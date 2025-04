Việt Nam có loại cỏ chống rụng tóc, kích thích mọc tóc con: Dùng đúng còn chống viêm, hạ huyết áp

Hầu hết mọi người đều trải qua tình trạng tóc mỏng hoặc rụng tóc ở một mức độ nào đó trong cuộc đời. Nguyên nhân có thể là do bị bệnh, mang thai, thiếu chất... Thông thường tóc sẽ bắt đầu mọc lại một cách tự nhiên sau khi khỏi bệnh, sau khi sinh nở,... tuy nhiên, nó cũng có thể trở thành vấn đề lâu dài, gây ảnh hưởng tới diện mạo.

Theo trang Very Well Health, hiện nay trên thị trường có rất nhiều các sản phẩm chăm sóc tóc giúp kích thích tóc mọc dài và dày hơn. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng phát hiện thêm một số loại cây cỏ tự nhiên có thể kích thích mọc tóc hiệu quả. Một trong số đó là cỏ đuôi ngựa.

Cỏ đuôi ngựa có tên khoa học là Equisetum arvense - một loại cỏ có nguồn gốc lâu đời ở New Zealand. Cỏ đuôi ngựa được biết đến là một loại thực vật giàu silica, một coenzyme đóng vai trò như một chất xúc tác cho quá trình tổng hợp collagen và elastin.

Tại Việt Nam, cỏ đuôi ngựa được tìm tìm thấy ở các nơi ẩm ướt và khu vực núi cao như ở Sapa, Lào Cai, theo thông tin đăng tải trên website của nhà thuốc Long Châu.

Theo trang Healthline, một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng cỏ đuôi ngựa có thể giúp tóc chắc khỏe theo các cách sau:

- Silica (silicon dioxide): Một nghiên cứu năm 2015 chỉ ra rằng sử dụng viên uống bổ sung chiết xuất từ cỏ đuôi ngựa (có chứa silica) có thể giúp tóc mọc nhanh hơn và chắc khỏe hơn.

- Collagen: Chất dinh dưỡng trong cỏ đuôi ngựa thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen. Collagen hỗ trợ nuôi dưỡng nang tóc và giúp da đầu khỏe mạnh, từ đó thúc đẩy quá trình mọc tóc.

- Các chất chống oxy hóa: Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng gốc tự do có thể gây tổn thương đến nang tóc, gây rụng tóc. Cỏ đuôi ngựa chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên và các hợp chất thực vật (phytochemicals), có đặc tính chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể và tóc khỏi các tác động của gốc tự do từ đó giúp ngăn ngừa rụng tóc và giúp tóc chắc khỏe.

Bên cạnh đó, theo trang Medicine Net của Mỹ, cỏ đuôi ngựa còn chứa selen và cysteine. Hai chất này có thể kích thích mọc tóc con hiệu quả và giúp tóc chắc khỏe.

Cỏ đuôi ngựa có thể ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc.

Cách dùng cỏ đuôi ngựa để dưỡng tóc

Theo bác sĩ da liễu Mỹ Martine Langsam, mọi người có thể dùng cỏ đuôi ngựa để dưỡng tóc theo những cách sau:

1. Gội đầu bằng dầu gội trộn với nước đun cỏ đuôi ngựa

Cách làm: Cho cỏ đuôi ngựa vào nước và đun sôi, sau đó để nguội. Sử dụng dầu gội dịu nhẹ trộn với một ít nước đun cỏ đuôi ngựa để tạo bọt và gội đầu.

Khi gội đầu hãy massage da đầu khoảng 10 phút để cải thiện lưu thông máu và kích thích mọc tóc.

2. Dầu dưỡng tóc từ cỏ đuôi ngựa

Chuẩn bị cỏ đuôi ngựa và dầu dừa, dầu ô liu hoặc dầu argan.

Cách làm: Rửa sạch cỏ đuôi ngựa để khô, cho vào lọ thủy tinh sạch. Đun dầu dừa, dầu ô liu hoặc dầu argan đến khi dầu ấm (không đun sôi). Cho dầu vào lọ thủy tinh có sẵn cỏ đuôi ngựa.

Khuấy đều để cỏ đuôi ngựa ngập hoàn toàn trong dầu. Đậy kín lọ và để ở nơi mát mẻ trong 2-4 tuần để các hợp chất trong cỏ đuôi ngựa thấm vào dầu.

Lọc bỏ phần cỏ đuôi ngựa rồi sử dụng bình thường như một loại dầu dưỡng tóc.

Cỏ đuôi ngựa mang đến nhiều lợi ích sức khỏe

Ngoài công dụng dưỡng tóc, các nghiên cứu chỉ ra rằng cỏ đuôi ngựa còn có thể đem đến nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Chẳng hạn như:

- Có thể giúp xương chắc khỏe: Một nghiên cứu trên động vật đã phát hiện ra rằng việc bổ sung cỏ đuôi ngựa làm tăng quá trình hình thành xương ở chuột. Các nghiên cứu trong ống nghiệm cũng chỉ ra rằng cỏ đuôi ngựa có thể ức chế hoạt động của tế bào hủy xương và kích thích hoạt động của tế bào tạo xương. Điều này có thể hỗ trợ điều trị các bệnh như loãng xương.

Cỏ đuôi ngựa mang đến nhiều lợi ích tiềm năng cho sức khỏe.

- Có thể giảm viêm: Một thử nghiệm trên 60 người bị viêm khớp dạng thấp cho thấy nhóm sử dụng cỏ đuôi ngựa đã cải thiện đáng kể tình trạng viêm khớp so với nhóm không sử dụng, trang Very Well Health viết.

- Có thể giảm huyết áp: Một thử nghiệm nhỏ trên 58 người bị tăng huyết áp nhẹ đã phát hiện ra rằng những người sử dụng cỏ đuôi ngựa đã giảm đáng kể huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương.

Mặc dù vậy, chúng ta vẫn cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu sâu rộng hơn để xác định chính xác lợi ích mà cỏ đuôi ngựa đem đến cho cơ thể con người.

