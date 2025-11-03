Viêm xoang mạn tính: Có thật sự "hết cách" hay do bạn chưa tìm đến FV?

Câu hỏi đặt ra: viêm xoang mạn tính thật sự "hết cách", hay bạn chưa tìm đúng nơi để được chữa trị chính xác và dứt điểm?

Bệnh nhân Campuchia "lột xác" sau ca mổ xoang tại FV

Sau hơn 40 năm mang trong mình tiền sử viêm xoang, một người đàn ông 70 tuổi đến từ Campuchia đã buộc phải sống chung với khuôn mặt biến dạng vì một khối u phát triển âm thầm nơi xoang trán, lan xuống má trái. Khó thở, đau nhức, mất hoàn toàn khứu giác, thẩm mỹ xuống cấp nghiêm trọng, đó là cái giá mà ông phải đánh đổi suốt nhiều năm vì lựa chọn "tự điều trị" bằng thuốc uống thay vì can thiệp y tế chuyên sâu. Khi khối u lớn nhanh trong vài tháng gần đây, chèn ép hốc mắt, người bệnh mới quyết định tìm đến Bệnh viện FV - nơi đã thay đổi toàn bộ diễn tiến bệnh lý bằng một hướng điều trị chính xác và toàn diện.

Tại FV, sau khi được khám bởi bác sĩ CKII Lê Phú Cường – Khoa Tai Mũi Họng, bệnh nhân được chẩn đoán mắc u nhầy xoang trán (mucocele) kích thước tới 7cm, đồng thời có viêm xoang dị ứng nấm mức độ nặng, kèm polyp mũi chính là nguyên nhân gây mất khứu giác và tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng. Với bản chất là một khối u lành tính nhưng có khả năng ăn mòn xương và chèn ép cấu trúc sọ mặt, mucocele nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn tới mù lòa hoặc biến chứng nội sọ.

Không giống những nơi từng từ chối điều trị vì e ngại rủi ro, FV tiếp cận ca bệnh theo một chuẩn mực khác: toàn diện, chính xác và thận trọng đến từng chi tiết. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi để vừa loại bỏ u nhầy, vừa điều trị triệt để ổ viêm nấm, toàn bộ quá trình kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, nhưng không để lại bất kỳ vết sẹo nào bên ngoài, và đặc biệt, bảo tồn tối đa cấu trúc tự nhiên của mũi xoang.

Hai tuần sau mổ, bệnh nhân không còn nghẹt mũi, khứu giác bắt đầu hồi phục, khuôn mặt trở lại cân đối, không chỉ là kết quả y học, mà là sự "hồi sinh" về tinh thần đối với một người từng tin rằng bệnh của mình đã hết cách chữa.

Viêm xoang mạn tính - muốn chữa khỏi phải hiểu đúng nguyên nhân

Nhiều bệnh nhân mắc viêm xoang mạn tính rơi vào vòng lặp: uống thuốc, đỡ, tái phát và lại uống thuốc. Không ít người mang theo tâm lý "bệnh mạn tính thì phải sống chung", mà bỏ qua một yếu tố then chốt: muốn điều trị triệt để viêm xoang, phải tìm ra đúng nguyên nhân gốc.

"Việc chỉ định phẫu thuật xoang luôn được cân nhắc kỹ lưỡng, nếu chỉ định mổ không cần thiết có thể dẫn đến tổn thương, trong đó có nguy cơ bị hội chứng mũi rỗng", Bác sĩ Lê Phú Cường chia sẻ. Với trường hợp viêm xoang do nấm như bệnh nhân Campuchia nói trên, thuốc kháng sinh không có hiệu quả, thậm chí có thể khiến bệnh diễn tiến âm thầm nhưng nghiêm trọng hơn.

Theo bác sĩ CKII Lê Phú Cường – Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện FV điều trị viêm xoang cần dựa trên nguyên nhân. (Ảnh: Bệnh viện FV).

Tại Bệnh viện FV, mỗi bệnh nhân có dấu hiệu viêm xoang được tiếp cận bằng lộ trình chẩn đoán sâu, từ nội soi mũi xoang công nghệ cao, chụp CT scan cho đến xét nghiệm dịch mũi và đánh giá yếu tố dị ứng nguyên. Bác sĩ sẽ cá nhân hóa phác đồ điều trị dựa trên nguyên nhân cụ thể: viêm do dị ứng, nhiễm trùng, nấm, biến chứng sau mổ, hay liên quan răng miệng. Chính sự phân định rõ ràng này giúp tránh các chỉ định phẫu thuật không cần thiết, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các biến chứng nặng như hội chứng mũi rỗng hoặc hình thành u nhầy.

"Hết cách" hay bạn chưa được chữa đúng cách?

Trên thực tế, nhiều ca bệnh viêm xoang mạn tính kéo dài không phải vì không có cách điều trị, mà vì người bệnh chưa tìm đúng chỗ. Dùng thuốc sai cách, phẫu thuật không đúng chỉ định, bỏ qua nguyên nhân thực sự… đều là những lý do khiến bệnh trở nên "cứng đầu". Nhưng khi được chẩn đoán đúng, điều trị đúng, và theo dõi đúng lộ trình, thì viêm xoang, dù phức tạp đến đâu, vẫn có thể được điều trị hiệu quả, an toàn, ít tái phát.

Đừng để căn bệnh viêm xoang mạn tính kéo dài âm thầm và âm ỉ lấy đi chất lượng sống mỗi ngày của bạn. Tại Bệnh viện FV, từng trường hợp đều được thăm khám kỹ lưỡng, điều trị bài bản và theo dõi sát sao bởi bác sĩ chuyên khoa trong suốt hành trình từ trước đến sau phẫu thuật. Dù bạn đang sống chung với viêm xoang nhiều năm, từng thất vọng với những lần điều trị không hiệu quả, hoặc chỉ mới xuất hiện các triệu chứng mũi tắc nghẽn, mất mùi, chảy dịch… thì vẫn chưa muộn để bắt đầu lại với một quy trình chữa trị khoa học, chính xác và phù hợp cho riêng mình.

