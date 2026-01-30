Từ tháng 10/2024, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện thông tin trái chiều liên quan tới nghệ sĩ Việt Hương, đặc biệt là chuyện kinh doanh. Những thông tin này được bàn tán rầm rộ, gây ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của nữ diễn viên.

Trên trang cá nhân, NS Việt Hương mới đây thông báo đã tiến hành gửi đơn tố giác tội phạm đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh. Cô cho hay: "Chúng tôi không lên tiếng không phải vì chúng tôi sợ hay làm sai điều gì. Hương Thị tự hào là thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam, chúng tôi luôn làm và thực hiện theo pháp luật. Đây mới là bước khởi đầu".

Nghệ sĩ Việt Hương khẳng định sẽ kiên quyết theo đuổi vụ việc, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân vi phạm, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại về danh dự và các tổn thất kinh tế thực tế phát sinh.

NS Việt Hương cho biết bị xúc phạm, bịa đặt và bôi nhọ trên mạng xã hội từ khoảng tháng 10/2024. Ảnh: FBNV

Cô đã gửi tố giác tội phạm đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, câu chuyện kinh doanh của nghệ sĩ Việt Hương nhận được sự quan tâm của công chúng. Khi những bàn tán trái chiều nổ ra, giữa tháng 11/2025, Hoài Phương - chồng của Việt Hương bất ngờ chia sẻ lại bài viết có chứa giấy kiểm định chất lượng sản phẩm của thương hiệu Hương Thị. Điều gây chú ý nhất chính là dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý của Hoài Phương: "Để đây thôi và chẳng cần nói gì ạ". Động thái của chồng Việt Hương được xem như lời khẳng định ngầm về chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm do Việt Hương sản xuất từng được bàn tán trái chiều rầm rộ trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Việt Hương sinh năm 1976 tại TP.HCM. Phía sau hình ảnh hoạt ngôn, rạng rỡ mỗi khi xuất hiện trên sân khấu là một tuổi thơ nhiều thăng trầm mà không phải ai cũng biết. Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại sớm trải qua biến cố bố mẹ chia tay, Việt Hương đã quen với việc tự lập từ rất sớm. Để phụ giúp mẹ mưu sinh, cô từng làm đủ nghề, từ đi hát tại nhà hàng, quán ăn cho đến những công việc lao động chân tay để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Đến năm 2002, Việt Hương tự thành lập nhóm hài riêng, mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Chỉ sau một năm, tên tuổi của cô nhanh chóng vụt sáng khi liên tục ghi dấu ấn tại Gala Cười giai đoạn 2003–2005. Với lối diễn duyên dáng, thông minh và gần gũi, Việt Hương trở thành một trong những danh hài được khán giả yêu mến bậc nhất, phủ sóng rộng rãi từ sân khấu đến truyền hình. Không chỉ dừng lại ở vai trò diễn viên hài, cô còn khẳng định bản thân khi lấn sân điện ảnh, làm MC, giám khảo và nhà sản xuất nhiều chương trình giải trí.