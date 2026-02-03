Việt Nam có 1 nữ hoàng nước mắt càng thảm càng phong thần, khóc cảnh nào cũng đẹp đến câm nín

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền trở lại đoạn clip Nhã Phương khóc trong phim 1990, nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận. Dù bộ phim đã ra mắt từ vài năm trước, nhưng chỉ với một trích đoạn ngắn, cảnh khóc của Nhã Phương vẫn đủ sức khiến khán giả “đứng hình”, một lần nữa khẳng định danh xưng “nữ hoàng nước mắt” của màn ảnh Việt, càng khóc thảm càng phong thần.

Trong 1990, Nhã Phương vào vai một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, đứng trước những áp lực dồn nén của hôn nhân, gia đình và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. Cảnh khóc đang được lan truyền là khoảnh khắc nhân vật của cô vỡ òa sau khi cố gắng kìm nén quá lâu. Không gào thét, không bi lụy thái quá, Nhã Phương khóc trong im lặng, nước mắt rơi chậm, gương mặt run lên từng nhịp thở. Ánh mắt đỏ hoe, cái cúi đầu bất lực và giọt nước mắt lăn dài đủ để khắc họa trọn vẹn cảm giác tủi thân, cô độc và tuyệt vọng của một người phụ nữ trưởng thành.

Phân cảnh khóc trong 1990 của Nhã Phương bất ngờ viral lại

Thời điểm phim ra mắt, chính cảnh khóc này từng được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao. Nhiều ý kiến cho rằng Nhã Phương không cần thoại nặng nề, chỉ bằng biểu cảm và ánh mắt đã truyền tải trọn vẹn cảm xúc, khiến người xem “nghẹn họng” theo nhân vật. Trên các diễn đàn phim ảnh, cảnh khóc của cô từng được nhắc đến như một trong những phân đoạn đắt giá nhất 1990, góp phần giữ cảm xúc cho toàn bộ mạch phim.

Khi đoạn clip được đào lại, phản ứng của cộng đồng mạng hầu như không có nhiều thay đổi so với thời điểm phim ra mắt. Không ít ý kiến cho rằng những cảnh khóc của cô luôn mang lại cảm giác chân thật, khiến khán giả vô thức đồng cảm theo nhân vật. Cũng từ những phân đoạn như trong 1990, hình ảnh Nhã Phương dần được “đóng khung” như một gương mặt bảo chứng cảm xúc cho dòng phim tâm lý - tình cảm của màn ảnh Việt.

Một số bình luận của netizen: - Nhìn cổ khóc mà cũng muốn khóc. - Ước gì mình khóc mà cũng đẹp như vậy thì cũng đi làm diễn viên rồi. - Nói đến khóc thì nghĩ ngay đến bà Phương. - Trong 1990 Nhã Phương xinh thật mà, mấy phim trước cũng xinh. - Sao khóc trông đẹp vậy trời, khó hiểu. - Không phải tự nhiên gọi cổ là nữ hoàng nước mắt.

Không chỉ riêng 1990, Nhã Phương đã nổi tiếng với những cảnh khóc nức nở, đóng 10 phim thì sụt sùi đến oà khóc. Gần như trong mọi dự án từng tham gia, từ điện ảnh đến truyền hình, Nhã Phương đều gắn liền với những phân đoạn rơi nước mắt dày đặc, đến mức chỉ cần nhắc tên cô là khán giả đã có thể hình dung ngay hình ảnh quen thuộc đó.

Nhã Phương tên đầy đủ là Trần Thị Nhã Phương, sinh năm 1990 tại Đắk Lắk. Cô bước chân vào làng giải trí từ khá sớm với vai trò người mẫu ảnh, sau đó bén duyên với phim truyền hình. Nhã Phương được khán giả biết đến rộng rãi nhờ vai Phương trong Tuổi Thanh Xuân, bộ phim hợp tác Việt - Hàn gây sốt màn ảnh nhỏ, giúp cô nhanh chóng vươn lên hàng nữ chính được săn đón. Sở hữu ngoại hình mong manh, gương mặt đậm chất điện ảnh và khả năng thể hiện cảm xúc tốt, Nhã Phương dần định hình hình ảnh “nữ chính quốc dân” của dòng phim tình cảm.

Sau thành công ở mảng truyền hình, Nhã Phương tiếp tục khẳng định vị thế ở điện ảnh với hàng loạt dự án ăn khách như Yêu Đi, Đừng Sợ!, 49 Ngày 2, 1990... Trong đó, vai diễn trong 1990 được xem là một bước chuyển hình ảnh quan trọng, khi cô thoát khỏi kiểu nhân vật ngây thơ, trong sáng để hóa thân thành người phụ nữ trưởng thành, nhiều tổn thương nội tâm. Những cảnh khóc nặng cảm xúc của Nhã Phương trong phim giúp cô củng cố danh xưng “nữ hoàng nước mắt” và nhận được nhiều lời khen về khả năng diễn xuất giàu cảm xúc.

Giai đoạn sau khi lập gia đình và sinh con, Nhã Phương chủ động giảm nhịp độ hoạt động nghệ thuật. Dù không xuất hiện dày đặc, mỗi lần trở lại của cô vẫn thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. Nhã Phương ưu tiên các dự án phù hợp, tập trung xây dựng hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, nhẹ nhàng và kín tiếng hơn so với thời kỳ đầu sự nghiệp. Song song với diễn xuất, cô còn tham gia các hoạt động quảng cáo, thời trang và được nhiều nhãn hàng tin tưởng nhờ hình ảnh sạch, đời tư ít ồn ào.

Đến hiện tại, Nhã Phương được xem là một trong những nữ diễn viên có chỗ đứng vững chắc của Vbiz. Không chạy theo số lượng phim, cô chọn lọc kịch bản và xuất hiện có chừng mực, nhưng mỗi vai diễn đều gắn với cảm xúc mạnh và để lại dư âm trong lòng khán giả. Từ “nữ chính màn ảnh nhỏ” đến hình ảnh người phụ nữ điềm đạm, sâu sắc, Nhã Phương vẫn giữ được sức hút riêng, đặc biệt ở những phân đoạn tâm lý, nơi nước mắt và ánh mắt của cô luôn khiến người xem phải lặng đi.