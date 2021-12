Việt Anh nhảy nhót tưng bừng bên Quỳnh Nga cực sexy, lộ lý do phim mới xuống sắc vì lấy vợ hai, có con 18 tuổi

Mới đây, Quỳnh Nga đã đăng tải clip hậu trường cùng Việt Anh và Lã Thanh Huyền. Ba diễn viên cùng nhau nhảy nhót tưng bừng để quay clip TikTok. Nếu như Việt Anh "xuống sắc", già hơn với bộ ria mép thì Quỳnh Nga lại khoe vẻ trẻ trung, thời thượng và đầy sexy khi diện crop blazer khoe vòng eo con kiến.

Việt Anh, Quỳnh Nga nhí nhố nhảy múa bên nhau.

Ngoài ra, lý do khiến Việt Anh trông có phần xuống mã trong bộ phim mới gần đây mang tên Về chung một nhà đã được hé lộ. Đó là do trong bộ phim mới, nhân vật của anh không còn là các soái ca ngôn tình nữa mà là một ông chồng có hai đời vợ. Vợ hai của Việt Anh do Lã Thanh Huyền thủ vai. Chẳng những vậy, nhân vật của Việt Anh còn là một ông bố đã có con gái... 18 tuổi. Thế nên, việc nam diễn viên "già dặn" hẳn đi đã được lý giải.

Có vẻ như diễn viên trẻ mới toanh trong ảnh chính là cô con gái 18 tuổi của Việt Anh trong phim.

Theo như tiết lộ thì bộ phim Về chung một nhà sẽ lên sóng trước Tết Nguyên Đán năm nay trên VTV1.