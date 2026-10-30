Việt Nam có một gia đình đứng sau đế chế nghìn tỷ: 2 con gái ngồi ghế Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc, con trai út vừa kinh doanh vừa đi hát

Nhắc đến Biti’s, nhiều người có thể nhớ ngay đến những đôi dép bền bỉ gắn với tuổi thơ hay màn trở lại ấn tượng của thương hiệu qua những chiến dịch trẻ trung. Nhưng ít người biết rằng, phía sau thương hiệu giày dép Việt Nam này là một gia đình có cả 3 người con đều trưởng thành trong môi trường kinh doanh, mỗi người đảm nhận một vai trò khác nhau.

Đó là gia đình ông Vưu Khải Thành và bà Lai Khiêm, hai nhà sáng lập Biti’s.

Con gái cả Vưu Lệ Quyên (sinh năm 1980) hiện giữ vị trí Tổng giám đốc Biti’s, người con gái thứ hai Vưu Lệ Minh (sinh năm 1984) đảm nhiệm chức Phó tổng giám đốc, trong khi con trai út Vưu Tuấn Kiệt (sinh năm 1994) vừa tham gia kinh doanh bất động sản, vừa theo đuổi con đường âm nhạc với nghệ danh Kiey.

Gia đình ông Vưu Khải Thành và bà Lai Khiêm - hai nhà sáng lập Biti’s cùng các con, cháu (Ảnh: Internet)

Từ xưởng dép gần 20 công nhân đến thương hiệu quen thuộc với nhiều thế hệ

Câu chuyện của gia đình Biti’s bắt đầu từ năm 1982, khi ông Vưu Khải Thành và bà Lai Khiêm thành lập một cơ sở sản xuất dép cao su tại quận 6 (cũ), TP.HCM. Thời điểm đó, xưởng chỉ có gần 20 công nhân. Từ cơ sở sản xuất nhỏ, hai vợ chồng từng bước phát triển doanh nghiệp thành thương hiệu giày dép quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam.

Trong quá trình xây dựng sự nghiệp, hai nhà sáng lập cũng chú trọng việc nuôi dạy 3 người con. Theo những chia sẻ trên truyền thông, ông Vưu Khải Thành là người khá nghiêm khắc, đặc biệt coi trọng tính tự lập, tinh thần vượt khó và trách nhiệm. Là chị cả, Vưu Lệ Quyên được kỳ vọng làm gương cho các em, thậm chí những kỳ nghỉ hè từ thời cấp ba cũng gắn với công việc tại nhà máy.

Trong khi đó, bà Lai Khiêm chú trọng sự gắn kết giữa các thành viên. Dù công việc kinh doanh bận rộn, gia đình vẫn cố gắng duy trì thời gian dành cho nhau, cùng trò chuyện về cuộc sống và công việc.

Chị cả làm CEO, em gái phụ trách sản phẩm, cậu út vừa kinh doanh vừa đi hát

Trong ba người con, Vưu Lệ Quyên là người đảm nhận vị trí điều hành cao nhất tại Biti’s. Sau khi du học ngành kỹ thuật hóa học tại Canada, cô trở về Việt Nam và bắt đầu công việc tại doanh nghiệp gia đình từ vị trí nhân viên tiếp thị xuất khẩu. Sau đó, Vưu Lệ Quyên lần lượt trải qua nhiều bộ phận, đồng thời có thời gian thử sức với hoạt động kinh doanh riêng trước khi trở lại Biti’s.

Năm 2018, ông Vưu Khải Thành quyết định giao vị trí Tổng giám đốc cho con gái cả. Ban đầu, nữ doanh nhân lo ngại áp lực và không muốn nhận vị trí, nhưng sau đó được mẹ thuyết phục, Vưu Lệ Quyên đã chính thức đảm nhận vai trò quan trọng này.

CEO Vưu Lệ Quyên là con gái cả trong gia đình ông Vưu Khải Thành (Ảnh: FBNV)

Người con gái thứ hai, Vưu Lệ Minh cũng tham gia hoạt động của Biti’s từ năm 2008 và hiện giữ chức Phó tổng giám đốc. Cô gắn bó với các công việc liên quan đến nghiên cứu, phát triển sản phẩm và sản xuất.

Nếu hai chị gái tập trung vào hoạt động kinh doanh giày dép của gia đình, người con út Vưu Tuấn Kiệt lại có thêm một hướng đi đáng chú ý. Sinh năm 1994, anh từng theo học ngành Quản trị kinh doanh tại King's College London (Anh), sau đó hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Trong công việc, Tuấn Kiệt tham gia điều hành hoạt động kinh doanh bất động sản của gia đình.

Ngoài vai trò doanh nhân, anh còn được biết đến với nghệ danh Kiey, theo đuổi âm nhạc bằng những sản phẩm chủ yếu sử dụng tiếng Anh. Từ sáng tác, sản xuất đến phát hành nhạc, Tuấn Kiệt chủ động tham gia nhiều khâu trong quá trình thực hiện sản phẩm của mình.

Vưu Tuấn Kiệt vừa tham gia kinh doanh, vừa theo đuổi đam mê âm nhạc, được biết đến với nghệ danh là Kiey (Ảnh: FBNV)

Về phía gia đình, mọi người không phản đối niềm đam mê nghệ thuật của anh, nhưng đặt ra yêu cầu phải đảm bảo trách nhiệm với công việc kinh doanh. Với Tuấn Kiệt, hai lĩnh vực này vừa là những công việc đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc, vừa là cách để anh theo đuổi những mục tiêu riêng.

Tháng 9/2026, Kiey giới thiệu album phòng thu thứ ba mang tên Metromirage. Sự kiện có sự xuất hiện của ông Vưu Khải Thành để ủng hộ con trai, cho thấy gia đình vẫn dành sự quan tâm đến lựa chọn cá nhân của mỗi thành viên.

Dù cùng trưởng thành trong một gia đình kinh doanh, ba người con nhà Biti’s không đi theo một khuôn mẫu duy nhất. Từ vị trí điều hành doanh nghiệp, phát triển sản phẩm đến kết hợp kinh doanh với âm nhạc, mỗi người đều có hướng đi riêng, trong khi vẫn gắn bó với cơ nghiệp do cha mẹ gây dựng.

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