Trong dòng chảy văn học Việt Nam đương đại, không nhiều tác giả có thể tạo nên sức ảnh hưởng bền bỉ suốt nhiều thập kỷ và chinh phục độc giả ở nhiều thế hệ như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Từ những trang sách về tuổi thơ, tuổi học trò đến các câu chuyện giàu cảm xúc về tình bạn, tình yêu và gia đình, nhiều tác phẩm của ông đã trở thành một phần ký ức của hàng triệu người Việt.

Không chỉ được yêu mến trong nước, Nguyễn Nhật Ánh còn là một trong số ít nhà văn Việt Nam có nhiều tác phẩm được dịch và xuất bản ở nước ngoài, góp phần đưa văn học Việt Nam đến gần hơn với độc giả quốc tế.

Cây bút của tuổi học trò

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sinh ngày 7/5/1955 tại làng Đo Đo, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc TP. Đà Nẵng. Ông được biết đến là một trong những nhà văn thành công nhất của Việt Nam trong lĩnh vực sáng tác cho thiếu nhi và tuổi mới lớn với hơn 100 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Ít ai biết rằng, từ năm 13 tuổi, Nguyễn Nhật Ánh đã có thơ đăng báo. Tình yêu văn chương được nuôi dưỡng từ những năm tháng tuổi thơ ở vùng quê Quảng Nam yên bình đã trở thành nền tảng cho hành trình sáng tác kéo dài hơn nửa thế kỷ của ông.

Trước khi trở thành nhà văn nổi tiếng, Nguyễn Nhật Ánh từng làm giáo viên và hoạt động báo chí với nhiều bút danh như Chu Đình Ngạn, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông... Năm 1984, truyện dài đầu tiên của ông mang tên Trước Vòng Chung Kết ra mắt độc giả, góp phần định vị tên tuổi Nguyễn Nhật Ánh trong làng văn học. Từ đó, ông gần như dành trọn tâm huyết cho đề tài tuổi thơ, tuổi học trò và thanh thiếu niên.

Tên tuổi Nguyễn Nhật Ánh gắn liền với hàng loạt tác phẩm đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ độc giả như Mắt Biếc, Còn Chút Gì Để Nhớ, Hạ Đỏ, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Chú Bé Rắc Rối... Các tác phẩm của ông liên tục được tái bản và luôn duy trì sức hút đặc biệt với độc giả.

Trước khi trở thành nhà văn nổi tiếng, Nguyễn Nhật Ánh từng làm giáo viên, viết báo

Hơn 100 tác phẩm và sự nghiệp sáng tác đồ sộ

Nguyễn Nhật Ánh được đánh giá là nhà văn sở hữu phong cách viết giản dị, gần gũi nhưng giàu chiều sâu. Những câu chuyện của ông thường xoay quanh tuổi học trò với những rung động đầu đời, tình bạn, tình yêu và tình cảm gia đình. Dưới ngòi bút nhẹ nhàng, hài hước của ông luôn ẩn chứa những thông điệp nhân văn sâu sắc về cuộc sống.

Không chỉ thành công với đề tài cho tuổi mới lớn, Nguyễn Nhật Ánh còn ghi dấu ấn ở mảng sáng tác dành cho thiếu nhi. Những câu chuyện hồn nhiên, trong sáng của ông giúp nhiều độc giả trưởng thành tìm lại ký ức tuổi thơ của chính mình.

Sự nghiệp văn chương của Nguyễn Nhật Ánh bắt đầu từ thập niên 1970 khi ông tham gia các hoạt động văn nghệ tại TP.HCM. Năm 1984, tác phẩm đầu tiên được xuất bản thành sách với tên gọi Thành Phố Tháng Tư, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.

Tên tuổi Nguyễn Nhật Ánh gắn liền với hàng loạt tác phẩm đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ độc giả

Giai đoạn từ năm 1990 đến 2000 được xem là thời kỳ rực rỡ nhất của Nguyễn Nhật Ánh với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Chú Bé Rắc Rối, Kính Vạn Hoa, Mắt Biếc. Các tác phẩm này không chỉ tạo tiếng vang trong nước mà còn từng bước tiếp cận độc giả quốc tế.

