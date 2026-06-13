Ngày 11 và sáng 12/6 vừa qua, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với các môn thi Ngữ văn, Toán và 2 môn tự chọn.

Tại các điểm thi từ Hà Nội đến TP.HCM, bên cạnh hình ảnh các sĩ tử tất bật chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất trong 12 năm học, còn có những người cha, người mẹ, người thân và cả những người xa lạ đang âm thầm đồng hành cùng các em.

Những cái ôm thật chặt trước giờ thi, những lời dặn dò ngắn ngủi, ánh mắt dõi theo phía sau cổng trường hay những giờ phút thấp thỏm chờ đợi đều trở thành một phần rất đặc biệt của mùa thi năm nay.

Những cuốc xe "chở ước mơ"

Sáng 11/6 tại điểm thi THCS Colette (TP.HCM), bên cạnh những phụ huynh trực tiếp đưa con đến trường, nhiều sĩ tử lựa chọn di chuyển bằng xe ôm công nghệ. Không chỉ thí sinh hồi hộp, nhiều tài xế cũng mang theo tâm trạng rất đặc biệt trong những cuốc xe đầu ngày.

Một tài xế chia sẻ rằng mỗi khi biết khách của mình là sĩ tử đi thi, anh đều tự nhủ phải lái xe thật cẩn thận: "Không được nhanh quá mà cũng không được chậm quá, vì mình biết hôm nay là một ngày rất quan trọng trong hành trình học tập của các em".

Trên suốt quãng đường, nam tài xế còn tranh thủ gửi những lời động viên, chúc các sĩ tử bình tĩnh, tự tin để bước vào phòng thi với tâm thế tốt nhất.

Ấm lòng những tờ giấy note kèm lời chúc của các bậc phụ huynh gửi đến các sĩ tử tại điểm thi THCS Colette (TP.HCM)

Cũng tại điểm thi THCS Colette (TP.HCM) sáng 11/6, Giữa dòng phụ huynh đứng ngóng con ngoài điểm thi, chị Nhi - một tài xế xe ôm công nghệ vẫn mặc nguyên bộ đồng phục của hãng, lặng lẽ chờ con gái hoàn thành môn thi.

Chị cho biết sáng sớm đã đưa con đến điểm thi, sau đó tranh thủ bật ứng dụng chạy thêm vài cuốc xe rồi vội quay lại đúng giờ để đón con.

"Sáng đưa con đi thi xong thì mình tranh thủ chạy thêm mấy cuốc. Đến giờ là tắt app quay lại đây chờ con. Mình cũng hồi hộp lắm, không biết con làm bài thế nào nữa. Vừa lo mà cũng vừa mừng vì con đã cố gắng suốt thời gian qua", chị chia sẻ.

Tắt app nghỉ sớm, nữ tài xế xe ôm công nghệ hồi hộp đứng chờ con gái thi xong: "Mình còn lo hơn cả con"

Cùng lúc đó ở một góc khác của TP.HCM, tại điểm thi THPT Trưng Vương, máy ảnh đã ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ khi một người mẹ nghe con thông báo làm bài tốt. Không cần quá nhiều lời nói, ánh mắt thở phào nhẹ nhõm nhưng đầy tự hào của chị đã nói thay tất cả.

Bắt trọn phản ứng của người mẹ sau câu nói làm bài được của con: Ánh mắt thở phào nhẹ nhõm nhưng đầy tự hào

Nữ sinh được cả gia đình 7 người hộ tống đi thi

Tại điểm thi THCS Colette hôm 11/6, nữ sinh Nhật Y trở thành gương mặt thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài xinh xắn, rạng rỡ cùng nụ cười đầy tự tin.

Nhưng điều khiến nhiều người ngưỡng mộ hơn cả là phía sau cô gái trẻ là một "đội hậu phương" gồm tới 7 thành viên trong gia đình cùng đồng hành trong ngày thi.

Nhật Y được cả gia đình 7 người hộ tống đi thi!

Theo chị Lê Hồng Đặng, mẹ của Nhật Y, người chú của em đã từ Thanh Hóa vào TP.HCM để chăm sóc cháu trong những ngày thi. Từ bác, chú đến các thành viên khác trong gia đình đều thay nhau cơm nước, giặt giũ, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ với mong muốn em có sức khỏe và tinh thần tốt nhất.

