trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là đại học chuyên ngành kỹ thuật đầu ngành tại Việt Nam, một trong những trường đại học danh giá của cả nước. Trường cũng là thành viên của Hiệp hội các trường đại học kỹ thuật hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương AOTULE.

Theo kết quả QS World University Rankings (QS WUR) 2027 vừa được công bố, Đại học Bách khoa Hà Nội được xếp trong nhóm 1001-1200 đại học hàng đầu thế giới, cải thiện so với nhóm 1201-1400 duy trì trong giai đoạn 2022-2026.

Chứng nhận kết quả QS WUR 2027 của Đại học Bách khoa Hà Nội

Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh QS World University Rankings không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao mức độ cạnh tranh. Năm 2027, tổ chức QS đã đánh giá 8.808 cơ sở giáo dục đại học đến từ 106 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 1.504 trường đại học được đưa vào bảng xếp hạng chính thức. Việt Nam có 9 cơ sở giáo dục đại học góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay.

Thứ hạng các trường Đại học tại Việt Nam lọt top QS World University Rankings

Trong các chỉ số được đánh giá, Bách khoa Hà Nội ghi nhận điểm nổi bật nhất ở tiêu chí Danh tiếng nhà tuyển dụng với 57,2 điểm - chỉ số được xây dựng từ khảo sát trực tiếp các doanh nghiệp trên toàn thế giới về mức độ tin cậy vào chất lượng sinh viên tốt nghiệp. Việc tiếp tục duy trì điểm số cao ở tiêu chí này cho thấy thương hiệu đào tạo của Nhà trường vẫn giữ vững vị thế hàng đầu, đồng thời khẳng định khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong nước và quốc tế.



Điều này phần nào lý giải vì sao nhiều tập đoàn trong và ngoài nước liên tục tổ chức job fair, tìm kiếm sinh viên Bách khoa ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Về học thuật, chỉ số Trích dẫn trên giảng viên đạt 25,1 điểm, phản ánh mức độ ảnh hưởng ngày càng tăng của nghiên cứu khoa học từ trường này trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus. Đến nay, 52 chương trình đào tạo của Bách khoa Hà Nội đã được các tổ chức kiểm định uy tín như AUN-QA, CTI, ASIIN và AQAS công nhận.

Các chỉ số còn lại gồm Bền vững đạt 24,5 điểm và Kết quả việc làm đạt 22,9 điểm - phản ánh không chỉ chất lượng đào tạo mà còn những đóng góp thực tế của trường với cộng đồng và xã hội.

Đại học Bách Khoa là trường đại học lớn nhất ở nội thành Hà Nội. Ngôi trường được thành lập vào năm 1956 này có diện tích thực tế lên tới là hơn 26 ha.

Dựa trên số liệu về thống kê cơ sở vật chất năm học 2021-2022, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội có diện tích sàn trên 1 sinh viên là 9,5 m2. Ngôi trường nổi tiếng này có đến hơn 400 phòng thí nghiệm, xưởng thực hành; cùng gần 300 phòng học cùng nhiều hội trường, nhà tập đa năng, sân vận động, thư viện, bể bơi.

Đại học Bách khoa Hà Nội có đến 4 cổng nằm ở 2 con phố, 5 đường bao quanh. Tổng diện tích phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hội họp của trường lên đến 26,2 ha, rộng nhất trong số các trường ở nội thành Hà Nội. Nhiều sinh viên phải tra google map khi di chuyển ngay trong chính ngôi trường của mình.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là đại học chuyên ngành kỹ thuật đầu ngành tại Việt Nam danh giá hàng đầu của cả nước. Trường cũng là thành viên của Hiệp hội các trường đại học kỹ thuật hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương AOTULE.