Video "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa gửi lời chào khán giả Việt Nam gây sốt

Mới đây, một video đang được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc đặc biệt tại giảng đường của Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc). Nhân vật chính là một nữ sinh viên Việt Nam đang du học tại đây và đặc biệt là nghệ sĩ Mã Đức Hoa – người từng thủ vai Trư Bát Giới trong bộ phim kinh điển Tây Du Ký (1986), đây là hình tượng gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam.

Theo chia sẻ của chủ nhân video, đây là một buổi học thuộc môn Tây Du Ký cùng Văn hoá Trung Quốc. Trong khuôn khổ môn học, giảng viên đã mời chính nghệ sĩ gạo cội này đến giao lưu với sinh viên. Với nhiều sinh viên, đặc biệt là với nữ du học sinh Việt trong video, đây là cơ hội hiếm có để gặp gỡ nghệ sĩ gạo cuội từng là “ký ức tuổi thơ”.

Theo nội dung video, sau giờ học, cô đã chủ động tiến lại gần nghệ sĩ Mã Đức Hoa, tự giới thiệu mình là du học sinh đến từ Việt Nam và chia sẻ rằng Tây Du Ký là bộ phim rất được yêu thích tại quê nhà. Phản ứng của nam nghệ sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi ông mỉm cười, gật đầu liên tục và nói rằng ông biết điều đó.

Nữ sinh viên đến từ Việt Nam gửi lời chào đến nghệ sĩ Mã Đức Hoa sau giờ học. (Ảnh chụp màn hình)

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi cô sinh viên nhờ ông gửi lời chào tới khán giả Việt Nam. Không chỉ đồng ý, nghệ sĩ Mã Đức Hoa còn gửi lời chào rất thân thiện, ấm áp: “Chào các bạn Việt Nam, các bạn khỏe không? Tôi là người đóng vai Trư Bát Giới trong Tây Du Ký. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, tôi từng đến Việt Nam. Tôi biết Việt Nam là một nơi rất tốt, con người Việt Nam vô cùng nhiệt tình. Mong tình hữu nghị Việt - Trung mãi bền vững.”









Khoảnh khắc Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa gửi lời chào khán giả Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Ở tuổi gần 80, sự minh mẫn, thân thiện và cách trò chuyện tự nhiên của ông khiến nhiều người xem không khỏi bất ngờ. Không còn là “Lão Trư” ham ăn, lém lỉnh trên màn ảnh, nhưng phong thái hóm hỉnh, gần gũi ấy dường như vẫn còn nguyên.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền, không chỉ vì yếu tố “hiếm có khó tìm” mà còn vì cảm giác thân thuộc mà nó mang lại. Một nhân vật tưởng như chỉ tồn tại trong ký ức tuổi thơ, nay lại xuất hiện ngay trước mắt, nói chuyện, cười đùa và thậm chí gửi lời chào trực tiếp.

Nhiều người cũng chú ý đến chi tiết nghệ sĩ nhắc lại việc từng đến Việt Nam, như một minh chứng cho mối liên kết văn hóa đã tồn tại từ rất lâu. Một bộ phim truyền hình cách đây gần 40 năm, nhưng vẫn đủ sức kết nối những con người thuộc các thế hệ và quốc gia khác nhau.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, phần bình luận nhanh chóng “nóng lên” với hàng loạt phản ứng vừa bất ngờ, vừa xúc động. Không ít người nói rằng họ “nổi da gà” khi nghe lại giọng nói quen thuộc của Trư Bát Giới ngoài đời thực:

- Trùng hợp hôm đó cũng là lúc bác Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang thăm Trung Quốc. Nghe câu "mong tình hữu nghị Việt - Trung luôn vững bền" tự nhiên thấy rất có duyên và xúc động.

- Không nghĩ là có ngày được nghe Trư Bát Giới nói chuyện trực tiếp như vậy. Cảm ơn bạn đã chia sẻ video này.

- Bác nói chuyện dễ thương thật sự. Cách nói chuyện rất tự nhiên nhưng lại có chiều sâu, nghe xong thấy ấm lòng ghê.

- Nghe nhạc Tây Du Ký ở đoạn cuối mà nổi da gà luôn, tuổi thơ ùa về.

- Phim ngày xưa đúng là đỉnh. Diễn viên giờ gặp ngoài đời vẫn giữ được thần thái riêng, không lẫn đi đâu được.

Được biết, nữ sinh trong đoạn video là Ngô Kim Ngân (21 tuổi), hiện là du học sinh năm 3 ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc tại Đại học Bắc Kinh. Chia sẻ về khoảnh khắc gây chú ý, Kim Ngân cho biết video được quay trước đó khoảng một tuần, khi diễn viên Mã Đức Hoa được mời đến giao lưu trong một tiết học thuộc bộ môn Tây Du Ký và Văn hóa Trung Quốc của trường.

Thời điểm này, cô chỉ đến đón một người bạn tham gia lớp học, nhưng tình cờ bắt gặp nam diễn viên đang chụp ảnh cùng sinh viên nên đã tiến lại xin giao lưu. Kim Ngân ấn tượng với sự thân thiện, gần gũi của nam diễn viên.

Diễn viên Mã Đức Hoa (thứ tư từ phải qua) giao lưu với sinh viên Đại học Bắc Kinh. (Ảnh: Ngô Kim Ngân)

Mã Đức Hoa sinh năm 1945 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), từng hoạt động trong đoàn Kinh kịch trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Sau khi ghi dấu ấn với bộ phim kinh điển Tây Du Ký, ông tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh, truyền hình như Chủ Tịch Giả Mạo, Đợi Anh Ở Thiên Đường… Những năm gần đây, nam nghệ sĩ chủ yếu tham gia các chương trình truyền hình và viết sách.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá vai diễn Trư Bát Giới của ông trong Tây Du Ký là một hình tượng kinh điển, gắn bó với nhiều thế hệ khán giả. Ông đã thể hiện trọn vẹn một nhân vật vừa lười biếng, tham ăn, có phần “khôn vặt” nhưng vẫn rất giàu tình cảm và nghĩa khí. Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, Mã Đức Hoa còn thông thạo tiếng Nhật, có khả năng múa ballet và viết thư pháp.

Video diễn viên Mã Đức Hoa gửi lời chào khán giả Việt Nam. (Video: Ngô Kim Ngân)

Theo QQ, ở tuổi xế chiều, nam diễn viên lựa chọn cuộc sống bình dị bên vợ là bà Hầu Ngọc Mẫn. Con trai duy nhất đã có cuộc sống riêng, hai vợ chồng hàng ngày tự tay dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cảnh và đi chợ. Nam diễn viên từng chia sẻ rằng sau gần 50 năm chung sống, họ vẫn có những lúc bất đồng, nhưng luôn biết nhường nhịn và bao dung lẫn nhau. Chính điều đó đã giúp cuộc hôn nhân của họ bền chặt theo năm tháng.