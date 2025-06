Sắt là khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng với sức khỏe. Sắt cần thiết cho quá trình tổng hợp huyết sắc tố hemoglobin, tạo máu, tham gia vào quá trình trao đổi chất, hỗ trợ hệ miễn dịch và phát triển trí não.

Thông thường, khi cần bổ sung sắt, mọi người sẽ nghĩ ngay đến ăn thịt bò vì đây được xem là thực phẩm chứa lượng sắt dồi dào. Tuy nhiên, ngoài thịt bò, một số loại rau củ cũng có thể cung cấp sắt cho cơ thể, trong đó có rau đay.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong 100g rau đay đã nấu chín có chứa 3,14mg sắt. Còn trong 100g thịt bò chỉ chứa 2,6mg sắt. Như vậy hàm lượng sắt trong rau đay cao hơn hẳn so với thịt bò.

Rau đay có hàm lượng sắt cao hơn cả thịt bò.

Rau đay là loại rau dân dã, được bán nhiều ở các chợ. Từ lâu, rau đay đã được người Việt sử dụng để nấu thành các món canh khác nhau như canh cua rau đay, rau đay nấu mướp, rau đay nấu tôm,... Ngoài hàm lượng sắt phong phú, rau đay còn chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu khác.

Lợi ích sức khỏe của rau đay

Theo thông tin đăng trên trang tin Sina (Trung Quốc), rau đay được xem là “thuốc của người nghèo”. Y học cổ truyền Trung Quốc cho biết rau đay có vị đắng, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giải nhiệt mùa hè, đào thải độc tố và giảm sưng. Rau đay cũng được dùng để điều trị tình trạng say nắng, sốt do say nắng, kiết lỵ hoặc dùng đắp ngoài da để điều trị vết loét, nhọt và sưng.

Từ lâu người Việt đã sử dụng rau đay để nấu canh.

Bác sĩ Lâm Ngọc Khiết, phó trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện tưởng niệm Tôn Trung Sơn, trực thuộc Đại học Trung Sơn (Trung Quốc) cho biết rau đay chứa nhiều chất chống oxy hóa, có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, ngăn ngừa virus, vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh.

Ngoài ra, chất nhớt trong rau đay có tác dụng kích thích nhu động ruột, đồng thời làm mềm phân, nhuận tràng và ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Rau đay cũng hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch do chứa hàm lượng chất xơ hòa tan và khoáng chất đồng. Hai chất dinh dưỡng này có thể giúp giảm hấp thu cholesterol “xấu” (LDL), tăng mức cholesterol “tốt” HDL, từ đó ngăn ngừa bệnh mỡ máu, xơ vữa động mạch.

Rau đay mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Còn theo chuyên trang sức khỏe Mỹ Healthline, rau đay chứa chất béo omega-3, có thể giúp cải thiện sức khỏe não bộ, tăng cường trí nhớ.

Bên cạnh đó, rau đay giàu canxi, vitamin D, vitamin K có thể giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa tình trạng loãng xương và các bệnh lý về xương khớp khác.

Vitamin A và vitamin C trong rau đay cũng là chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ cơ thể sản sinh tế bào miễn dịch tiêu diệt mầm bệnh, giúp vết thương nhanh lành và duy trì làn da khỏe mạnh.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Sina, Healthline