"12 năm liền là học sinh giỏi nên hôm nay cháu rất tự tin. Sáng bước vào phòng thi với tâm thế thoải mái, vững vàng như chuẩn bị cho một cột mốc quan trọng của mình", chị Đặng chia sẻ.

Tấm poster bí mật và người cha còn mặc nguyên bộ đồ công trình

Sáng 12/6, trước điểm thi THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), chị Trần Thị Phước Hạnh cùng con gái gây chú ý khi mang theo một tấm poster lớn để đón con trai Cao Phát sau khi hoàn thành kỳ thi. Chị Hạnh tiết lộ rằng mình đã bí mật chuẩn bị món quà này từ một tuần trước để tạo bất ngờ cho con trong ngày thi cuối cùng.

Khoảnh khắc đáng yêu trước điểm thi THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM): Chị Trần Thị Phước Hạnh cùng con gái khi mang hẳn một tấm poster đến đón con trai Cao Phát vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp

Trong buổi sáng ấy, hình ảnh anh Thanh Phong (phường Phú Định, TP.HCM) mặc nguyên bộ quần áo lấm tấm sơn sau buổi làm công trình đã khiến nhiều người xúc động. Dù công việc còn dang dở, anh vẫn tranh thủ chạy đến điểm thi để đợi con.

"Đi làm không kịp thay đồ, đón con xong lát nữa tôi quay lại làm tiếp", anh cười hiền. Nhìn thấy ba đứng chờ giữa nắng, người con không giấu được niềm vui.

Anh Thanh Phong (phường Phú Định, TP.HCM) mặc nguyên bộ quần áo lấm tấm sơn sau buổi làm công trình khiến nhiều người xúc động

Làm nghề xây dựng, thường xuyên theo các công trình khắp nơi, cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng anh Phong luôn xem con là niềm tự hào lớn nhất. Có lẽ chính vì hiểu những nhọc nhằn của ba mẹ nên con trai anh Phong luôn tự nhắc mình phải cố gắng học hành, mong sau này có một công việc ổn định để ba mẹ bớt cực.

Khi những chuyến xe đưa đón và ánh mắt dõi theo cũng là một cách yêu thương

Không phải sĩ tử nào cũng đi thi bằng xe máy hay xe công nghệ. Tại nhiều điểm thi ở Hà Nội sáng 11/6, nhiều phụ huynh lựa chọn trực tiếp đưa con đến trường bằng ô tô cá nhân.

Với nhiều gia đình, đó không đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn là cách đồng hành cùng con trong thời khắc quan trọng.

Những lời dặn dò cuối cùng, những cái ôm động viên hay ánh mắt dõi theo khi con bước qua cánh cổng trường đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong mỗi mùa thi.

Nhiều thí sinh Hà nội được phụ huynh đưa đến điểm thi bằng ô tô riêng trong buổi sáng làm đầu tiên thi tốt nghiệp THPT 2026

Những người bạn cùng nhau theo đuổi ước mơ

Bên cạnh những câu chuyện về gia đình, kỳ thi năm nay còn ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp về tình bạn, một trong số đó hiện diện tại điểm thi THCS Colette chiều 11/6.

Một nam sinh mang theo hai sợi dây đặc biệt, gắn với tên hai ngôi trường: Đại học Y Dược TP.HCM và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đến cổ vũ bạn mình. Theo chia sẻ của nam sinh, đây là nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 của bạn mình.

Điều đặc biệt là cô gái ấy hiện đang theo học tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhưng chưa thực sự hài lòng với ngành học hiện tại. Nữ sinh đã quyết định thi lại để theo đuổi ngành nghề mình thực sự yêu thích.

Món quà nhỏ của người bạn nam không chỉ là lời chúc may mắn trong kỳ thi mà còn là sự động viên dành cho hành trình theo đuổi đam mê của cô gái trẻ.

Nam sinh lặng lẽ chuẩn bị món quà đặc biệt tặng bạn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là kỳ thi đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và cũng là năm đầu tiên triển khai trên quy mô 34 tỉnh, thành phố sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, đây cũng là kỳ thi có số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới nay.

Bên cạnh những con số và những quy định nghiêm ngặt của một kỳ thi cấp quốc gia, điều đọng lại trong tim nhiều sĩ tử có lẽ vẫn là hình ảnh những bậc cha mẹ lặng lẽ đứng chờ ngoài cổng trường, những người thân âm thầm làm hậu phương và những người bạn luôn sẵn sàng động viên nhau trên hành trình chinh phục ước mơ.