Trong giới xuất bản, Nguyễn Nhật Ánh được xem là nhà văn viết cho thiếu nhi nhiều nhất và bán chạy nhất Việt Nam hiện nay. Ông sở hữu hai bộ truyện dài nhiều tập gồm Kính Vạn Hoa (54 tập) và Chuyện xứ Lang Biang (4 tập); hai bộ truyện tranh nhiều tập là Bim và những chuyện thần kỳ (17 tập) và Ba đứa trẻ và những câu chuyện rắc rối (12 tập), cùng hàng chục truyện dài và truyện ngắn khác.

Tổng cộng, ông đã cho ra đời khoảng 50 đầu tác phẩm lớn, tương đương hơn 120 tập sách. Giai đoạn từ năm 2010 - 2016, mỗi cuốn sách mới của ông đều có lượng in lần đầu trung bình khoảng 50.000 bản, con số hiếm có trên thị trường xuất bản Việt Nam.

Nhà văn Việt Nam hiếm hoi có nhiều tác phẩm được dịch và xuất bản ở nhiều nơi trên thế giới

Không chỉ thành công trong nước, Nguyễn Nhật Ánh còn là một trong những tác giả Việt Nam hiếm hoi có nhiều tác phẩm được mua bản quyền và xuất bản ở nước ngoài.

Tính đến nay, ít nhất 6 tác phẩm nổi tiếng của ông đã được dịch và phát hành bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Mắt Biếc được xuất bản bằng tiếng Nhật từ năm 2004, đồng thời nhận được sự quan tâm của độc giả tại Thái Lan, Nga, Ba Lan và Thụy Điển.

Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ được dịch sang tiếng Thái năm 2011, tiếng Hàn năm 2013, tiếng Anh năm 2014 và tiếng Nhật năm 2020. Đây cũng là tác phẩm thành công nhất của Nguyễn Nhật Ánh tại thị trường nước ngoài.

Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ của Nguyễn Nhật Ánh đã ra mắt độc giả Nhật Bản

Cô Gái Đến Từ Hôm Qua từng được lựa chọn đưa vào chương trình giảng dạy tiếng Việt tại Nga từ năm 2012.

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh là tác phẩm được dịch và xuất bản ở nhiều quốc gia nhất. Sách được phát hành tại Nhật Bản năm 2017, xuất bản tại Mỹ năm 2020 và được mua bản quyền phát hành quốc tế bằng tiếng Anh với tên gọi I See Yellow Flowers in the Green Grass.

Đi Qua Hoa Cúc được dịch sang tiếng Nhật năm 2020, trong khi Tôi Là Bêtô được xuất bản bằng tiếng Hàn vào năm 2021.

Nhờ sức lan tỏa của những tác phẩm này, Nguyễn Nhật Ánh trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu đưa văn học thiếu nhi Việt Nam đến gần hơn với độc giả thế giới.

Nhiều tác phẩm đã được chuyển ngữ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Trong suốt sự nghiệp sáng tác, Nguyễn Nhật Ánh đã nhận được nhiều giải thưởng và sự ghi nhận quan trọng. Năm 1990, truyện dài Chú Bé Rắc Rối được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Văn học Trẻ hạng A.

Năm 1995, ông được bình chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) thông qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc do Thành đoàn TP.HCM và Báo Tuổi Trẻ tổ chức. Cùng năm, ông cũng được Hội Nhà văn TP.HCM vinh danh là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu giai đoạn 1975-1995.

Năm 2010, tác phẩm Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ được trao Giải thưởng Văn học ASEAN, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình vươn ra khu vực của văn học Việt Nam.

Từ một cậu bé say mê văn chương ở làng quê Quảng Nam đến nhà văn sở hữu hơn 100 tác phẩm, nhiều đầu sách được dịch sang các ngôn ngữ quốc tế, Nguyễn Nhật Ánh không chỉ là tác giả của tuổi thơ Việt Nam mà còn là gương mặt hiếm hoi góp phần đưa văn học Việt bước ra thế giới bằng những câu chuyện bình dị, giàu cảm xúc và đậm tính nhân văn.