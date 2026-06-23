Đại học Huế, tiền thân là Viện Đại học Huế, được thành lập vào tháng 3/1957 và được tổ chức lại vào năm 1994 theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ. Trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, Đại học Huế đã trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Với hệ thống đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, Đại học Huế hiện đào tạo đầy đủ các nhóm ngành từ khoa học sức khỏe, kỹ thuật - công nghệ, nông lâm nghiệp, kinh tế, luật, sư phạm, ngoại ngữ, du lịch, nghệ thuật đến khoa học xã hội và nhân văn.

Hiện nay, Đại học Huế gồm 9 trường đại học thành viên là Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y - Dược, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Du lịch, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Nông Lâm và Trường Đại học Luật.

Bên cạnh đó là 3 khoa trực thuộc gồm Khoa Quốc tế, Khoa Giáo dục thể chất, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, cùng một phân hiệu tại Quảng Trị và hai trường THPT trực thuộc.

Theo Báo cáo thường niên năm 2025, Đại học Huế đang triển khai 52 chương trình đào tạo tiến sĩ, 93 chương trình thạc sĩ và 143 chương trình đại học. Quy mô đào tạo đạt 82.367 người học, gồm 613 nghiên cứu sinh, 4.339 học viên cao học, 53.745 sinh viên chính quy và 23.670 người học không chính quy.

Về nguồn nhân lực, toàn đại học có 3.701 viên chức, người lao động, trong đó có 1.983 giảng viên. Đội ngũ giảng dạy gồm 861 tiến sĩ và 258 giáo sư, phó giáo sư.

Riêng giai đoạn 2020 - 2025, nhà trường đã đào tạo và cấp bằng cho hơn 112.000 sinh viên bậc đại học; 9.193 thạc sĩ; 302 tiến sĩ và 3.290 bác sĩ chuyên khoa I, II, góp phần cung ứng nguồn nhân lực trình độ cao cho thành phố Huế và nhiều địa phương trên cả nước.

Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

Năm 2026, Đại học Huế tuyển sinh hơn 17.000 chỉ tiêu bậc đại học, đồng thời mở mới nhiều ngành đào tạo như Khoa học dữ liệu, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Vật lý kỹ thuật, Kinh doanh quốc tế, Truyền thông quốc tế... nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh việc mở rộng quy mô đào tạo, Đại học Huế cũng đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế. Năm 2025, toàn đại học công bố 759 bài báo thuộc danh mục Scopus và 462 bài báo thuộc danh mục Web of Science (WoS), cùng hàng trăm công bố khoa học khác trên các tạp chí trong và ngoài nước.

Hiện nay, Đại học Huế đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 400 trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức giáo dục của hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thông qua mạng lưới đối tác này, nhà trường triển khai nhiều chương trình liên kết đào tạo đại học, sau đại học, các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và hoạt động trao đổi học thuật quốc tế.

Những năm gần đây, Đại học Huế cũng chú trọng thu hút chuyên gia, nhà khoa học và nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở giáo dục uy tín trên thế giới.

Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Luật - Đại học Huế

Những nỗ lực này đã giúp Đại học Huế từng bước khẳng định vị thế trên các bảng xếp hạng đại học uy tín toàn cầu. Năm 2023 đánh dấu lần đầu tiên trường góp mặt trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới và liên tục duy trì sự hiện diện trên các bảng xếp hạng khu vực, quốc tế những năm sau đó.

Theo THE Asia University Rankings 2026 của tổ chức Times Higher Education (THE), Đại học Huế thuộc nhóm 801+ châu Á. Trong bảng xếp hạng THE World University Rankings 2026, trường nằm trong nhóm 1501+ thế giới.

Trong khi đó, QS World University Rankings 2026 xếp Đại học Huế vào nhóm 1401+ thế giới; QS Asia 2026 ghi nhận vị trí 439 châu Á. Đáng chú ý, trường đạt hạng 768 trong QS Sustainability Rankings 2026, tăng hơn 700 bậc so với năm trước.

Trường Đại học Y - Dược Huế và bệnh viện

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Đại học Huế xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và chuyển đổi số là những trụ cột chiến lược, đóng vai trò động lực quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả nghiên cứu và năng lực quản trị đại học hiện đại.

Đại học Huế đang tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia vào năm 2030, đồng thời phấn đấu nằm trong nhóm 300 đại học hàng đầu châu Á và top 1.000 đại học tốt nhất thế giới.

(Tổng hợp)﻿