Diễn viên nhí nổi tiếng màn ảnh Việt này thì ra học tại ngôi trường có học phí gần 180 triệu đồng/năm, xem ảnh tốt nghiệp mà mê!

Nhắc đến những gương mặt diễn viên nhí nổi bật của màn ảnh Việt những năm gần đây, Chu Diệp Anh là cái tên quen thuộc với đông đảo khán giả. Sinh năm 2011, cô bé ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình lớn nhỏ, đặc biệt là vai bé Cami thông minh, lém lỉnh trong Hướng Dương Ngược Nắng .

Sở hữu gương mặt sáng, đôi mắt to tròn cùng lối diễn xuất tự nhiên, Diệp Anh từng nhiều lần khiến người xem xúc động qua những phân cảnh giàu cảm xúc dù tuổi đời còn rất nhỏ.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Chu Diệp Anh còn được biết đến là một học sinh có thành tích học tập đáng nể. Dù lịch trình bận rộn với việc đóng phim, chụp quảng cáo và tham gia các sự kiện, cô bé vẫn duy trì kết quả học tập tốt trong nhiều năm liền. Được biết, diễn viên nhí vừa tốt nghiệp cấp 2 một trường song ngữ đình đám.

Bức ảnh chụp tại lễ tốt nghiệp cho thấy sự trưởng thành rõ nét của nữ diễn viên nhí sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Không còn là cô bé đáng yêu trên màn ảnh ngày nào, Diệp Anh giờ đây đã bước sang một giai đoạn mới với nhiều dự định phía trước.

Trong ngày đặc biệt đánh dấu cột mốc khép lại hành trình THCS, Chu Diệp Anh xuất hiện trong bộ lễ phục tốt nghiệp màu đỏ - xanh đen nổi bật. Cô bé gây thiện cảm với vẻ ngoài trong trẻo, gương mặt thanh tú và nụ cười nhẹ nhàng. Mái tóc dài buông tự nhiên kết hợp cùng đôi mắt sáng tạo nên hình ảnh vừa ngọt ngào vừa đậm chất thiếu nữ tuổi mới lớn. Nhiều người nhận xét Diệp Anh ngày càng ra dáng thiếu nữ, sở hữu thần thái cuốn hút và nét đẹp dịu dàng khiến cô bé thường được khán giả ưu ái gọi là "sinh ra để làm hoa hậu".

Được biết, nhà trường nơi Diệp Anh theo học xây dựng chương trình giáo dục phổ thông kế thừa nhiều điểm tiên tiến từ các mô hình giáo dục trên thế giới, hướng tới việc đào tạo những công dân toàn cầu có khả năng thích ứng với xã hội hiện đại.

Chương trình học được thiết kế dựa trên các nghiên cứu giáo dục bài bản, bảo đảm tính liên thông từ mục tiêu đầu ra đến phương pháp giảng dạy và đánh giá năng lực học sinh. Các môn học được tổ chức theo 5 lĩnh vực gồm Ngôn ngữ, Xã hội và Nhân văn, Toán và Công nghệ thông tin, Khoa học tự nhiên và Phát triển cá nhân.

Ngoài kiến thức học thuật, học sinh còn được chú trọng phát triển các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 như tư duy phản biện, kỹ năng số, khả năng tự học, kỹ năng làm việc nhóm và tư duy công dân toàn cầu. Mô hình lấy học sinh làm trung tâm giúp các em có cơ hội phát huy thế mạnh cá nhân, đồng thời hình thành khả năng nghiên cứu và sáng tạo ngay từ sớm.

Theo thông tin công khai, học phí bậc THCS tại hệ thống trường này vào khoảng 171 triệu đồng mỗi năm, chưa bao gồm chi phí sách vở và một số hoạt động ngoại khóa.

Mẹ của cô bé từng chia sẻ, gia đình không bao giờ gượng ép con. "Chúng tôi quan niệm trẻ con sẽ không thể tự nhiên khi bị gượng ép và tất cả phải dựa vào năng khiếu sẵn có của bạn ấy. Tôi nghĩ tính tình của con ra sao là do bố mẹ dạy chứ không hẳn con nổi tiếng sớm thì sẽ có thể hư, tôi chưa bao giờ bảo con là một người nổi tiếng. Tôi nói với con đừng xác định mình là gì và con cũng chỉ như các bạn mà thôi”.

Con gái ý thức được việc học quan trọng nên vẫn luôn cố gắng cân bằng giữa việc học và đi diễn, chị chưa bao giờ cho con nghỉ học cả ngày để tham gia nghệ thuật.

Việc vừa duy trì hoạt động nghệ thuật vừa hoàn thành tốt chương trình học tại một môi trường có yêu cầu cao cho thấy sự nỗ lực đáng ghi nhận của Chu Diệp Anh. Bước qua cánh cửa cấp 2 với nhiều kỷ niệm đẹp, nữ diễn viên nhí được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công, cả trên con đường học tập lẫn nghệ thuật trong những năm tới.