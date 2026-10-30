Việt Nam có gia đình doanh nhân giàu có, mẹ là tiến sĩ danh dự tại trường đại học danh tiếng Hàn Quốc, 3/4 người con giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch: Điều hành công ty nghìn tỷ vẫn về nhà ăn cơm trưa

Nhắc đến những gia đình kinh doanh nổi bật tại Việt Nam, gia đình ông Đặng Văn Thành (sinh năm 1960) – Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group) là một cái tên đáng chú ý.

Trong suốt nhiều thập kỷ, vợ chồng ông Đặng Văn Thành đã gây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp, năng lượng đến bất động sản, du lịch và giáo dục. Bà Ngọc thậm chí còn được nhận bằng tiến sĩ danh dự tại trường đại học danh tiếng ở Hàn Quốc.

Vợ chồng doanh nhân Đặng Văn Thành còn gây ấn tượng bởi cách giáo dục con cái thành công. Ông bà còn có 4 người con, trong đó 3 người đang đảm nhiệm các vị trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch tại các doanh nghiệp lớn.

Đặc biệt, gia đình ông Đặng Văn Thành cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi nếp sống của gia đình. Theo chia sẻ, các thành viên trong gia đình dù đều bận rộn với công việc kinh doanh và điều hành công ty, nhưng các thành viên đều duy trì nguyên tắc cùng nhau ăn cơm trưa.

Ông Đặng Văn Thành là Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công (Ảnh TTC Group)

Mẹ là tiến sĩ danh dự, các con thành đạt, 3/4 người đang giữ vị trí lãnh đạo doanh nghiệp

Theo Forbes Việt Nam, ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc bắt đầu khởi nghiệp năm 1979 với một cơ sở sản xuất cồn có vốn 100 triệu đồng và 20 nhân viên. Sau gần 47 năm, TTC Group phát triển thành tập đoàn đa ngành, với khoảng 120 đơn vị trong hệ sinh thái, hoạt động ở 6 lĩnh vực kinh doanh chính.

Ông Đặng Văn Thành còn được biết đến là một trong những người sáng lập Ngân hàng Sacombank năm 1991. Trong khi đó, bà Huỳnh Bích Ngọc giữ vai trò Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng giám đốc TTC Group, có nhiều đóng góp cho ngành mía đường Việt Nam và được truyền thông gọi là "Nữ hoàng mía đường".

Đặc biệt, năm 2019, bà Ngọc được Đại học Kyungnam (Hàn Quốc) trao bằng Tiến sĩ danh dự ngành Quản trị kinh doanh. Đây là một trong những danh hiệu danh giá nhất của trường này dành cho những doanh nhân có những cống hiến trong sự nghiệp kinh doanh và hoạt động vì cộng đồng.

Bà Ngọc được Đại học Kyungnam (Hàn Quốc) trao bằng Tiến sĩ danh dự ngành Quản trị kinh doanh (Ảnh TTC Group)

Doanh nhân Đặng Văn Thành và Huỳnh Bích Ngọc có tổng cộng 4 người con. Con trai cả là ông Đặng Hồng Anh (sinh năm 1980), gắn liền với lĩnh vực bất động sản. Hiện, ông Hồng Anh đang giữ chức Phó Chủ tịch TTC Group và Chủ tịch Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ). Đồng thời ông cũng là Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. TTC IZ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, tập trung đầu tư, xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cho thuê nhà xưởng và cung cấp dịch vụ logistics, kho bãi. Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của TTC IZ là 10.371 tỷ đồng.

Người con thứ hai, bà Đặng Huỳnh Ức My (sinh năm 1981), bà từng học Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại New Zealand, đồng thời từng tham gia chương trình đào tạo quản trị của Harvard Business School. Tháng 7/2024, doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My kế nhiệm mẹ, giữ chức Chủ tịch HĐQT TTC AgriS. TTC AgriS hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trồng mía, sản xuất và kinh doanh đường, đồng thời phát triển các sản phẩm từ phụ phẩm mía đường và vật tư nông nghiệp. Tính đến ngày 30/6/2026, doanh nghiệp có tổng tài sản hợp nhất khoảng 38.000 tỷ đồng.

