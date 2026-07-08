Việt Nam có đầy quả được ví là "cao thủ" hạ mỡ máu tự nhiên: Ăn vào bổ tim, khỏe người

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), cơ thể chúng ta tự sản sinh đủ cholesterol trong máu. Cholesterol là một chất béo được gan sản sinh và vận chuyển trong máu bởi các lipoprotein.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, ngày càng nhiều người có mức cholesterol cao. Cholesterol cao có liên quan đến một số vấn đề sức khỏe, chẳng hạn như đau tim và đột quỵ. Lúc này, chế độ ăn uống của bạn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bạn kiểm soát mức cholesterol.

Ăn một số loại trái cây có thể giúp giảm mức cholesterol và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Những loại trái cây này chứa chất xơ và chất chống oxy hóa, được biết đến là giúp giảm cholesterol xấu và tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch. Ở Việt Nam luôn có nhiều những loại quả này:

1. Táo

Táo rất giàu chất xơ và polyphenol, cả hai đều được chứng minh là có tác dụng giảm cholesterol trong nhiều nghiên cứu.

Trong một nghiên cứu, người lớn có mức cholesterol hơi cao đã ăn hai quả táo mỗi ngày trong 12 tuần. Điều này dẫn đến mức cholesterol thấp hơn, bao gồm giảm lipoprotein mật độ thấp (LDL, hay cholesterol "xấu"), tổng cholesterol và triglyceride.

2. Trái cây có hột

Trái cây có hột như đào, mận, mơ chứa các chất chống oxy hóa như anthocyanin, flavonoid và carotenoid, tất cả đều có liên quan đến tác dụng bảo vệ tim mạch.

Những loại trái cây này cũng giàu chất xơ hòa tan, đã được chứng minh là giúp giảm cholesterol LDL trong nhiều nghiên cứu.

3. Xoài

Xoài rất giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất có thể giúp giảm cholesterol và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Thường xuyên ăn xoài có liên quan đến việc giảm lượng cholesterol trong chế độ ăn uống, tức là cholesterol từ thực phẩm. Một nghiên cứu tổng hợp cho thấy ăn xoài có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và các bệnh mãn tính khác.

4. Trái cây họ cam quýt

Trong nhiều nghiên cứu khác nhau, cam, bưởi và các loại trái cây họ cam quýt khác đã được chứng minh là có tác dụng giảm cholesterol.

Trong một nghiên cứu, những người trưởng thành ăn nửa quả bưởi với mỗi bữa ăn trong sáu tuần đã thấy sự cải thiện về mức cholesterol LDL và tổng cholesterol. Nghiên cứu bổ sung cho thấy, cam và nước cam giàu chất chống oxy hóa có thể giúp giảm mức cholesterol LDL.

Cần lưu ý rằng bưởi tương tác với statin, một loại thuốc làm giảm cholesterol. Nếu bạn đang dùng statin, hãy tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ trước khi sử dụng bưởi.

5. Quả kiwi

Quả kiwi có thể giúp kiểm soát cholesterol cao nhờ hàm lượng vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa.

Chất xơ hòa tan trong quả kiwi có thể liên kết với cholesterol trong máu và tăng cường bài tiết cholesterol. Quả kiwi cũng làm tăng mức cholesterol HDL (lipoprotein mật độ cao), được gọi là cholesterol "tốt", vì nó giúp giảm lượng cholesterol "xấu" trong máu.

6. Lê

Nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên ăn lê có thể cải thiện các chỉ số sức khỏe tim mạch, bao gồm cả cholesterol cao.

Lê đã làm giảm LDL và tổng cholesterol ở chuột được cho ăn chế độ ăn nhiều cholesterol. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy, vỏ lê có nồng độ các chất làm giảm cholesterol cao nhất.

7. Các loại quả mọng

Các loại quả mọng như mâm xôi, dâu tây và việt quất rất giàu chất xơ hòa tan và chất chống oxy hóa, rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch.

Theo một phân tích tổng hợp các nghiên cứu, việc tiêu thụ các loại quả mọng đã làm giảm đáng kể cholesterol LDL "xấu" so với giả dược. Mặc dù cơ chế chính xác chưa được biết, các nhà nghiên cứu tin rằng các thành phần trong quả mọng có thể tương tác với các protein cụ thể trong máu, dẫn đến sự gia tăng cholesterol HDL "tốt".

8. Nho

Nho rất giàu polyphenol, các hợp chất thực vật có lợi cho cholesterol và sức khỏe tim mạch.

So với giả dược, nho đã cải thiện lượng lipid trong máu bằng cách giảm cholesterol toàn phần và tăng cholesterol HDL. Những tác dụng này đã được ghi nhận ở cả người khỏe mạnh và những người có cholesterol cao cùng các vấn đề sức khỏe khác.

9. Quả bơ



Quả bơ là nguồn cung cấp dồi dào chất béo không bão hòa đơn và chất xơ, hai chất dinh dưỡng giúp giảm cholesterol LDL và tăng cholesterol HDL.

Một nghiên cứu năm 2015 trên 45 người trưởng thành bị béo phì đã đo lường tác động của quả bơ đối với cholesterol LDL. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những người tham gia ăn một quả bơ mỗi ngày đã giảm mức LDL của họ nhiều hơn so với những người không ăn bơ.

Tương tự, một đánh giá năm 2016 về 10 nghiên cứu đã xác định rằng việc thay thế bơ cho các chất béo khác có liên quan đến việc giảm tổng cholesterol, LDL và triglyceride.

Nguyên nhân gây ra cholesterol cao là gì?

Nhìn chung, các yếu tố lối sống hoặc di truyền có thể gây ra cholesterol cao.

Cholesterol là một chất giống chất béo được tìm thấy khắp cơ thể. Cơ thể bạn cần cholesterol cho các chức năng cụ thể.

Tuy nhiên, quá nhiều cholesterol có thể khiến chúng bám vào động mạch và dẫn đến bệnh động mạch vành. Cụ thể hơn, cholesterol cao có thể do:

Chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa

Thiếu vận động

Hút thuốc

Uống rượu

Căng thẳng quá mức

Yếu tố di truyền

Những yếu tố sau đây cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc cholesterol cao:

Tuổi tác

Giới tính

Chủng tộc

Các bệnh lý cụ thể

Các loại thuốc cụ thể

Các cách khác để giảm cholesterol

Giảm mức cholesterol cao là rất quan trọng để giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và các vấn đề khác.

Bác sĩ có thể đề nghị các loại thuốc giảm cholesterol cụ thể để giúp kiểm soát cholesterol cao.

Bạn cũng có thể xem xét các phương pháp tự nhiên hơn để giảm cholesterol, chẳng hạn như:

Tuân theo chế độ ăn uống tốt cho tim mạch

Kiểm soát cân nặng

Tập thể dục thường xuyên

Giảm căng thẳng trong cuộc sống

Tránh hút thuốc hoặc uống rượu quá mức

Ngủ đủ giấcBác sĩ có thể xét nghiệm cholesterol cao và giúp bạn tìm ra các lựa chọn điều trị.