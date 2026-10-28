Việt Nam có học sinh mới lớp 1 đã lập kỷ lục đáng kinh ngạc: Hoàn thành 100 phép tính chỉ trong 36 giây, toàn số có 3 chữ số, tốc độ tính toán khiến tất cả “há hốc mồm”

Một thành tích toán học đặc biệt vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công bố, khi một học sinh mới ở độ tuổi tiểu học có thể hoàn thành 100 phép tính chỉ trong thời gian chưa đầy một phút.

Đáng chú ý, thử thách không đơn giản là những phép tính với các số có một hoặc hai chữ số. Người thực hiện phải xử lý liên tiếp 100 phép cộng, trừ với các số có 3 chữ số được đưa ra ngẫu nhiên, đòi hỏi khả năng tính nhẩm, phản xạ và tập trung cao độ.

Chủ nhân của thành tích đáng chú ý này là Nguyễn Hoàng Bách, sinh năm 2018, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Nguyễn Hoàng Bách, sinh năm 2018, đã lập Kỷ lục Học đường Việt Nam khi mới học lớp 1 nhờ khả năng tính toán với tốc độ đáng kinh ngạc (Ảnh VietKings)

Hoàn thành 100 phép tính trong 36 giây khi mới học lớp 1

Ngày 26/9/2026, tại chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 55 diễn ra ở TP.HCM, Hoàng Bách chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập Kỷ lục Học đường. Danh hiệu được trao cho em ở hạng mục học sinh lớp 1 thực hiện dãy 100 phép tính cộng, trừ các số có 3 chữ số ngẫu nhiên trong thời gian nhanh nhất, với kết quả 36 giây.

Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, thử thách được tiến hành trực tiếp tại văn phòng VietKings vào tháng 8/2025, (khi Bách học hết lớp 1 và chuẩn bị lên lớp 2), dưới sự theo dõi của ban thẩm định.

Các phép tính được đưa ra theo thứ tự ngẫu nhiên. Người tham gia phải nhanh chóng nhận diện dữ liệu, tính toán và đưa ra đáp án chính xác trong thời gian ngắn nhất có thể. Điều này đòi hỏi không chỉ khả năng tính toán nhanh mà còn cả sự tập trung liên tục. Chỉ cần mất quá nhiều thời gian cho một phép tính, tốc độ xử lý toàn bộ chuỗi bài toán sẽ bị ảnh hưởng.

Kết thúc phần thử thách, ban thẩm định đã theo dõi, kiểm tra và đối chiếu kết quả. Thành tích của Bách là 36 giây, được công nhận đáp ứng các yêu cầu của hạng mục xác lập Kỷ lục Học đường Việt Nam.

Kết quả cuối cùng khiến nhiều người bất ngờ: Toàn bộ 100 phép tính được hoàn thành chỉ trong 36 giây. Như vậy nếu chia đều thời gian, tốc độ xử lý trung bình tương đương khoảng 0,36 giây cho mỗi phép tính, tức gần 3 phép tính mỗi giây. Đây là con số đặc biệt ấn tượng khi người thực hiện mới chỉ là một học sinh lớp 1 tại thời điểm thử thách.

Hoàng Bách đã hoàn thành 100 phép tính cộng, trừ các số có 3 chữ số ngẫu nhiên chỉ trong 36 giây (Ảnh VietKings)

Theo VietKings, thành tích của Hoàng Bách không chỉ phản ánh tốc độ xử lý các phép tính mà còn cho thấy khả năng duy trì sự tập trung và phản xạ trong điều kiện thời gian giới hạn. Đằng sau kết quả này còn có sự đồng hành của gia đình cùng sự hướng dẫn, động viên từ thầy cô tại Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh. Đây được xem là những yếu tố giúp em phát huy khả năng, duy trì niềm yêu thích học tập và tiếp tục rèn luyện kỹ năng tính toán.

Tại lễ vinh danh ngày 26/9/2026, Hoàng Bách được đại diện Hội đồng Xác lập Kỷ lục Việt Nam trao bằng chứng nhận, ghi nhận thành tích nổi bật trong những năm đầu cấp học.

Đối với Hoàng Bách, việc xác lập kỷ lục khi còn ở độ tuổi tiểu học là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình học tập. Thành tích cũng cho thấy một khả năng nổi bật của em trong lĩnh vực tính toán nhanh, vốn đòi hỏi sự phối hợp giữa tốc độ xử lý thông tin, độ chính xác và khả năng tập trung.

Nguồn: VIETKINGS