Video ngày bế giảng của học sinh tiểu học khiến nhiều người đồng cảm: : “Đúng là sức nặng của tri thức”

Mỗi mùa tổng kết năm học, mạng xã hội lại xuất hiện đủ kiểu khoảnh khắc rất quen thuộc của học sinh khi người thì tranh thủ chụp ảnh với bạn bè, người ôm bó hoa to hơn cả mặt, người hí hửng cầm giấy khen chạy đi khoe bố mẹ. Nhưng những ngày gần đây, dân mạng lại đặc biệt chú ý tới một đoạn video chỉ vỏn vẹn vài chục giây với caption “Sức nặng của tri thức”.

Trong clip, một cậu học sinh mặc đồng phục áo trắng đang chật vật đi xuống bậc thềm sau lễ tổng kết. Trên tay cậu bé là cả một “núi” phần thưởng gồm giấy khen, sách vở và nhiều hộp quà lớn được gói giấy hoa đủ màu. Vì số đồ quá nhiều so với vóc dáng nhỏ xíu nên cậu bé phải ôm sát vào người, vừa đi vừa loay hoay giữ cho mọi thứ không bị rơi xuống đất.

(Video sức mạnh của tri thức. Nguồn: @huyenhi.04)

Khung cảnh sân trường hôm ấy cũng rất đúng không khí cuối năm học. Sân được trang trí cờ dây nhiều màu, phụ huynh đứng ngồi khắp nơi chờ con, còn học sinh thì tay xách nách mang quà thưởng đi khắp sân với gương mặt đầy phấn khích.

Thấy con trai di chuyển khó khăn, người bố mặc áo sơ mi trắng nhanh chóng đi tới “giải cứu”. Anh chủ động ôm giúp phần lớn số hộp quà, để lại cho cậu bé cầm giấy khen. Sau khi được “giảm tải”, cậu học sinh lập tức nhẹ nhõm hẳn, đứng chỉnh lại đồ rồi đi theo bố giữa sân trường.

Khoảnh khắc hai bố con một trước một sau bước qua khoảng sân đầy nắng khiến nhiều người xem thích thú. Người bố vừa ôm đống quà cồng kềnh, còn cậu con trai thì thong thả đi phía sau với dáng vẻ nhẹ tênh như chưa từng có màn “vật lộn” nào vài giây trước đó.

Dưới phần bình luận, rất nhiều người nói rằng video khiến họ nhớ lại cảm giác háo hức của những buổi tổng kết năm học thời còn nhỏ. Với trẻ con, giấy khen hay phần thưởng cuối năm đôi khi không chỉ là món quà, mà còn là “chiến tích” phải mang thật nhanh về nhà để khoe bố mẹ, ông bà:

- Xưa được giấy khen với quà chỉ mong về đến nhà thật nhanh để khoe bố mẹ.

- Ba bé chắc tự hào lắm luôn, nhìn cách ba chạy lại ôm quà hộ con dễ thương ghê.

- Lại thích cái sức nặng này nha.

- Con mình học mẫu giáo thôi mà nhận giấy khen là cả nhà vui cả buổi rồi.

Nhiều người cũng đặc biệt chú ý đến phản ứng của người bố trong clip. Không cần nói quá nhiều, chỉ một hành động bước tới ôm hộ đống quà cũng đủ cho thấy niềm vui và sự tự hào rất riêng của phụ huynh mỗi dịp cuối năm học.

Ngày còn nhỏ, nhiều người từng xem buổi tổng kết như một “sự kiện lớn” của cả năm học. Ai được giấy khen thì ôm khư khư trước ngực, có thêm hộp quà hay chồng vở mới là vui tới mức đi đứng cũng hí hửng hơn hẳn. Có những phần thưởng thật ra không quá đắt tiền, nhưng hồi đó lại quý vô cùng vì nó giống như một sự công nhận sau cả năm cố gắng đi học đúng giờ, làm bài tập, thi cử và chờ từng ngày đến lễ bế giảng.

Ở nhiều gia đình, chuyện bố mẹ đi cùng con trong ngày tổng kết cũng trở thành một ký ức rất đặc biệt. Có người lớn rồi vẫn nhớ cảm giác vừa bước ra khỏi lớp đã thấy bố đứng chờ ngoài sân trường. Có người nhớ mẹ cẩn thận lấy túi nilon bọc giấy khen vì sợ trời mưa làm nhăn góc. Cũng có người kể hồi nhỏ chỉ mong ôm quà về thật nhanh để đặt ngay giữa nhà cho ông bà xem.

Sau này nhìn lại, điều khiến chúng ta nhớ nhất về thời đi học hiếm khi là những con số chính xác trên bảng điểm. Thứ đọng lại lâu hơn cả lại là loạt khoảnh khắc bình dị như chiếc giấy khen được mẹ nâng niu vuốt phẳng, ánh mắt bố kiên nhẫn đợi con giữa sân trường, hay cảm giác tự hào ôm đống quà khệ nệ về khoe khắp nhà. Chính vì chở che những niềm vui nhỏ bé ấy, ngày tổng kết luôn là cột mốc đáng nhớ của mọi thế hệ học trò.