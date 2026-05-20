4,3 triệu lượt xem video nam sinh lao tới đẩy xe ve chai giúp bà cụ giữa dốc cầu: "Nuôi con như vậy mới đáng!"

Mới đây, đoạn video chỉ vỏn vẹn hơn 20 giây nhưng đã đạt hơn 4,3 triệu lượt xem ghi lại cảnh một nam sinh chạy tới phụ bà cụ đẩy xe ve chai lên dốc cầu đang nhận được rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội

Trong clip, bầu trời âm u như sắp mưa lớn. Giữa đoạn dốc dẫn lên cầu, một bà cụ nhỏ người, đội nón lá đang cố gắng đẩy chiếc xe tự chế chở đầy bao tải ve chai nặng trĩu. Con dốc khá cao, xe lại chất nhiều đồ khiến bà liên tục chật vật, có lúc chiếc xe khựng lại giữa đường. Điều khiến nhiều người lo lắng khi xem clip là lúc đó xe cộ phía sau vẫn đang lưu thông khá đông. Chỉ cần hụt tay hoặc mất sức, chiếc xe hoàn toàn có thể tụt dốc rất nguy hiểm.

Đoạn video nam sinh đẩy xe giúp bà cụ. Nguồn: @phamkhanhhung_n

Đúng lúc ấy, một nam sinh mặc áo đồng phục trắng, đeo ba lô đi ngang qua đã lập tức chạy lại. Không đứng nhìn, không chần chừ, cậu bé lao vào phụ bà cụ đẩy chiếc xe nặng vượt qua đoạn dốc. Nhờ có thêm sức của nam sinh, chiếc xe ve chai cuối cùng cũng được đưa lên cầu an toàn. Video kết thúc khi cậu bạn vẫn đang miệt mài đẩy xe giúp bà cụ.





Caption đi kèm video viết: “Bạn học sinh trong video chắc đang trên đường đi học về. Em đi ngang thấy bà cụ lưng còng đang chật vật đẩy xe lên dốc cầu, bầu trời có vẻ như cũng đang chuyển mưa.

Nhiều khi tụi mình sức trẻ, đẩy cái xe không lên dốc thôi còn thở hơi lên nói chi là bà cụ. Rất may là em đã chạy lại đẩy phụ cho bà một đoạn”.

Phần bình luận dưới video tràn ngập những lời khen dành cho nam sinh:

- Người tốt thường phản xạ rất nhanh với chuyện giúp người khác.

- Đang đi học về, balo còn trên vai mà thấy bà khó khăn là chạy lại giúp luôn.

- Đúng kiểu lớn lên thành người tử tế trước rồi tính gì tính sau.

Nhiều bình luận cũng dành sự chú ý cho chi tiết nam sinh không hề ngại ngùng hay đứng nhìn chờ người khác giúp trước. Giữa con dốc đông xe, trời thì âm u như sắp mưa, cậu bạn chỉ đơn giản thấy một bà cụ đang chật vật thì lao tới phụ một tay. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức người xem có cảm giác đây chắc chắn là thói quen theo phản xạ của cậu bé.

Bên cạnh những lời khen nam sinh, nhiều người nhắc tới hình ảnh bà cụ đẩy xe ve chai như một lát cắt rất quen thuộc của cuộc sống. Có những người lớn tuổi vẫn phải mưu sinh mỗi ngày bằng công việc cực nhọc bất kể nắng mưa. Với người trẻ khỏe mạnh, việc đẩy một chiếc xe nặng lên dốc đã rất mệt, huống chi là một bà cụ lưng còng. Nhiều phụ huynh sau khi xem clip cũng bắt đầu bàn luận về chuyện làm sao để nuôi dạy một đứa trẻ biết yêu thương và giúp đỡ, san sẻ với người khác.

Trẻ con học bằng cách nhìn người lớn sống mỗi ngày

Nhiều người cho rằng điều quan trọng nhất không phải là dạy con bằng lời nói, mà là bằng hành động. Một đứa trẻ nhìn thấy bố mẹ sống tử tế mỗi ngày sẽ tự hình thành cách cư xử tương tự. Nếu người lớn thường xuyên cáu gắt, thờ ơ hoặc chỉ nghĩ cho bản thân, trẻ cũng rất dễ học theo điều đó.

Dạy con để ý tới cảm xúc và khó khăn của người khác

Không ít trẻ nhỏ hiện nay lớn lên trong điều kiện đầy đủ nên đôi khi ít va chạm với sự vất vả ngoài xã hội. Vì vậy, phụ huynh nên cho con hiểu rằng ngoài kia có rất nhiều người đang phải lao động cực nhọc mỗi ngày. Khi trẻ biết quan sát và đồng cảm, các em sẽ tự nhiên biết giúp đỡ hơn mà không cần ép buộc.

Đừng chỉ khen con học giỏi, hãy khen cả sự tử tế

Rất nhiều bố mẹ tập trung vào điểm số mà quên mất việc ghi nhận những hành động đẹp của con. Trong khi thực tế, khi trẻ được công nhận vì biết quan tâm người khác, các em sẽ càng muốn duy trì điều đó lâu dài hơn.

Cho con cơ hội được giúp người khác từ những việc nhỏ

Một đứa trẻ khó có thể tự nhiên biết san sẻ nếu chưa từng được trải nghiệm cảm giác giúp đỡ ai đó. Có thể bắt đầu bằng những việc rất nhỏ như phụ ông bà xách đồ, giúp bạn bè, hỏi thăm người lớn tuổi hay hỗ trợ người gặp khó khăn. Chính những điều nhỏ ấy mới dần tạo thành tính cách khi trưởng thành.