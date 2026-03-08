Viết 2 câu về ƯỚC MƠ không giống ai, cậu bé TP.HCM được cô giáo khen nức nở: Cô thấy rất thú vị!

Không ít lần, những bài văn của học sinh tiểu học khiến người lớn phải bất ngờ vì những suy nghĩ rất “người lớn” ẩn sau câu chữ hồn nhiên. Đôi khi chỉ vài dòng ngắn gọn, các em đã thể hiện góc nhìn thẳng thắn, khác hẳn những bài văn khuôn mẫu quen thuộc. Chẳng hạn, một bài làm của học sinh lớp 3 tại TP.HCM được chia sẻ trên mạng xã hội từng thu hút sự chú ý sau đây.

Theo đó, trong một bài tập viết, giáo viên giao đề bài: “Hãy viết về ước mơ của em” và đưa ra ba gợi ý để học sinh triển khai. Cụ thể, các em cần trả lời ba câu hỏi: ước mơ của mình là gì, vì sao lại có ước mơ đó và cần làm gì để thực hiện được ước mơ.

Đây là dạng đề quen thuộc trong chương trình tiểu học, bởi thông qua những bài viết như vậy, giáo viên có thể hiểu thêm về suy nghĩ, mong muốn và thế giới nội tâm của học sinh. Thông thường, nhiều em nhỏ sẽ viết về những ước mơ quen thuộc như trở thành bác sĩ, giáo viên, phi công hay công an, những nghề nghiệp mà các em thường được nghe hoặc được gợi ý trong các bài văn mẫu

Bên dưới bài làm, cô giáo ghi lời nhận xét: “Bài viết của em khiến cô thấy rất thú vị".

Thế nhưng, cậu bé lớp 3 có tên Bin lại đưa ra một câu trả lời khá bất ngờ.

Trong bài làm của mình, thay vì liệt kê một nghề nghiệp hay mục tiêu nào đó trong tương lai, em viết rất ngắn gọn: “Hiện tại, em chưa có ước mơ nào cụ thể. Vì em đang rất hài lòng về cuộc sống gia đình em, về bạn bè và thầy cô em". Bên dưới bài làm, cô giáo ghi lời nhận xét: “Bài viết của em khiến cô thấy rất thú vị".

Không chỉ cô giáo, nhiều người sau khi đọc bài văn này cũng cảm thấy thích thú. Bởi giữa những bài văn thường mang nội dung khá giống nhau, câu trả lời của Bin lại mang đến một góc nhìn rất khác: thẳng thắn, chân thật và không hề rập khuôn.

Nhiều người cho rằng điều đáng yêu nhất trong bài viết không phải ở cách dùng từ hay cấu trúc câu mà nằm ở sự thành thật của cậu bé. Ở độ tuổi lớp 3, việc chưa có một ước mơ cụ thể là điều hoàn toàn bình thường. Thay vì cố gắng nghĩ ra một nghề nghiệp “cho đúng đề”, em lại lựa chọn nói thật suy nghĩ của mình.

Không ít ý kiến còn nhận xét rằng câu trả lời của cậu bé thể hiện một góc nhìn khá tích cực về cuộc sống. Khi nói rằng mình chưa có ước mơ cụ thể vì đang hài lòng với gia đình, bạn bè và thầy cô, cậu bé dường như đang muốn nói rằng cuộc sống hiện tại của mình đã đủ vui và đầy đủ.

Bài văn ngắn của cậu bé cũng khiến nhiều phụ huynh liên tưởng đến việc học văn ở bậc tiểu học hiện nay. Không ít người cho rằng nếu trẻ em được khuyến khích bày tỏ suy nghĩ thật của mình nhiều hơn, thay vì học thuộc các bài văn mẫu thì những bài viết sẽ trở nên tự nhiên và thú vị hơn.

Những bài văn như của cậu bé trên vì thế không chỉ khiến người đọc mỉm cười bất ngờ mà còn nhắc người lớn rằng đôi khi sự chân thành và giản dị lại chính là điều đáng trân trọng nhất trong cách nhìn của trẻ nhỏ về cuộc sống.