Bà Đặng Huỳnh Ức My kế nhiệm mẹ, giữ chức Chủ tịch HĐQT TTC AgriS (Ảnh Báo điện tử Chính phủ)

Người con trai tiếp theo là ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn (sinh năm 1991), hiện là Giám đốc Khối Vận hành TTC Group đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Năng lượng TTC (TTC Energy). TTC Energy chuyên cung cấp các giải pháp năng lượng, nổi bật là đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà cho doanh nghiệp. Ông Anh Tuấn cũng tham gia HĐQT Công ty CP Điện Gia Lai (GEC) từ năm 2021 khi mới 30 tuổi. Đây cũng là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện, với các dự án điện gió, điện mặt trời và thủy điện.

Người con út của doanh nhân Đặng Văn Thành là Đặng Huỳnh Thái Sơn. Ông Thành cho biết Thái Sơn đang học hỏi kinh nghiệm kinh doanh và chưa xuất hiện công khai ở một vị trí quản trị cao cấp trong các doanh nghiệp chủ lực như các anh chị.

Bận rộn điều hành doanh nghiệp nhưng vẫn về nhà ăn cơm trưa cùng cả gia đình

Là một doanh nhân thành công nhưng ông Đặng Văn Thành đặc biệt coi trọng việc giữ lửa gia đình. Trong một bài phỏng vấn, vị doanh nhân từng chia sẻ quan điểm: “Đời doanh nhân chỉ thành công khi gia đình thành công, bản thân thành nhân”.

Theo ông, mục đích của việc kinh doanh là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và những người xung quanh. Vì vậy, việc gìn giữ hạnh phúc gia đình cũng quan trọng không kém những thành tựu trên thương trường.

Quan niệm này được ông Thành thể hiện qua cách sắp xếp thời gian dành cho vợ con. Trong một buổi phỏng vấn cũ với truyền thông từ năm 2004, ông chia sẻ do tính chất công việc thường xuyên phải tiếp khách vào buổi chiều nên gia đình lựa chọn bữa trưa làm thời điểm để các thành viên quây quần bên nhau. Đây không chỉ là dịp sum họp mà còn là khoảng thời gian vợ chồng ông lắng nghe những tâm tư, giải đáp thắc mắc và chia sẻ kinh nghiệm sống với các con. Ông Thành cho rằng đạo đức và hạnh phúc của cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hình thành, phát triển của con cái.

Nếp sinh hoạt này cũng được con trai cả Đặng Hồng Anh nhắc đến trong những cuộc phỏng vấn sau đó. Dù đảm nhiệm nhiều công việc kinh doanh, ông vẫn dành thời gian trở về ăn cơm trưa cùng cha mẹ. Những người bạn, đối tác thân thiết thậm chí thường tránh hẹn ông vào khung giờ này.

Ông Đặng Hồng Anh từng chia sẻ về việc dành thời gian trở về nhà ăn cơm trưa cùng cha mẹ

Không chỉ duy trì những bữa ăn chung, gia đình còn có những khoảnh khắc gần gũi như lần cả nhà cùng tắm mưa, từ ông bà đến con cháu. Đó là những kỷ niệm giản dị cho thấy sự gắn bó giữa các thế hệ trong gia đình doanh nhân này.

Bên cạnh việc giữ gìn nếp nhà, vợ chồng ông Thành còn chú trọng rèn luyện tính tự lập cho con cái. Các con từng được tạo điều kiện bán cây cảnh dịp Tết, mở quán ăn và tự kiếm tiền khi còn là sinh viên, thay vì chỉ dựa vào điều kiện kinh tế của gia đình.

Những câu chuyện được các thành viên chia sẻ qua nhiều năm cho thấy, bên cạnh việc phát triển doanh nghiệp và chuẩn bị thế hệ kế nghiệp, gia đình ông Đặng Văn Thành còn dành sự quan tâm đáng kể cho những sinh hoạt đời thường. Từ bữa cơm trưa đến các khoảnh khắc sum họp, đó là cách các thế hệ trong gia đình từng duy trì sự gần gũi giữa nhịp sống kinh doanh bận rộn.