẹ em từng dạy dường như vẫn còn nguyên vẹn, trở thành hành trang để em bước tiếp trong cuộc đời.

Khi quả ngọt cô giáo gieo không chỉ là một khoản tiền

Sau khi chia sẻ câu chuyện về cuộc gặp với học trò, cô Giang viết rằng mẹ em đã mất nhưng những điều mẹ dạy vẫn đang sống trong em theo một cách thật đẹp.

Có lẽ, điều người mẹ để lại không chỉ là mái nhà và cửa hàng nhỏ để hai chị em mưu sinh, mà còn là nền tảng để con biết sống tử tế, biết yêu thương và biết nghĩ đến những người khó khăn hơn mình.

Câu chuyện của cô trò lớp 12A1 cũng gợi ra một điều đáng suy ngẫm về ý nghĩa của sự cho đi. Ban đầu, cô giáo chỉ muốn biến những món quà 20/11 dành cho mình thành sự hỗ trợ thiết thực cho một học trò. Những người hưởng ứng lời kêu gọi cũng không nghĩ quá nhiều, mỗi người góp một chút bằng khả năng của mình.

Nhưng từ một lời đề nghị nhỏ, sự sẻ chia đã lan rộng, vượt khỏi phạm vi một lớp học. Và rồi, chính người nhận được sự giúp đỡ lại muốn trao tiếp một phần yêu thương cho hai người bạn khác.

Cô Giang từng viết rằng đôi khi người ta cứ nghĩ mình là người cho đi, nhưng đến cuối cùng, chính những người mình giúp lại dạy cho mình hiểu sâu sắc hơn về lòng biết ơn, sự tử tế và ý nghĩa thật sự của hai chữ cho đi.

Cô Giang và học sinh (Ảnh NVCC)

"Hạnh phúc không phải vì số tiền đã quyên góp được nhiều đến thế. Cũng không phải vì một việc làm của mình được nhiều người biết đến, được yêu thương, được trân trọng. Mà bởi cô nhận ra, mình đã không trao tình yêu thương nhầm chỗ".

Một em học trò đang ở trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, đang cần được nâng đỡ, nhưng trong lòng vẫn còn nguyên vẹn sự tử tế. Khi nhận được quá nhiều yêu thương, điều con nghĩ đến không phải là giữ lại cho mình tất cả, mà là làm sao để một người khác cũng có cơ hội được giúp đỡ.

Mẹ con đã mất, nhưng có lẽ những điều mẹ từng dạy vẫn đang sống trong con, theo một cách thật đẹp.

Và cô tin, điều mẹ con để lại cho con không chỉ là một mái nhà, một cửa hàng nhỏ để mưu sinh, mà còn là một nền tảng đủ vững vàng để con biết sống tử tế, biết yêu thương, biết cúi xuống trước những người đang khó khăn hơn mình", cô giáo tâm sự

Sau khi công khai thông tin sao kê và hình ảnh sổ tiết kiệm đồng sở hữu của hai chị em học trò, nữ giáo viên cũng xin phép khép lại câu chuyện, mong mọi người dành cho cô trò một khoảng không gian riêng tư để tiếp tục hành trình của mình.

Nhìn lại sự việc, điều đọng lại không đơn thuần là hơn 170 triệu đồng được quyên góp trong một dịp lễ tri ân thầy cô. Đó còn là hình ảnh một cô giáo không muốn nhận quà cho riêng mình, một cậu học trò lo lắng vì nhận được quá nhiều yêu thương và một người trẻ vẫn nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn khác ngay cả khi bản thân chưa thực sự đủ đầy.

Cô giáo đã gieo một hạt mầm tử tế bằng cách dạy học trò biết yêu thương và bằng chính hành động của mình. Để rồi, khi hạt mầm ấy nảy nở, quả ngọt nhận về không chỉ là lòng biết ơn của một học trò, mà còn là sự tiếp nối của lòng tốt.

Cô xin quà cho một học trò. Học trò lại xin nhường quà cho hai người bạn. Cả hai lần xin đều bắt đầu từ mong muốn dành điều tốt đẹp cho người khác.

Và có lẽ, với một người làm nghề giáo, không có món quà nào ý nghĩa hơn khi nhìn thấy những điều mình vun đắp trong học trò đang lớn lên thành sự tử tế, biết yêu thương và biết sống vì mọi người.