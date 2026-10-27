Nhắc đến những gia tộc kinh doanh lâu đời tại Việt Nam, Sơn Kim là một cái tên đáng chú ý. Không chỉ sở hữu hệ sinh thái doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gia đình này còn gây chú ý bởi câu chuyện nuôi dạy con cái của bà Nguyễn Thị Sơn, người phụ nữ có 5 người con thành đạt.

Đặc biệt, dù con trai đã là giám đốc doanh nghiệp, bà Sơn vẫn từng yêu cầu phải về nhà trước 23h. Đến nay, thế hệ thứ tư của gia tộc cũng đã tham gia điều hành hoạt động kinh doanh, trong đó có người cháu trai sinh năm 1995 giữ chức Giám đốc điều hành tại SonKim Land.

Gia tộc Sơn Kim nổi tiếng bởi truyền thống gia đình

Người mẹ có 5 con thành đạt, từng yêu cầu con trai làm giám đốc về nhà trước 23h

Theo Forbes Việt Nam, Sơn Kim là một trong những gia đình kinh doanh nổi bật tại Việt Nam, với nền tảng được xây dựng qua nhiều thế hệ. Trong đó, bà Nguyễn Thị Sơn là nhân vật có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của gia tộc.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh may mặc, bà Sơn sớm tiếp xúc với công việc buôn bán. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 3/2026, bà kể rằng mẹ mình từng có cửa hiệu bán vải lụa tại phố Khâm Thiên, Hà Nội. Sau khi gia đình chuyển vào miền Nam, cha mẹ bà mở cơ sở may mặc, sản xuất quần áo cung cấp cho nhiều tỉnh, thành.

Năm 18 tuổi, bà Sơn đã tự thiết kế, may những bộ quần áo đầu tiên để bán ra thị trường. Sau này, bà trở thành một nữ doanh nhân có tiếng, từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Dệt Da May Legamex.

Chân dung doanh nhân Nguyễn Thị Sơn

Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, bà Sơn còn được biết đến với cách giáo dục con cái nghiêm khắc nhưng giàu tình cảm. Trong một bức thư gửi học sinh Trường THCS - THPT Duy Tân, bà Sơn tiết lộ mình có 5 người con, tất cả đều đã lập gia đình. Trong đó, 4 người là giám đốc doanh nghiệp, một người là giảng viên đại học.

Bà cho biết chồng mất sớm, các con trưởng thành trong sự gắn bó với mẹ. Dù có lúc nghịch ngợm, lười học, bà chưa từng dùng đòn roi mà chủ yếu khuyên bảo, tìm cách thay đổi môi trường học tập phù hợp.

Đáng chú ý, bà từng kể chuyện một người con trai làm giám đốc, thường xuyên phải tiếp khách đến nửa đêm. Thấy con dâu phải thức khuya chờ chồng, bà không đồng tình. Bà yêu cầu con trai dù bận rộn đến đâu cũng phải về trước 23h. Nếu quá giờ chưa thấy về, bà sẽ gọi điện nhắc nhở và ngồi đợi. Sau vài lần như vậy, người con đã thay đổi thói quen.

Trong bức thư, bà Sơn cũng chia sẻ các con gái thường đưa cháu ngoại về thăm bà vào Chủ nhật. Với bà, sự thành đạt trong công việc không đồng nghĩa với việc có thể xem nhẹ trách nhiệm và sự quan tâm dành cho gia đình.

Năm người con theo đuổi những sự nghiệp riêng, cháu trai SN 1995 đã làm Giám đốc điều hành

Không chỉ nổi bật với cách giáo dục con cái, gia đình bà Nguyễn Thị Sơn còn được biết đến khi cả 5 người con đều có sự nghiệp trong những lĩnh vực khác nhau.

Theo Forbes Việt Nam, con gái cả Nguyễn Thị Hồng Vân gắn với Công ty Công nghệ Sinh học Dược Nanogen. Bà cũng cùng một số thành viên gia đình tham gia thành lập Công ty Đầu tư Phát triển Giáo dục Đông Nam Á, đơn vị chủ quản Trường THPT Duy Tân.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn hiện là Chủ tịch Sơn Kim Group, phụ trách lĩnh vực bất động sản. Người con trai Nguyễn Hoàng Anh phát triển thương hiệu cà phê Golden Mountain, trong khi bà Nguyễn Hồng Trang tham gia quản lý hoạt động bán lẻ, đồng thời giảng dạy tại Trường Đại học Sài Gòn.

Người con út Nguyễn Hoàng Lâm sáng lập doanh nghiệp thiết kế nội thất Duy Quân, từng tham gia thiết kế các cửa hàng GS25 và Vera.

Đáng chú ý, truyền thống kinh doanh của gia tộc tiếp tục được duy trì ở thế hệ thứ tư. Một trong những gương mặt nổi bật là Nguyễn Hoàng Việt, sinh năm 1995, con trai ông Nguyễn Hoàng Tuấn và là cháu nội bà Nguyễn Thị Sơn. Nguyễn Hoàng Việt từng theo học tại Đại học Boston (Mỹ). Sau khi tốt nghiệp, anh tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình tại Mỹ trước khi trở về Việt Nam.

Đến tháng 3/2026, theo thông tin công bố trên website chính thức của SonKim Land, Nguyễn Hoàng Việt giữ chức Giám đốc điều hành Khối Sales, Marketing và Chăm sóc khách hàng.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Chủ tịch Sơn Kim Group và Sơn Kim Land

Nguyễn Hoàng Việt và bà nội trong 1 bữa tiệc công ty

Việc thế hệ cháu tiếp tục đảm nhiệm các vị trí quản lý cho thấy quá trình chuyển giao kinh nghiệm và tham gia kinh doanh giữa các thế hệ trong gia tộc Sơn Kim.

Từ cơ sở may mặc năm 1957 đến loạt thương hiệu nổi tiếng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản

Năm 1993, Sơn Kim Group được thành lập, đánh dấu giai đoạn phát triển mới. Trong lĩnh vực thời trang, doanh nghiệp gây dựng thương hiệu nội y Vera năm 1997, sau đó phát triển nhãn hiệu đồ mặc nhà Wow.

Đến năm 2002, Sơn Kim nhận nhượng quyền thương hiệu Jockey của Mỹ tại Việt Nam. Theo website Jockey Việt Nam, thương hiệu này hiện được phân phối độc quyền bởi Sonkim Mode.

Bên cạnh thời trang, Sơn Kim còn mở rộng sang lĩnh vực bán lẻ hiện đại thông qua hợp tác với GS Retail của Hàn Quốc để phát triển chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 tại Việt Nam. Không dừng ở đó, năm 2019, Sơn Kim tiếp tục hợp tác với Tập đoàn Watami của Nhật Bản, thành lập liên doanh Watami Vietnam và giới thiệu chuỗi nhà hàng Kyo Watami Grill & Sushi.

Ở lĩnh vực bất động sản, SonKim Land cũng ghi dấu ấn với những dự án cao cấp như Gateway Thảo Điền, The Nassim và The Metropole Thủ Thiêm. Tháng 3/2026, doanh nghiệp tiếp tục giới thiệu dự án The Berkley tại Thảo Điền với 85 căn hộ.